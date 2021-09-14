В Ленобласти создадут коворкинги будущего
С.–ПEТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Власти Ленинградской области создадут коворкинги будущего, а в 15 существующих площадках запустят новое направление развития коворкингов ― проведение единых для всех центров мероприятий, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, таким образом, планируется значительно расширить функционал ленинградских коворкинг-центров.
"Нам важно не просто создать зоны коворкинга, не только создать пространство для объединения молодежи, а сделать так, чтобы это пространство было, прежде всего, интересным, чтобы это пространство было не забюрократизировано, а стало домом для проведения различных мероприятий, чтобы это пространство было "живое", полезное и практичное, чтобы молодые люди могли продуктивно работать на таких площадках", ─ сказал губернатор на совещании с главами муниципальных образований региона. .
Он напомнил, что проект "Молодежные коворкинг-центры" реализуется в Ленинградской области с 2018 года. В настоящее время в регионе уже существуют 15 коворкингов: в Волхове, Всеволожске, Выборге, Ивангороде, Киришах, Тосно, Волосово, Шлиссельбурге, Сланцах, Гатчине, Приозерске, Тихвине, Колтушах, поселках Дубровка и Большая Ижора. Из них 12 созданы на базе учреждений культуры и спорта, два коворкинг-центра относятся к учреждениям молодежной политики, оператором еще одного коворкинга, расположенного в Киришах, является социально ориентированная некоммерческая организация. Новое направление развития коворкингов в 47 регионе ― проведение единых для всех центров мероприятий.
Кроме того, глава региона поддержал предложение организовать встречи руководства области с молодежным активом в коворкинг-центрах.