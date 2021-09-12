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В Крыму ответили на условия Киева для встречи Путина и Зеленского
В Крыму ответили на условия Киева для встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 12.09.2021
В Крыму ответили на условия Киева для встречи Путина и Зеленского
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил RT о нежелании президента Украины Владимира Зеленского встречаться... РИА Новости, 12.09.2021
2021-09-12T18:39
2021-09-12T18:39
в мире
украина
владимир путин
владимир зеленский
совет федерации рф
сергей цеков
дмитрий кулеба
россия
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил RT о нежелании президента Украины Владимира Зеленского встречаться с российским лидером Владимиром Путиным.Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский встретится с Путиным, если на переговорах будет обсуждаться вопрос принадлежности Крыма.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что разговор с Путиным будет чрезвычайно сложным, но к нему нужно идти. Дипломат также обвинил Москву в попытке избежать переговоров на высшем уровне.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Путин четко подтвердил свою готовность встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно. Вместе с тем диписточник РИА Новости сообщал, что украинская сторона не направляла по официальным каналам предложение о встрече.
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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, совет федерации рф, сергей цеков, дмитрий кулеба, россия
18:39 12.09.2021
 
В Крыму ответили на условия Киева для встречи Путина и Зеленского

В Крыму назвали неприемлемыми условия Украины для встречи Путина и Зеленского

© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Президент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
© AP Photo / Ian Langsdon
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил RT о нежелании президента Украины Владимира Зеленского встречаться с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский встретится с Путиным, если на переговорах будет обсуждаться вопрос принадлежности Крыма.
"Если бы хотел встретиться по-настоящему, дал бы поручения своему аппарату... Если бы он был политиком-реалистом, то ушел бы от термина "оккупация" как минимум", — сказал Цеков.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что разговор с Путиным будет чрезвычайно сложным, но к нему нужно идти. Дипломат также обвинил Москву в попытке избежать переговоров на высшем уровне.
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 10:19
Зеленский заявил о риске полномасштабной войны с Россией
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Путин четко подтвердил свою готовность встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно. Вместе с тем диписточник РИА Новости сообщал, что украинская сторона не направляла по официальным каналам предложение о встрече.
 
В миреУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСовет Федерации РФСергей ЦековДмитрий КулебаРоссия
 
 
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