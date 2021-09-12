https://ria.ru/20210912/usloviya-1749766202.html

В Крыму ответили на условия Киева для встречи Путина и Зеленского

В Крыму ответили на условия Киева для встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 12.09.2021

В Крыму ответили на условия Киева для встречи Путина и Зеленского

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил RT о нежелании президента Украины Владимира Зеленского встречаться... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T18:39

2021-09-12T18:39

2021-09-12T18:39

в мире

украина

владимир путин

владимир зеленский

совет федерации рф

сергей цеков

дмитрий кулеба

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0c/1574236128_342:0:2877:1426_1920x0_80_0_0_ded6f6beab6c64a1920633fcb56528b3.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил RT о нежелании президента Украины Владимира Зеленского встречаться с российским лидером Владимиром Путиным.Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский встретится с Путиным, если на переговорах будет обсуждаться вопрос принадлежности Крыма.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что разговор с Путиным будет чрезвычайно сложным, но к нему нужно идти. Дипломат также обвинил Москву в попытке избежать переговоров на высшем уровне.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Путин четко подтвердил свою готовность встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно. Вместе с тем диписточник РИА Новости сообщал, что украинская сторона не направляла по официальным каналам предложение о встрече.

https://ria.ru/20210910/voyna-1749468723.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, совет федерации рф, сергей цеков, дмитрий кулеба, россия