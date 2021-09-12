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Биография Александра Невского

Биография Александра Невского - РИА Новости, 12.09.2021

Биография Александра Невского

Великий князь Александр Ярославович, вошедший в историю с прозванием Невский, — один из самых известных деятелей истории России; выдающийся полководец,... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T00:26

2021-09-12T00:26

2021-09-12T00:26

справки

александр невский

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Великий князь Александр Ярославович, вошедший в историю с прозванием Невский, — один из самых известных деятелей истории России; выдающийся полководец, проницательный политик, яркий государственный деятель Древней Руси, великий князь владимирский с 1252 года, князь новгородский (1236-1251), тверской (1247-1252). Происходил из рода Владимиро-Суздальских великих князей. Он был вторым сыном великого князя Ярослава II Всеволодовича, внуком Всеволода Большое гнездо, правнуком Владимира Мономаха. Летописи не сообщают о рождении Александра, но рассказывают о рождении его старшего брата Федора. Дату рождения Невского исследователи пытаются установить косвенным путем, поэтому она условная. Родился Александр Ярославич в городе Переяславле (Переславле-Залесском) согласно старой историографической традиции 30 мая 1220 года (последние исследования уточняют эту дату до 13 мая 1221 года). С раннего детства он получил обширное и всестороннее образование. Наставниками юного князя были лица духовного звания: епископы, священники и монахи. Учился военному делу, учил языки. Над юным Александром был произведен обряд посвящения в воины в Спасо-Преображенском соборе Переславля-Залесского епископом Суздальским Симоном. Первые сведения об Александре относятся к 1228 году, когда Ярослав Всеволодович, княживший в Новгороде, вступил в конфликт с горожанами и вынужден был уехать в Переславль-Залесский – свой родовой удел. Несмотря на отъезд, он оставил в Новгороде на попечение доверенных бояр двух малолетних сыновей – Федора и Александра. После смерти Федора в 1233 году Александр стал старшим сыном Ярослава Всеволодовича. С ранних лет он сопровождал в походах отца. В 1235 году Александр был участником битвы на реке Эмайыги (в нынешней Эстонии), где войска Ярослава наголову разгромили немцев. В 1236 году он был посажен на новгородское княжение, а в 1239 году женился на полоцкой княжне Александре Брячиславне. Своим браком он теснее увязал раздробленные русские княжества, создав предпосылку для дальнейшего объединения Руси в единое государство. В первые годы своего княжения Александр Ярославич укреплял Новгород. Он занимался постройкой крепостей по реке Шелони, на западной окраине новгородских владений, ставя форпосты там, где возможно было ожидать литовских нападений. Князь возглавил борьбу русского народа против немецко-шведских завоевателей, которые, воспользовавшись ослаблением Руси после нашествия войск Монгольской империи, стремились захватить ее северо-западные земли и лишить выхода к Балтийскому морю. Всеобщую славу Александру Ярославичу принесла победа, одержанная им на берегу Невы, в устье реки Ижоры в июле 1240 года над шведскими войсками. Он лично участвовал в битве. Считается, что именно за эту победу князя стали называть Невским. Победа усилила политическое влияние Александра Невского, но в то же время способствовала обострению его отношений с боярством, в результате столкновений с которым он был вынужден покинуть Новгород. После вторжения рыцарей Тевтонского ордена на Русь новгородцы послали к Александру Невскому представителей. В 1241 году он вернулся и быстро собрал войско, во главе которого, ведя борьбу с крестоносцами, взял штурмом крепость Копорье, затем (вместе с суздальцами) Псков, освободил Изборск. Весной 1242 года Александр дал крестоносцам сражение на льду Чудского озера, известное под именем Ледового побоища. Рыцари были разбиты, орден поставлен перед необходимостью заключить мир, по которому он отказывался от всех притязаний на русские земли и возвращал территории, захваченные ранее. После этой битвы, продолжая проводить грамотную политику, своими последующими энергичными военными и дипломатическими действиями Александр Невский укрепил северо-западные границы Руси, заключил мирное соглашение с Норвегией (1251), совершил успешный поход в Финляндию против шведов, которые в 1256 году предприняли еще одну попытку закрыть русским выход в Балтийское море. Князь также много сделал для преодоления феодальной раздробленности, укрепления централизованной великокняжеской власти, предотвращения разорительных набегов монголо-татар на Русь и недопущения втягивания ее в конфликт с Золотой Ордой. Князь сдерживал преждевременные и обреченные на поражение восстания своих подданных против монголо-татар, в то же время старался покорностью перед ханом доставить возможные льготы русской земле. Александр Невский несколько раз ездил в Орду, добился освобождения русских от обязанности выступать войском на стороне ханов в их войнах с другими народами. Он много золота и серебра передал в Орду на выкуп пленных. В 1252 году Александр Невский получил в Орде ярлык на великое княжение Владимирское. При нем началось вытеснение агентов ханской власти на Руси и передача их функций великому князю. Скончался Александр Невский 14 ноября 1263 года в Городце, недалеко от Владимира, возвращаясь из очередной поездки в Золотую Орду. Перед кончиной он принял схиму (монашеский постриг) под именем Алексий, был погребен в Рождество-Богородичном монастыре во Владимире. В 1547 году Александр Невский был канонизирован Русский православной церковью как святой, сумевший одновременно отразить удары с двух сторон – с Востока и Запада: заключил мир с веротерпимой Ордой и разбил западные войска, тем самым защитив православную церковь от католической экспансии. 10 сентября (30 августа по старому стилю) 1724 года мощи Александра Невского, по приказу императора Петра I, были перенесены в Александро-Невскую лавру Санкт-Петербурга, где находятся и сегодня в серебряной раке, пожертвованной императрицей Елизаветой Петровной. Частичка мощей святого благоверного князя Александра Невского находится в Храме Александра Невского в городе Софии (Болгария). Также часть мощей (мизинец) находится в Успенском соборе города Владимира. В 1725 году был учрежден российский орден Святого Александра Невского, существовавший до 1917 года. Им были награждены известные российские полководцы и флотоводцы: Александр Меншиков, Петр Румянцев, Григорий Потемкин, Александр Суворов, Федор Ушаков, Михаил Кутузов и многие другие. Во время Великой Отечественной войны, 29 июля 1942 года, был учрежден советский боевой орден Александра Невского, которым награждались командиры от взводов до дивизий включительно, проявившие личную отвагу и обеспечившие успешные действия своих частей. Орден сохранен в системе наград Российской Федерации постановлением Верховного Совета РФ от 20 марта 1992 года. Указом президента РФ от 7 сентября 2010 года утверждены его статут и описание. Имя защитника рубежей России известно за пределами страны. Ему посвящены многочисленные храмы за рубежом. Наиболее известные из них – Патриарший собор в Софии (Болгария), кафедральный собор в Таллине (Эстония), храм в Тбилиси (Грузия). В 2014 году указом президента РФ 2021 год был утвержден, как год празднования 800-летия Александра Невского. Праздничные мероприятия проводятся в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа. Основные мероприятия приурочены к вехам жизненного пути Александра Невского и к государственным российским праздникам. Патриарх Кирилл также объявил 2021 год Годом Александра Невского в ознаменование церковно-государственных торжеств. Главные юбилейные мероприятия планируется провести 12 сентября и 6 декабря 2021 года. 12 сентября Русская православная церковь отмечает годовщину дня перенесения мощей князя из Рождественского собора во Владимире в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру, а 6 декабря – день смерти великого полководца. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, александр невский