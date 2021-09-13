Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210913/krasnov-1749813121.html
"Были ужасны": бывшая жена Краснова рассказала о его последних месяцах
"Были ужасны": бывшая жена Краснова рассказала о его последних месяцах - РИА Новости, 13.09.2021
"Были ужасны": бывшая жена Краснова рассказала о его последних месяцах
Бывшая жена Бориса Краснова Евгения в передаче "Ты не поверишь" рассказала о последних месяцах жизни сценографа. Она отметила, что они были ужасны. РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T10:27
2021-09-13T10:27
шоубиз
алла пугачева
борис краснов (борис ройтер)
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748964904_0:101:2918:1742_1920x0_80_0_0_130ff50619c6021f35ade2b7685bd319.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Бывшая жена Бориса Краснова Евгения в передаче "Ты не поверишь" рассказала о последних месяцах жизни сценографа. Она отметила, что они были ужасны.Она также отметила, что Алла Пугачева много помогала Борису.Ходят слухи, что у Краснова остались долги размером в 200 тысяч долларов. Евгения отметила, что к ним она не имеет никакого отношения."У нас был брачный договор, мы уже все поделили давным-давно – 10 лет назад, еще до всех этих мероприятий. А говорить могут все, что угодно", – заключила бывшая супруга.Краснов умер в возрасте 60 лет. На его счету около 170 постановок в ведущих театрах страны. Он снял фильм-концерт Людмилы Гурченко "Люблю". С 1991-го года режиссировал "Рождественские встречи Аллы Пугачевой" и шоу Валерия Леонтьева.
https://ria.ru/20210907/krasnov-1749014323.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748964904_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_fb246e62f3b185a0eb7c8fb0fa4aafad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алла пугачева, борис краснов (борис ройтер), знаменитости
10:27 13.09.2021
 

"Были ужасны": бывшая жена Краснова рассказала о его последних месяцах

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкХудожник-сценограф, дизайнер Борис Краснов
Художник-сценограф, дизайнер Борис Краснов - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Бывшая жена Бориса Краснова Евгения в передаче "Ты не поверишь" рассказала о последних месяцах жизни сценографа. Она отметила, что они были ужасны.

"Последние четыре месяца болезни были ужасны. Если я за 10 лет болезни была рядом, как вы думаете, какие у нас были отношения? Они были разные. Но все свои обязанности я выполнила, которые я должна была выполнить в этой ситуации. Мне не стыдно ни перед Богом, ни перед людьми", – сказала экс-супруга.

© НТВТы не поверишь! Памяти Бориса Краснова. Кадр видео
Ты не поверишь! Памяти Бориса Краснова. Кадр видео
© НТВ
Она также отметила, что Алла Пугачева много помогала Борису.

"Знаю, что Алла Борисовна Пугачева помогала ему. Она – молодец. Она вообще всем помогает. Умница", – прокомментировала Евгения.

Ходят слухи, что у Краснова остались долги размером в 200 тысяч долларов. Евгения отметила, что к ним она не имеет никакого отношения.
"У нас был брачный договор, мы уже все поделили давным-давно – 10 лет назад, еще до всех этих мероприятий. А говорить могут все, что угодно", – заключила бывшая супруга.
Краснов умер в возрасте 60 лет. На его счету около 170 постановок в ведущих театрах страны. Он снял фильм-концерт Людмилы Гурченко "Люблю". С 1991-го года режиссировал "Рождественские встречи Аллы Пугачевой" и шоу Валерия Леонтьева.
Ежегодная международная премия Персона года 2010 - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 13:51Культура
Пугачева выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Краснова
 
ШоубизАлла ПугачеваБорис Краснов (Борис Ройтер)Знаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:54Источник: "Единая Россия" отменила сбор сторонников
13:54Песков прокомментировал ситуацию с коллекцией скифского золота
13:47МИД обратился к властям Чехии из-за задержания россиянина в Праге
13:45Мурашко назвал способ избежать политизации в вопросе вакцинации
13:39Песков назвал приоритеты в политике Путина
13:39Аналитик предрек цену в 800 долларов за тысячу кубометров газа в Европе
13:38Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму
13:38В Кремле не стали раскрывать детали предстоящего голосования Путина
13:35Песков ответил на вопрос, какую явку на выборах в Госдуму ожидают в Кремле
13:35Песков прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии
13:34В Кремле прокомментировали возможность поставки С-400 для Белоруссии
13:34В Кремле заявили о невозможности обсуждения Крыма Путиным и Зеленским
13:30Фестиваль Comic Con Russia перенесли на 2022 год
13:28Иностранные журналисты прибыли в Кабул
13:27В ЦИК назвали число заявок на дистанционное голосование
13:20В Литве мигранты заявили об угрозах во время интервью для получения убежища
13:19Талибы опубликовали видео с богатствами, найденными в доме Салеха
13:18Полиция возбудила дело после видео со стрельбой в Самаре
13:17В Петербурге арестовали мать, державшую детей на цепи
13:14Украинский генерал объяснил, почему нельзя принимать афганских беженцев
Лента новостейМолния