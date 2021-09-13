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В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости, 13.09.2021
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее председателем Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о восстановлении с 1 января 2022 года индексации... РИА Новости, 13.09.2021
2021-09-13T16:56
2021-09-13T16:56
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политика
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее председателем Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о восстановлении с 1 января 2022 года индексации пенсий работающим пенсионерам, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Как утверждается в пояснительной записке к законопроекту, действие положений статьи 26.1 закона "О страховых пенсиях" (выплата страховой пенсии в период осуществления работы и (или) иной деятельности) помимо того, что снижает уровень жизни работающих пенсионеров и дестимулирует их к труду, является экономически невыгодным для государства. По подсчетам авторов инициативы, на реализацию законопроекта в 2022 году из бюджета Пенсионного фонда РФ потребуется 681,3 миллиарда рублей.Помимо этого, в понедельник аналогичный законопроект в Госдуму внесло Алтайское краевое законодательное собрание.Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России с января 2016 года. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Проработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам поручал правительству президент РФ Владимир Путин. Впоследствии в пресс-службе Минтруда России сообщали, что направили свои предложения по данному вопросу в кабмин.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что в Кремле рассмотрят все предложенные правительством варианты индексации пенсий указанной категории граждан. Он также рассказал, что президенту страны доложено о нескольких вариантах индексации пенсий работающим пенсионерам, эксперты Кремля в контакте с кабмином продолжат работу для выработки единственного правильного варианта.
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политика, госдума рф, кпрф, россия
16:56 13.09.2021
 
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

КПРФ внесла в Госдуму проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Группа депутатов фракции КПРФ во главе с ее председателем Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о восстановлении с 1 января 2022 года индексации пенсий работающим пенсионерам, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Как утверждается в пояснительной записке к законопроекту, действие положений статьи 26.1 закона "О страховых пенсиях" (выплата страховой пенсии в период осуществления работы и (или) иной деятельности) помимо того, что снижает уровень жизни работающих пенсионеров и дестимулирует их к труду, является экономически невыгодным для государства. По подсчетам авторов инициативы, на реализацию законопроекта в 2022 году из бюджета Пенсионного фонда РФ потребуется 681,3 миллиарда рублей.
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Помимо этого, в понедельник аналогичный законопроект в Госдуму внесло Алтайское краевое законодательное собрание.
Закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам действует в России с января 2016 года. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Проработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам поручал правительству президент РФ Владимир Путин. Впоследствии в пресс-службе Минтруда России сообщали, что направили свои предложения по данному вопросу в кабмин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что в Кремле рассмотрят все предложенные правительством варианты индексации пенсий указанной категории граждан. Он также рассказал, что президенту страны доложено о нескольких вариантах индексации пенсий работающим пенсионерам, эксперты Кремля в контакте с кабмином продолжат работу для выработки единственного правильного варианта.
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