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Военные КНР для участия в учениях ШОС открыли в Оренбуржье полевой лагерь

Военные КНР для участия в учениях ШОС открыли в Оренбуржье полевой лагерь - РИА Новости, 13.09.2021

Военные КНР для участия в учениях ШОС открыли в Оренбуржье полевой лагерь

Китайские войска, принимающие участие в совместных контртеррористических военных учениях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2021", 12... РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T16:05

2021-09-13T16:05

2021-09-13T16:05

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МОСКВА, 13 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские войска, принимающие участие в совместных контртеррористических военных учениях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2021", 12 сентября провели церемонию открытия полевого лагеря китайских военнослужащих на полигоне Донгуз в российской Оренбургской области.Сообщается, что примерно в 09:00 по местному времени китайские офицеры и солдаты в полном составе в боевой форме выстроились в стройные ряды у ворот полевого лагеря. Под гимн КНР был торжественно поднят государственный флаг.Руководитель совместных учений с китайской стороны, заместитель начальника штаба Северной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) генерал-майор Чжао Канпин на церемонии отметил, что нынешние маневры содействуют дальнейшему укреплению дружбы между НОАК и армиями стран-членов ШОС, углублению военных контактов и сотрудничества, повышению уровня подготовки войск в условиях, приближенных к боевым, путем взаимообучения и заимствования успешного опыта армий других стран.Совместные учения "Мирная миссия-2021" пройдут с 11 по 25 сентября. В них примут участие восемь стран-членов ШОС: Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Индия, Пакистан и Узбекистан. Общая численность военнослужащих составляет 4 тысяч человек, из которых 558 – из Китая.

https://ria.ru/20210909/vystavka-1749349506.html

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оренбургская область, китай, шос, россия