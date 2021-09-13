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В Совфеде прокомментировали испытания КНДР новой крылатой ракеты
В Совфеде прокомментировали испытания КНДР новой крылатой ракеты - РИА Новости, 13.09.2021
В Совфеде прокомментировали испытания КНДР новой крылатой ракеты
Испытания КНДР новой крылатой ракеты большой дальности угрозу российской территории не несут, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T09:40
2021-09-13T09:40
в мире
кндр (северная корея)
совет федерации рф
владимир джабаров
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Испытания КНДР новой крылатой ракеты большой дальности угрозу российской территории не несут, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Северная Корея успешно провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, передает агентство Ренхап со ссылкой на агентство КНДР ЦТАК.
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в мире, кндр (северная корея), совет федерации рф, владимир джабаров
09:40 13.09.2021
 
В Совфеде прокомментировали испытания КНДР новой крылатой ракеты

Сенатор Джабаров: испытания КНДР новой крылатой ракеты не угрожают России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Испытания КНДР новой крылатой ракеты большой дальности угрозу российской территории не несут, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Северная Корея успешно провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, передает агентство Ренхап со ссылкой на агентство КНДР ЦТАК.
"Нет, вряд ли эти ракеты несут угрозу для нашей территории", - сказал Джабаров.
Дорожное движение на одной из улиц Сеула - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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Южная Корея создаст "железный купол" для защиты от КНДР
 
В миреКНДР (Северная Корея)Совет Федерации РФВладимир Джабаров
 
 
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