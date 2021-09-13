https://ria.ru/20210913/krasnov-1749813121.html

"Были ужасны": бывшая жена Краснова рассказала о его последних месяцах

"Были ужасны": бывшая жена Краснова рассказала о его последних месяцах - РИА Новости, 13.09.2021

"Были ужасны": бывшая жена Краснова рассказала о его последних месяцах

Бывшая жена Бориса Краснова Евгения в передаче "Ты не поверишь" рассказала о последних месяцах жизни сценографа. Она отметила, что они были ужасны. РИА Новости, 13.09.2021

2021-09-13T10:27

2021-09-13T10:27

2021-09-13T10:27

шоубиз

алла пугачева

борис краснов (борис ройтер)

знаменитости

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Бывшая жена Бориса Краснова Евгения в передаче "Ты не поверишь" рассказала о последних месяцах жизни сценографа. Она отметила, что они были ужасны.Она также отметила, что Алла Пугачева много помогала Борису.Ходят слухи, что у Краснова остались долги размером в 200 тысяч долларов. Евгения отметила, что к ним она не имеет никакого отношения."У нас был брачный договор, мы уже все поделили давным-давно – 10 лет назад, еще до всех этих мероприятий. А говорить могут все, что угодно", – заключила бывшая супруга.Краснов умер в возрасте 60 лет. На его счету около 170 постановок в ведущих театрах страны. Он снял фильм-концерт Людмилы Гурченко "Люблю". С 1991-го года режиссировал "Рождественские встречи Аллы Пугачевой" и шоу Валерия Леонтьева.

https://ria.ru/20210907/krasnov-1749014323.html

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алла пугачева, борис краснов (борис ройтер), знаменитости