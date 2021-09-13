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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210913/lager-1749877683.html
Военные КНР для участия в учениях ШОС открыли в Оренбуржье полевой лагерь
Военные КНР для участия в учениях ШОС открыли в Оренбуржье полевой лагерь - РИА Новости, 13.09.2021
Военные КНР для участия в учениях ШОС открыли в Оренбуржье полевой лагерь
Китайские войска, принимающие участие в совместных контртеррористических военных учениях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2021", 12... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T16:05
2021-09-13T16:05
россия-китай: главное
оренбургская область
китай
шос
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МОСКВА, 13 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские войска, принимающие участие в совместных контртеррористических военных учениях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2021", 12 сентября провели церемонию открытия полевого лагеря китайских военнослужащих на полигоне Донгуз в российской Оренбургской области.Сообщается, что примерно в 09:00 по местному времени китайские офицеры и солдаты в полном составе в боевой форме выстроились в стройные ряды у ворот полевого лагеря. Под гимн КНР был торжественно поднят государственный флаг.Руководитель совместных учений с китайской стороны, заместитель начальника штаба Северной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) генерал-майор Чжао Канпин на церемонии отметил, что нынешние маневры содействуют дальнейшему укреплению дружбы между НОАК и армиями стран-членов ШОС, углублению военных контактов и сотрудничества, повышению уровня подготовки войск в условиях, приближенных к боевым, путем взаимообучения и заимствования успешного опыта армий других стран.Совместные учения "Мирная миссия-2021" пройдут с 11 по 25 сентября. В них примут участие восемь стран-членов ШОС: Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Индия, Пакистан и Узбекистан. Общая численность военнослужащих составляет 4 тысяч человек, из которых 558 – из Китая.
https://ria.ru/20210909/vystavka-1749349506.html
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оренбургская область, китай, шос, россия
16:05 13.09.2021
 

Военные КНР для участия в учениях ШОС открыли в Оренбуржье полевой лагерь

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии КНР во время заключительного этапа совместных антитеррористических учений государств — членов ШОС "Мирная миссия — 2018"
Военнослужащий армии КНР во время заключительного этапа совместных антитеррористических учений государств — членов ШОС Мирная миссия — 2018 - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 13 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские войска, принимающие участие в совместных контртеррористических военных учениях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2021", 12 сентября провели церемонию открытия полевого лагеря китайских военнослужащих на полигоне Донгуз в российской Оренбургской области.
Сообщается, что примерно в 09:00 по местному времени китайские офицеры и солдаты в полном составе в боевой форме выстроились в стройные ряды у ворот полевого лагеря. Под гимн КНР был торжественно поднят государственный флаг.
Руководитель совместных учений с китайской стороны, заместитель начальника штаба Северной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) генерал-майор Чжао Канпин на церемонии отметил, что нынешние маневры содействуют дальнейшему укреплению дружбы между НОАК и армиями стран-членов ШОС, углублению военных контактов и сотрудничества, повышению уровня подготовки войск в условиях, приближенных к боевым, путем взаимообучения и заимствования успешного опыта армий других стран.
Совместные учения "Мирная миссия-2021" пройдут с 11 по 25 сентября. В них примут участие восемь стран-членов ШОС: Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Индия, Пакистан и Узбекистан. Общая численность военнослужащих составляет 4 тысяч человек, из которых 558 – из Китая.
Национальный художественный музей Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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Выставка шедевров стран ШОС открылась в художественном нацмузее Китая
 
Россия-Китай: ГлавноеОренбургская областьКитайШОСРоссия
 
 
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