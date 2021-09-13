"Были ужасны": бывшая жена Краснова рассказала о его последних месяцах
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Бывшая жена Бориса Краснова Евгения в передаче "Ты не поверишь" рассказала о последних месяцах жизни сценографа. Она отметила, что они были ужасны.
"Последние четыре месяца болезни были ужасны. Если я за 10 лет болезни была рядом, как вы думаете, какие у нас были отношения? Они были разные. Но все свои обязанности я выполнила, которые я должна была выполнить в этой ситуации. Мне не стыдно ни перед Богом, ни перед людьми", – сказала экс-супруга.
© НТВТы не поверишь! Памяти Бориса Краснова. Кадр видео
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Она также отметила, что Алла Пугачева много помогала Борису.
"Знаю, что Алла Борисовна Пугачева помогала ему. Она – молодец. Она вообще всем помогает. Умница", – прокомментировала Евгения.
Ходят слухи, что у Краснова остались долги размером в 200 тысяч долларов. Евгения отметила, что к ним она не имеет никакого отношения.
"У нас был брачный договор, мы уже все поделили давным-давно – 10 лет назад, еще до всех этих мероприятий. А говорить могут все, что угодно", – заключила бывшая супруга.
Краснов умер в возрасте 60 лет. На его счету около 170 постановок в ведущих театрах страны. Он снял фильм-концерт Людмилы Гурченко "Люблю". С 1991-го года режиссировал "Рождественские встречи Аллы Пугачевой" и шоу Валерия Леонтьева.