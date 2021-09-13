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КНДР провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности

КНДР провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности - РИА Новости, 13.09.2021

КНДР провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности

Северная Корея успешно провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T00:45

2021-09-13T00:45

2021-09-13T10:16

в мире

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Северная Корея успешно провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Отмечается, что испытания прошли в субботу и воскресенье, за ними наблюдали высокопоставленные члены ЦК Трудовой партии Кореи.Специалисты провели испытания тяги двигателей ракеты на земле, летные испытания, испытания контроля и наведения и несколько других. Все они, как утверждается, прошли успешно. Подчеркивается, что крылатые ракеты смогли поразить цели на расстоянии 1,5 тысячи километров."Разработка этой системы вооружений, которую основательно продвигали как важнейшее дело под особым вниманием Центрального комитета партии, имеет стратегическое значение, так как она является еще одним эффективным средством сдерживания, которое позволяет надежно обеспечивать безопасность нашего государства и способно жестко сдерживать военные маневры враждебных сил, направленные против КНДР", — отмечает агентство.Партийные функционеры высоко оценили эффективность и практичность ракет, а характеристики нового оружия признали "соответствующими проектным требованиям".Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков, радиационный фон в Приморье, граничащем с КНДР, остается в норме после пуска ракеты.

https://ria.ru/20210830/plutoniy-1747769853.html

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кндр (северная корея)