В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
КПРФ внесла в Госдуму проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее председателем Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о восстановлении с 1 января 2022 года индексации пенсий работающим пенсионерам, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Как утверждается в пояснительной записке к законопроекту, действие положений статьи 26.1 закона "О страховых пенсиях" (выплата страховой пенсии в период осуществления работы и (или) иной деятельности) помимо того, что снижает уровень жизни работающих пенсионеров и дестимулирует их к труду, является экономически невыгодным для государства. По подсчетам авторов инициативы, на реализацию законопроекта в 2022 году из бюджета Пенсионного фонда РФ потребуется 681,3 миллиарда рублей.
Помимо этого, в понедельник аналогичный законопроект в Госдуму внесло Алтайское краевое законодательное собрание.
Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России с января 2016 года. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Проработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам поручал правительству президент РФ Владимир Путин. Впоследствии в пресс-службе Минтруда России сообщали, что направили свои предложения по данному вопросу в кабмин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что в Кремле рассмотрят все предложенные правительством варианты индексации пенсий указанной категории граждан. Он также рассказал, что президенту страны доложено о нескольких вариантах индексации пенсий работающим пенсионерам, эксперты Кремля в контакте с кабмином продолжат работу для выработки единственного правильного варианта.