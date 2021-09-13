https://ria.ru/20210913/raketa-1749808219.html

В Совфеде прокомментировали испытания КНДР новой крылатой ракеты

В Совфеде прокомментировали испытания КНДР новой крылатой ракеты - РИА Новости, 13.09.2021

В Совфеде прокомментировали испытания КНДР новой крылатой ракеты

Испытания КНДР новой крылатой ракеты большой дальности угрозу российской территории не несут, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T09:40

2021-09-13T09:40

2021-09-13T09:40

в мире

кндр (северная корея)

совет федерации рф

владимир джабаров

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Испытания КНДР новой крылатой ракеты большой дальности угрозу российской территории не несут, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Северная Корея успешно провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, передает агентство Ренхап со ссылкой на агентство КНДР ЦТАК.

https://ria.ru/20210628/koreya-1738858537.html

кндр (северная корея)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кндр (северная корея), совет федерации рф, владимир джабаров