В Крыму ответили на условия Киева для встречи Путина и Зеленского
В Крыму назвали неприемлемыми условия Украины для встречи Путина и Зеленского
© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин (справа) и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
© AP Photo / Ian Langsdon
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил RT о нежелании президента Украины Владимира Зеленского встречаться с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Зеленский встретится с Путиным, если на переговорах будет обсуждаться вопрос принадлежности Крыма.
"Если бы хотел встретиться по-настоящему, дал бы поручения своему аппарату... Если бы он был политиком-реалистом, то ушел бы от термина "оккупация" как минимум", — сказал Цеков.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что разговор с Путиным будет чрезвычайно сложным, но к нему нужно идти. Дипломат также обвинил Москву в попытке избежать переговоров на высшем уровне.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Путин четко подтвердил свою готовность встречаться с Зеленским, так как отношения двух стран надо исправлять, однако взаимной политической воли из Киева не видно. Вместе с тем диписточник РИА Новости сообщал, что украинская сторона не направляла по официальным каналам предложение о встрече.