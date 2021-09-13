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КНДР провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности
КНДР провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности - РИА Новости, 13.09.2021
КНДР провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности
Северная Корея успешно провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T00:45
2021-09-13T00:45
2021-09-13T10:16
в мире
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Северная Корея успешно провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Отмечается, что испытания прошли в субботу и воскресенье, за ними наблюдали высокопоставленные члены ЦК Трудовой партии Кореи.Специалисты провели испытания тяги двигателей ракеты на земле, летные испытания, испытания контроля и наведения и несколько других. Все они, как утверждается, прошли успешно. Подчеркивается, что крылатые ракеты смогли поразить цели на расстоянии 1,5 тысячи километров."Разработка этой системы вооружений, которую основательно продвигали как важнейшее дело под особым вниманием Центрального комитета партии, имеет стратегическое значение, так как она является еще одним эффективным средством сдерживания, которое позволяет надежно обеспечивать безопасность нашего государства и способно жестко сдерживать военные маневры враждебных сил, направленные против КНДР", — отмечает агентство.Партийные функционеры высоко оценили эффективность и практичность ракет, а характеристики нового оружия признали "соответствующими проектным требованиям".Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков, радиационный фон в Приморье, граничащем с КНДР, остается в норме после пуска ракеты.
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РИА Новости
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в мире, кндр (северная корея)
00:45 13.09.2021 (обновлено: 10:16 13.09.2021)
КНДР провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности
ЦТАК: КНДР провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости.
Северная Корея успешно провела испытания новой крылатой ракеты большой дальности, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство
(ЦТАК).
Отмечается, что испытания прошли в субботу и воскресенье, за ними наблюдали высокопоставленные члены ЦК Трудовой партии Кореи.
"Разработка крылатой ракеты большой дальности, стратегического оружия, имеющего большое значение для выполнения ключевой задачи пятилетнего плана развития оборонной науки и системы вооружений, <...> продвигалась вперед в рамках надежного научного процесса развития систем вооружения в течение последних двух лет", — говорится в сообщении северокорейского агентства.
Специалисты провели испытания тяги двигателей ракеты на земле, летные испытания, испытания контроля и наведения и несколько других. Все они, как утверждается, прошли успешно. Подчеркивается, что крылатые ракеты смогли поразить цели на расстоянии 1,5 тысячи километров.
"Разработка этой системы вооружений, которую основательно продвигали как важнейшее дело под особым вниманием Центрального комитета партии, имеет стратегическое значение, так как она является еще одним эффективным средством сдерживания, которое позволяет надежно обеспечивать безопасность нашего государства и способно жестко сдерживать военные маневры враждебных сил, направленные против КНДР
", — отмечает агентство.
Партийные функционеры высоко оценили эффективность и практичность ракет, а характеристики нового оружия признали "соответствующими проектным требованиям".
Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков, радиационный фон в Приморье, граничащем с КНДР, остается в норме после пуска ракеты.