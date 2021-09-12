https://ria.ru/20210912/vybory-1749377289.html

"Издевательство над людьми". Чем так возмутила предвыборная кампания

"Издевательство над людьми". Чем так возмутила предвыборная кампания - РИА Новости, 12.09.2021

"Издевательство над людьми". Чем так возмутила предвыборная кампания

Дипфейки с министрами, кандидаты-спойлеры, обращение к Сталину — предвыборная кампания пока небогата неожиданными творческими решениями. Политтехнологи... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T08:00

2021-09-12T08:00

2021-09-12T19:15

политика

владимир жириновский

геннадий зюганов

захар прилепин

единая россия

госдума рф

яблоко

кпрф

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Татьяна Мишина. Дипфейки с министрами, кандидаты-спойлеры, обращение к Сталину — предвыборная кампания пока небогата неожиданными творческими решениями. Политтехнологи используют давно избитые приемы, а многие кандидаты — популистские лозунги. Одним махом предлагают отменить пенсионную реформу и ЕГЭ, "вернуть в состав России" все постсоветские республики. О выборе, который предстоит сделать через две недели, — в материале РИА Новости.Кризис жанра"Делегация МИД в Брюсселе работала несколько недель. Результатами стали…""Загар и похмелье, — разводит руками молодой человек. — Работали они. Работнички!" Пока его девушка тихо вяжет, парень общается с телевизором."Не надо нам прикосновений европейских, — продолжает он вставлять реплики в выступление Сергея Лаврова. — А будут выпендриваться, по красной кнопке жахнем".Типичный диванный эксперт. Невакцинированный из-за того, что "три дня не пить", он лучше всех знает, что делать с Курилами и когда военным пора проявить решительность.Кульминация ролика — критик, не выдерживая груза ответственности, решает пойти проголосовать: "Пусть сами вывозят".Видео разошлось по Сети как агитация "Единой России". В партии от креатива дистанцировались, но творчество анонима неплохо "зашло". Тем более что и конкурировать особо не с кем — запоминающегося мало. Жанр плакатной агитации тоже подвел. КПРФ, например, на алом фоне обещает: "Отменим пенсионную реформу", Захар Прилепин ("Справедливая Россия — За Правду") соседствует с лозунгом "За наследование пенсий". Ничего яркого, броского, свежего. Не стали ломать голову над неожиданными приемами и политтехнологи. В списках все те же кандидаты-спойлеры: перед голосованием они официально меняют имя и фамилию, чтобы запутать избирателей.Например, территориальная избирательная комиссия № 30 в Петербурге опубликовала плакат с портретами трех похожих друг на друга мужчин. Немолоды, бородаты, одеты в одинаковой палитре. Еще и почти полные тезки — Борисы Вишневские (Геннадьевич, Иванович и Лазаревич). Первые двое, очевидно, отбирали голоса у третьего — Бориса Лазаревича Вишневского, руководителя фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга."Это просто позорище, безобразие, — возмутилась глава ЦИК Элла Памфилова. — Крайняя, низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков. Это просто издевательство над избирателями".После сентябрьского голосования она намерена добиваться поправок в закон, запрещающих кандидатов-двойников. Парламентские партии давно только за. Сергей Миронов, например, отметил, что в эту кампанию его партия "Справедливая Россия — За Правду" столкнулась с настоящей "атакой клонов"."Против наших кандидатов выдвигаются персонажи, имеющие такие же фамилию, имя и отчество. Причем новое ФИО они себе оформляют за пару дней до выдвижения, очень оперативно, в местных загсах. Очевидно, что без административного ресурса здесь не обходится", — пожаловался политик.К слову, в Люблинском одномандатном округе столицы зарегистрирован Валерий Рашкин, но не тот Валерий Рашкин, что от КПРФ, а от "Коммунистов России". Недостаточно внимательный избиратель может и ошибиться с галочкой в бюллетене.А вот случай другого рода, но тоже типичный. На выборах в Думу Нефтеюганска зарегистрировали кандидата от ЛДПР по имени... Лилит Люцифер. И об этом сразу написали все СМИ. В партии указывают, что Люцифер у них уже шесть лет, да и в целом "о человеке говорит не фамилия, а жизненная позиция и дела".Иные, точнее, "новые" люди для привлечения внимания обращаются к классике. "И вот стою я перед вами, простая русская-якутская женщина, — выступала со сцены Сардана Авксентьева из партии "Новые люди". — Хожу без охраны, езжу в общественном транспорте, живу такой же жизнью, как миллионы моих сограждан".Интересно, что процитированный фильм называется "Член правительства". Простая русская баба, мужем битая, попами пуганная, врагами стрелянная — живучая! — в далеком 1939-м избиралась депутатом Верховного Совета СССР.Вакцинация, ЕГЭ, пенсионная реформа"Новые люди" не только обыгрывают киноклассику. Они предлагают "дать больше свободы регионам, как жить и на что тратить; убрать силовой пресс; сделать армию профессиональной, систему здравоохранения — свободной от лоббизма лояльных власти фармкомпаний". И, наконец, прекратить "превращение врачей, учителей и правоохранителей в бюрократов, погребенных горами отчетности и тотального контроля".Об учителях вообще многие беспокоятся. Коммунисты выступили за увеличение финансирования в сфере образования с 3,5 до семи процентов ВВП. Владимир Жириновский зашел с другой стороны: предложил упразднить оценки в школе — дескать, они негативно влияют на психологию учеников. "Убрать и ЕГЭ, и ОГЭ — все убрать. Оценки убрать. Просто удовлетворительно, если он ответил более-менее что-то, а другой оценки не должно быть", — считает лидер ЛДПР.Инициатива "Зеленой альтернативы" — приравнять стипендию к заработной плате, а заодно по образцу Пенсионного фонда создать школьный фонд для субсидий на образование.Коммунисты давят на болевые точки — пенсионную реформу и вакцинацию. Как и ЛДПР, они требуют вернуть полностью бесплатную медицину. "Справедливая Россия" призывает возмещать за счет государства расходы на лекарства в случае, если они превышают десятую часть дохода человека. "Единая Россия" хочет обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения.И все партии обещают повысить зарплаты медицинским работникам. А вот идею "Справедливой России — За Правду" о налоге на роскошь больше никто не поддержал.Последователи Зюганова готовы восстановить госмонополию на производство и реализацию спиртосодержащей продукции. Сторонники Жириновского добавляют к этому сахар, табак и энергоресурсы.Во всеобщей ностальгии по социализму уверен и Захар Прилепин. "Необходимо прямо проговорить, что Горбачев и Ельцин — это фигуры, соразмерные Лжедмитрию первому и второму. Это — чудовища. Это просто два чудовища", — оценивал он бывших лидеров в одном из выступлений.НАТО и мигрантыЕще одна точка соприкосновения четырех думских партий — патриотический подход к внешней политике. Коммунисты с тревогой отмечают, что вокруг России "множатся базы НАТО", либерал-демократы предлагают вернуть все бывшие советские территории через референдумы, справороссы настаивают на признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик."Единую Россию" поддерживает самый значимый авторитет во внешнеполитической сфере — Сергей Лавров. Министр вошел в первую пятерку федерального списка кандидатов. Партию он называет главным соратником в Госдуме по решению задач на международной арене.При этом все так или иначе затрагивали проблему мигрантов. ЛДПР требует от полиции активнее действовать при разгоне массовых драк, да и вообще, сначала надо обеспечить работой и зарплатой собственных граждан, настаивает Жириновский, и только потом звать гостей.КПРФ давно призывает навести порядок с миграцией, "Единая Россия" предлагает законопроект о запрете въезда в страну "русофобов" и ужесточение штрафов за административные правонарушения для гастарбайтеров. Справороссы подчеркивают, что нужно улучшать демографию, тогда и "мигранты будут не нужны".Мимо телезрителяПредвыборная кампания теперь и на больших экранах. Теледебаты стартовали 23 августа и продлятся до 16 сентября. Их транслируют по рабочим дням пять федеральных каналов. На Первом с семи до восьми утра — 15-минутные эфиры, на "России 1" в 23:30 — часовые передачи. Не самое рейтинговое время. Хотя и на YouTube, где размещены записи эфиров, просмотров немного.В дебатах принимают участие яркие спикеры — Петр Толстой и Евгений Попов (ЕР), Максим Шевченко (Российская партия социальной справедливости) и, конечно, Жириновский (ЛДПР), но все же они недотягивают до популярных политических ток-шоу.Поэтому результаты недавнего опроса ВЦИОМ неудивительны — только треть россиян считают дебаты важным этапом в ходе подготовки к выборам и лишь 17 процентов видели их по телевидению или в Сети. При этом выяснилось, что люди часто не могут отличить этот жанр от телешоу. Вряд ли дебаты сильно повлияют на электоральные предпочтения.Единый день голосования в этом году растянется на трое суток — с 17 по 19 сентября. Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они расположатся в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

https://ria.ru/20210618/vybory-1737559529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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