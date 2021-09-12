08:00 12.09.2021 (обновлено: 19:15 12.09.2021)
"Издевательство над людьми". Чем так возмутила предвыборная кампания
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Татьяна Мишина. Дипфейки с министрами, кандидаты-спойлеры, обращение к Сталину — предвыборная кампания пока небогата неожиданными творческими решениями. Политтехнологи используют давно избитые приемы, а многие кандидаты — популистские лозунги. Одним махом предлагают отменить пенсионную реформу и ЕГЭ, "вернуть в состав России" все постсоветские республики. О выборе, который предстоит сделать через две недели, — в материале РИА Новости.
Кризис жанра
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Кульминация ролика — критик, не выдерживая груза ответственности, решает пойти проголосовать: "Пусть сами вывозят".
Видео разошлось по Сети как агитация "Единой России". В партии от креатива дистанцировались, но творчество анонима неплохо "зашло". Тем более что и конкурировать особо не с кем — запоминающегося мало. Жанр плакатной агитации тоже подвел. КПРФ, например, на алом фоне обещает: "Отменим пенсионную реформу", Захар Прилепин ("Справедливая Россия — За Правду") соседствует с лозунгом "За наследование пенсий". Ничего яркого, броского, свежего.
Презентация избирательного объединения КПРФ
Не стали ломать голову над неожиданными приемами и политтехнологи. В списках все те же кандидаты-спойлеры: перед голосованием они официально меняют имя и фамилию, чтобы запутать избирателей.
Например, территориальная избирательная комиссия № 30 в Петербурге опубликовала плакат с портретами трех похожих друг на друга мужчин. Немолоды, бородаты, одеты в одинаковой палитре. Еще и почти полные тезки — Борисы Вишневские (Геннадьевич, Иванович и Лазаревич). Первые двое, очевидно, отбирали голоса у третьего — Бориса Лазаревича Вишневского, руководителя фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга.
"Это просто позорище, безобразие, — возмутилась глава ЦИК Элла Памфилова. — Крайняя, низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков. Это просто издевательство над избирателями".
После сентябрьского голосования она намерена добиваться поправок в закон, запрещающих кандидатов-двойников. Парламентские партии давно только за. Сергей Миронов, например, отметил, что в эту кампанию его партия "Справедливая Россия — За Правду" столкнулась с настоящей "атакой клонов".
"Против наших кандидатов выдвигаются персонажи, имеющие такие же фамилию, имя и отчество. Причем новое ФИО они себе оформляют за пару дней до выдвижения, очень оперативно, в местных загсах. Очевидно, что без административного ресурса здесь не обходится", — пожаловался политик.
"Против наших кандидатов выдвигаются персонажи, имеющие такие же фамилию, имя и отчество. Причем новое ФИО они себе оформляют за пару дней до выдвижения, очень оперативно, в местных загсах. Очевидно, что без административного ресурса здесь не обходится", — пожаловался политик.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании ЦИК
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании ЦИК
К слову, в Люблинском одномандатном округе столицы зарегистрирован Валерий Рашкин, но не тот Валерий Рашкин, что от КПРФ, а от "Коммунистов России". Недостаточно внимательный избиратель может и ошибиться с галочкой в бюллетене.
А вот случай другого рода, но тоже типичный. На выборах в Думу Нефтеюганска зарегистрировали кандидата от ЛДПР по имени... Лилит Люцифер. И об этом сразу написали все СМИ. В партии указывают, что Люцифер у них уже шесть лет, да и в целом "о человеке говорит не фамилия, а жизненная позиция и дела".
Иные, точнее, "новые" люди для привлечения внимания обращаются к классике. "И вот стою я перед вами, простая русская-якутская женщина, — выступала со сцены Сардана Авксентьева из партии "Новые люди". — Хожу без охраны, езжу в общественном транспорте, живу такой же жизнью, как миллионы моих сограждан".
Интересно, что процитированный фильм называется "Член правительства". Простая русская баба, мужем битая, попами пуганная, врагами стрелянная — живучая! — в далеком 1939-м избиралась депутатом Верховного Совета СССР.
Вакцинация, ЕГЭ, пенсионная реформа
"Новые люди" не только обыгрывают киноклассику. Они предлагают "дать больше свободы регионам, как жить и на что тратить; убрать силовой пресс; сделать армию профессиональной, систему здравоохранения — свободной от лоббизма лояльных власти фармкомпаний". И, наконец, прекратить "превращение врачей, учителей и правоохранителей в бюрократов, погребенных горами отчетности и тотального контроля".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредвыборный съезд партии "Новые люди" в Москве
Предвыборный съезд партии "Новые люди" в Москве
Об учителях вообще многие беспокоятся. Коммунисты выступили за увеличение финансирования в сфере образования с 3,5 до семи процентов ВВП. Владимир Жириновский зашел с другой стороны: предложил упразднить оценки в школе — дескать, они негативно влияют на психологию учеников. "Убрать и ЕГЭ, и ОГЭ — все убрать. Оценки убрать. Просто удовлетворительно, если он ответил более-менее что-то, а другой оценки не должно быть", — считает лидер ЛДПР.
Инициатива "Зеленой альтернативы" — приравнять стипендию к заработной плате, а заодно по образцу Пенсионного фонда создать школьный фонд для субсидий на образование.
Коммунисты давят на болевые точки — пенсионную реформу и вакцинацию. Как и ЛДПР, они требуют вернуть полностью бесплатную медицину. "Справедливая Россия" призывает возмещать за счет государства расходы на лекарства в случае, если они превышают десятую часть дохода человека. "Единая Россия" хочет обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в гипермаркете "Глобус" в Москве
Вакцинация от COVID-19 в гипермаркете "Глобус" в Москве
И все партии обещают повысить зарплаты медицинским работникам. А вот идею "Справедливой России — За Правду" о налоге на роскошь больше никто не поддержал.
Последователи Зюганова готовы восстановить госмонополию на производство и реализацию спиртосодержащей продукции. Сторонники Жириновского добавляют к этому сахар, табак и энергоресурсы.
Во всеобщей ностальгии по социализму уверен и Захар Прилепин. "Необходимо прямо проговорить, что Горбачев и Ельцин — это фигуры, соразмерные Лжедмитрию первому и второму. Это — чудовища. Это просто два чудовища", — оценивал он бывших лидеров в одном из выступлений.
НАТО и мигранты
Еще одна точка соприкосновения четырех думских партий — патриотический подход к внешней политике. Коммунисты с тревогой отмечают, что вокруг России "множатся базы НАТО", либерал-демократы предлагают вернуть все бывшие советские территории через референдумы, справороссы настаивают на признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
"Единую Россию" поддерживает самый значимый авторитет во внешнеполитической сфере — Сергей Лавров. Министр вошел в первую пятерку федерального списка кандидатов. Партию он называет главным соратником в Госдуме по решению задач на международной арене.
Агитационный плакат партии "Единая Россия"
При этом все так или иначе затрагивали проблему мигрантов. ЛДПР требует от полиции активнее действовать при разгоне массовых драк, да и вообще, сначала надо обеспечить работой и зарплатой собственных граждан, настаивает Жириновский, и только потом звать гостей.
КПРФ давно призывает навести порядок с миграцией, "Единая Россия" предлагает законопроект о запрете въезда в страну "русофобов" и ужесточение штрафов за административные правонарушения для гастарбайтеров. Справороссы подчеркивают, что нужно улучшать демографию, тогда и "мигранты будут не нужны".
Мимо телезрителя
Предвыборная кампания теперь и на больших экранах. Теледебаты стартовали 23 августа и продлятся до 16 сентября. Их транслируют по рабочим дням пять федеральных каналов. На Первом с семи до восьми утра — 15-минутные эфиры, на "России 1" в 23:30 — часовые передачи. Не самое рейтинговое время. Хотя и на YouTube, где размещены записи эфиров, просмотров немного.
В дебатах принимают участие яркие спикеры — Петр Толстой и Евгений Попов (ЕР), Максим Шевченко (Российская партия социальной справедливости) и, конечно, Жириновский (ЛДПР), но все же они недотягивают до популярных политических ток-шоу.
Поэтому результаты недавнего опроса ВЦИОМ неудивительны — только треть россиян считают дебаты важным этапом в ходе подготовки к выборам и лишь 17 процентов видели их по телевидению или в Сети. При этом выяснилось, что люди часто не могут отличить этот жанр от телешоу. Вряд ли дебаты сильно повлияют на электоральные предпочтения.
Единый день голосования в этом году растянется на трое суток — с 17 по 19 сентября. Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они расположатся в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они расположатся в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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