Военные КНР для участия в учениях ШОС открыли в Оренбуржье полевой лагерь
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии КНР во время заключительного этапа совместных антитеррористических учений государств — членов ШОС "Мирная миссия — 2018"
МОСКВА, 13 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские войска, принимающие участие в совместных контртеррористических военных учениях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2021", 12 сентября провели церемонию открытия полевого лагеря китайских военнослужащих на полигоне Донгуз в российской Оренбургской области.
Сообщается, что примерно в 09:00 по местному времени китайские офицеры и солдаты в полном составе в боевой форме выстроились в стройные ряды у ворот полевого лагеря. Под гимн КНР был торжественно поднят государственный флаг.
Руководитель совместных учений с китайской стороны, заместитель начальника штаба Северной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) генерал-майор Чжао Канпин на церемонии отметил, что нынешние маневры содействуют дальнейшему укреплению дружбы между НОАК и армиями стран-членов ШОС, углублению военных контактов и сотрудничества, повышению уровня подготовки войск в условиях, приближенных к боевым, путем взаимообучения и заимствования успешного опыта армий других стран.
Совместные учения "Мирная миссия-2021" пройдут с 11 по 25 сентября. В них примут участие восемь стран-членов ШОС: Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Индия, Пакистан и Узбекистан. Общая численность военнослужащих составляет 4 тысяч человек, из которых 558 – из Китая.