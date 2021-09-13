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Пособия по беременности и родам будут назначать в беззаявительном порядке
Пособия по беременности и родам будут назначать в беззаявительном порядке - РИА Новости, 13.09.2021
Пособия по беременности и родам будут назначать в беззаявительном порядке
Пособия по беременности и родам с 2022 года будут выплачиваться проактивно, без заявления от гражданина, соответствующий проект подготовил Минтруд России. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T12:44
2021-09-13T12:51
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пособия по беременности и родам с 2022 года будут выплачиваться проактивно, без заявления от гражданина, соответствующий проект подготовил Минтруд России."С 2022 года пособия по беременности и родам и единовременные пособия при рождении ребенка для работающих граждан будут назначаться проактивно. Гражданам не потребуется писать заявления на эти выплаты. Кроме того, в связи с переходом на электронный больничный работникам со следующего года не потребуется передавать какие-либо сведения работодателю для получения оплаты по больничному листу", - пояснили журналистам в пресс-службе министерства.Соответствующий проект постановления правительства размещен на общественное обсуждение Минтрудом России.Для того, чтобы гражданину не приходилось писать заявления, а выплаты проходили автоматически, меняется порядок взаимодействия работодателя и Фонда. С 1 января 2022 года закрепляется обязательное формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа. Назначение и выплата пособий в рамках обязательного социального страхования будет осуществляться напрямую страховщиком - ФСС, пояснили в Минтруде.Сведения о размере заработной платы, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а о факте рождения ребенка - из информационной системы ЗАГСа. Основываясь на этих данных, Фонд назначит пособия по беременности и родам, а также в связи с рождением ребенка.Кроме того, в связи с переходом на электронные больничные работникам не придется приносить документы для получения оплаты больничного листа. Номер больничного будет приходить непосредственно в Фонд социального страхования для оплаты, а также направляться работодателю.
https://ria.ru/20210901/dengi-1748105326.html
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия
12:44 13.09.2021 (обновлено: 12:51 13.09.2021)
 
Пособия по беременности и родам будут назначать в беззаявительном порядке

Пособия по беременности и родам с 2022 года будут назначать в беззаявительном порядке

© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© Depositphotos / inarik
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Пособия по беременности и родам с 2022 года будут выплачиваться проактивно, без заявления от гражданина, соответствующий проект подготовил Минтруд России.
"С 2022 года пособия по беременности и родам и единовременные пособия при рождении ребенка для работающих граждан будут назначаться проактивно. Гражданам не потребуется писать заявления на эти выплаты. Кроме того, в связи с переходом на электронный больничный работникам со следующего года не потребуется передавать какие-либо сведения работодателю для получения оплаты по больничному листу", - пояснили журналистам в пресс-службе министерства.
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Соответствующий проект постановления правительства размещен на общественное обсуждение Минтрудом России.
Для того, чтобы гражданину не приходилось писать заявления, а выплаты проходили автоматически, меняется порядок взаимодействия работодателя и Фонда. С 1 января 2022 года закрепляется обязательное формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа. Назначение и выплата пособий в рамках обязательного социального страхования будет осуществляться напрямую страховщиком - ФСС, пояснили в Минтруде.
Сведения о размере заработной платы, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а о факте рождения ребенка - из информационной системы ЗАГСа. Основываясь на этих данных, Фонд назначит пособия по беременности и родам, а также в связи с рождением ребенка.
Кроме того, в связи с переходом на электронные больничные работникам не придется приносить документы для получения оплаты больничного листа. Номер больничного будет приходить непосредственно в Фонд социального страхования для оплаты, а также направляться работодателю.
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ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Россия
 
 
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