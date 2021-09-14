https://ria.ru/20210914/kovorking-1750004208.html

В Ленобласти создадут коворкинги будущего

В Ленобласти создадут коворкинги будущего - РИА Новости, 14.09.2021

В Ленобласти создадут коворкинги будущего

Власти Ленинградской области создадут коворкинги будущего, а в 15 существующих площадках запустят новое направление развития коворкингов ― проведение единых для РИА Новости, 14.09.2021

2021-09-14T13:36

2021-09-14T13:36

2021-09-14T13:36

ленинградская область

шлиссельбург

приозерск

тосно

александр дрозденко

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С.–ПEТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Власти Ленинградской области создадут коворкинги будущего, а в 15 существующих площадках запустят новое направление развития коворкингов ― проведение единых для всех центров мероприятий, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.По его словам, таким образом, планируется значительно расширить функционал ленинградских коворкинг-центров.Он напомнил, что проект "Молодежные коворкинг-центры" реализуется в Ленинградской области с 2018 года. В настоящее время в регионе уже существуют 15 коворкингов: в Волхове, Всеволожске, Выборге, Ивангороде, Киришах, Тосно, Волосово, Шлиссельбурге, Сланцах, Гатчине, Приозерске, Тихвине, Колтушах, поселках Дубровка и Большая Ижора. Из них 12 созданы на базе учреждений культуры и спорта, два коворкинг-центра относятся к учреждениям молодежной политики, оператором еще одного коворкинга, расположенного в Киришах, является социально ориентированная некоммерческая организация. Новое направление развития коворкингов в 47 регионе ― проведение единых для всех центров мероприятий.Кроме того, глава региона поддержал предложение организовать встречи руководства области с молодежным активом в коворкинг-центрах.

https://ria.ru/20210906/torgdom-1748898071.html

шлиссельбург

приозерск

тосно

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шлиссельбург, приозерск, тосно, александр дрозденко