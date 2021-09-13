https://ria.ru/20210913/posobiya-1749842117.html

Пособия по беременности и родам будут назначать в беззаявительном порядке

Пособия по беременности и родам будут назначать в беззаявительном порядке - РИА Новости, 13.09.2021

Пособия по беременности и родам будут назначать в беззаявительном порядке

Пособия по беременности и родам с 2022 года будут выплачиваться проактивно, без заявления от гражданина, соответствующий проект подготовил Минтруд России. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T12:44

2021-09-13T12:44

2021-09-13T12:51

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пособия по беременности и родам с 2022 года будут выплачиваться проактивно, без заявления от гражданина, соответствующий проект подготовил Минтруд России."С 2022 года пособия по беременности и родам и единовременные пособия при рождении ребенка для работающих граждан будут назначаться проактивно. Гражданам не потребуется писать заявления на эти выплаты. Кроме того, в связи с переходом на электронный больничный работникам со следующего года не потребуется передавать какие-либо сведения работодателю для получения оплаты по больничному листу", - пояснили журналистам в пресс-службе министерства.Соответствующий проект постановления правительства размещен на общественное обсуждение Минтрудом России.Для того, чтобы гражданину не приходилось писать заявления, а выплаты проходили автоматически, меняется порядок взаимодействия работодателя и Фонда. С 1 января 2022 года закрепляется обязательное формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа. Назначение и выплата пособий в рамках обязательного социального страхования будет осуществляться напрямую страховщиком - ФСС, пояснили в Минтруде.Сведения о размере заработной платы, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а о факте рождения ребенка - из информационной системы ЗАГСа. Основываясь на этих данных, Фонд назначит пособия по беременности и родам, а также в связи с рождением ребенка.Кроме того, в связи с переходом на электронные больничные работникам не придется приносить документы для получения оплаты больничного листа. Номер больничного будет приходить непосредственно в Фонд социального страхования для оплаты, а также направляться работодателю.

https://ria.ru/20210901/dengi-1748105326.html

https://ria.ru/20210727/proekt-1743088399.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия