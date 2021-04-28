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Союзное государство
https://ria.ru/20210428/nevskiy-1730303388.html
Легенда о воине: Александр Невский – глазами новгородцев
Легенда о воине: Александр Невский – глазами новгородцев
"Александр Невский: легенда о воине": Новгородский музей-заповедник в числе первых начал праздновать 800-летие великого князя, год которого объявлен в России. У РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T13:22
2021-04-28T13:22
союзное государство
россия
александр невский
российская академия наук
белоруссия
новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 апр – РИА Новости, Карина Ивашко. "Александр Невский: легенда о воине": Новгородский музей-заповедник в числе первых начал праздновать 800-летие великого князя, год которого объявлен в России. У Великого Новгорода на это особые права, как и отношение к легендарной личности, о чьей роли в истории специалисты спорят по сей день. Посвященная знаменитому полководцу выставка, которая открылась в начале апреля в новгородском Кремле, – первая в череде мероприятий большого музейно-исторического проекта "Александр Невский: великий северный путь". Идея принадлежит директору Санкт-Петербургского Института истории РАН Алексею Сиренову. Великий Новгород-Владимир-Петербург – чествовать выдающегося полководца и святого земли русской будут в такой последовательности до конца года. В преддверии майских праздников в рамках пресс-тура в Новгородскую область, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня", новгородский Кремль посетили российские и белорусские журналисты, осмотрев в числе экспозиций и юбилейную выставку. Что мы помним из школьной и вузовских программ об Александре Невском? В основном исторические метки: Невская битва, Ледовое побоище, договор с Золотой Ордой. Сотрудники новгородского Кремля об Александре Ярославиче рассказывают как об эффективном управленце, приглашенном новгородцами на службу, отмечая при этом, что был он храбрый воин, юрист, дипломат, путешественник и даже полярник. Золотое время для Новгорода – XIII-XIV века. Для сравнения, площадь Парижа тогда была 20 гектаров, а Новгорода – 450. Величайший город Европы – наряду с Константинополем. Собственно, и Великим его стали называть иностранцы – от слова "величина". Новгородцам понравилось, замечает экскурсовод. "Представьте, мальчики из провинциального городка приехали в этот мировой центр. Здесь можно было встретить арабских купцов, немецких, французских, английских. И они впитывали этот новгородский дух и уважение к иному мнению. Все-таки в других местах князь – это монарх, руководитель, а в Новгороде он партнер. Сейчас скажу жуткую вещь: в Новгороде князь – это топ-менеджер. Его приглашали, нанимали, заключали с ним контракт. Если он нарушал условия договора, выгоняли. Кстати, Александра тоже выгоняли, но потом попросили вернуться", - говорит Варнаев. Такая подача журналистам импонирует, ведь и им тогда звать потенциальных туристов не только погулять по новгородскому Кремлю-детинцу, но и прикоснуться к древней истории, проще. Экспонаты музея при таком рассказе – вспомогательный материал, демонстрирующий список обязанностей князя. Военные походы, работа в суде, дипломатические визиты, геополитические решения, исследовательские экспедиции – всё на наглядных примерах. Гости из Белоруссии, между тем, напоминают, что жена у Александра Невского была из Полоцка. И тут без тесных славянских связей не обошлось. "Да, полоцкая княжна – позже княгиня новгородская, переяславская, великая княгиня владимирская. Александр и Александра – роман можно писать. Пятерых детей ему родила. Вообще, Новгород старался держать союз с пограничными княжествами – Полоцким, Смоленским. Полочане, смоляне – это были свои, братья. Обращались друг к другу, вместе боролись с нашествием Литвы и других земель", - напоминает экскурсовод. Что касается договора с Батыем, Владимир Варнаев убежден: Александр всё сделал правильно. "Иногда его обвиняют в том, что он установил монголо-татарское иго над Русью. Нет, он спасал Русь. Потери после нашествия Батыя были страшными. И он должен был забыть об эмоциях (его отца монголы отравили!) и думать о своей земле. За 11 лет, что Александр был великим князем, ни один монгольский воин не ступил на Русскую землю. То есть он реально спас наши народы – русских, белорусов, украинцев от истребления. При сопротивлении их могли бы полностью вырезать, как вырезали тангутов. Монголы действовали так: сопротивляешься – уничтожают, платишь – живи. Лояльно к чужой религии относились. И Александр решил: против врагов, которые покушаются на душу, на вечность, надо бороться до конца, а с теми, кого на данный момент победить нельзя, но можно договориться, надо договариваться. Он был дипломатом и великим государем, который позволил выжить народу", - уверен историк. За что Александр повелел ослепить дружину сына, и почему народ не осудил его? Как новгородцы возвращали князя и какой эпитафии удостоили? Когда Александр обрел прозвание Невский и стал почитаем как святой?.. Наконец, ломался ли лед под неприятелем на Чудском озере, и говорил ли полководец знаменитую фразу из фильма Эйзенштейна… Выставка в новгородском кремле расскажет и об этом. Увлекательную экскурсию, где есть место историческим фактам, развенчанию мифов, шуткам и серьезным размышлениям о личности Александра Невского, дополняют подлинные предметы, связанные с его эпохой, из богатейших археологических коллекций Кремля, а также выдержки из летописей и договоры, которые предоставил для выставки Российский государственный архив древних актов.
https://ria.ru/20210424/novgorod-1729750702.html
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россия, александр невский, российская академия наук, белоруссия, новгородская область

Легенда о воине: Александр Невский – глазами новгородцев

13:22 28.04.2021
 
© РИА Новости / Карина ИвашкоНа территории Новгородского кремля
На территории Новгородского кремля - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Карина Ивашко
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 апр – РИА Новости, Карина Ивашко. "Александр Невский: легенда о воине": Новгородский музей-заповедник в числе первых начал праздновать 800-летие великого князя, год которого объявлен в России. У Великого Новгорода на это особые права, как и отношение к легендарной личности, о чьей роли в истории специалисты спорят по сей день.
Посвященная знаменитому полководцу выставка, которая открылась в начале апреля в новгородском Кремле, – первая в череде мероприятий большого музейно-исторического проекта "Александр Невский: великий северный путь". Идея принадлежит директору Санкт-Петербургского Института истории РАН Алексею Сиренову. Великий Новгород-Владимир-Петербург – чествовать выдающегося полководца и святого земли русской будут в такой последовательности до конца года.
В преддверии майских праздников в рамках пресс-тура в Новгородскую область, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня", новгородский Кремль посетили российские и белорусские журналисты, осмотрев в числе экспозиций и юбилейную выставку.
© РИА Новости / Карина ИвашкоИкона Александра Невского
Икона Александра Невского - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Карина Ивашко
Икона Александра Невского
Что мы помним из школьной и вузовских программ об Александре Невском? В основном исторические метки: Невская битва, Ледовое побоище, договор с Золотой Ордой. Сотрудники новгородского Кремля об Александре Ярославиче рассказывают как об эффективном управленце, приглашенном новгородцами на службу, отмечая при этом, что был он храбрый воин, юрист, дипломат, путешественник и даже полярник.
"Александр не новгородец – он родился в Переславле-Залесском. Воспитывался как будущий князь, хотя и не был старшим. Смертность детская высокая была, поэтому на княжение воспитывали сразу двух сыновей. Учился военному делу, языки учил. Где-то в шесть-семь лет их с братом Федором отправили в Новгород. А город-то буйный, как его Карамзин определил. И они этого буйства испугались. Дядьки-воспитатели их забрали – мало ли что случится с княжичами, но отец Ярослав Всеволодович распорядился тут же послать их обратно. Пусть учатся – это школа жизни, да что там – академия! И они вернулись", - рассказывает старший научный сотрудник музея Владимир Варнаев.
Золотое время для Новгорода – XIII-XIV века. Для сравнения, площадь Парижа тогда была 20 гектаров, а Новгорода – 450. Величайший город Европы – наряду с Константинополем. Собственно, и Великим его стали называть иностранцы – от слова "величина". Новгородцам понравилось, замечает экскурсовод.
"Представьте, мальчики из провинциального городка приехали в этот мировой центр. Здесь можно было встретить арабских купцов, немецких, французских, английских. И они впитывали этот новгородский дух и уважение к иному мнению. Все-таки в других местах князь – это монарх, руководитель, а в Новгороде он партнер. Сейчас скажу жуткую вещь: в Новгороде князь – это топ-менеджер. Его приглашали, нанимали, заключали с ним контракт. Если он нарушал условия договора, выгоняли. Кстати, Александра тоже выгоняли, но потом попросили вернуться", - говорит Варнаев.
© РИА Новости / Карина ИвашкоЭкскурсовод Владимир Варнаев и новгородский воин времен Александра Невского
Экскурсовод Владимир Варнаев и новгородский воин времен Александра Невского - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Карина Ивашко
Экскурсовод Владимир Варнаев и новгородский воин времен Александра Невского
Такая подача журналистам импонирует, ведь и им тогда звать потенциальных туристов не только погулять по
новгородскому Кремлю-детинцу, но и прикоснуться к древней истории, проще. Экспонаты музея при таком рассказе – вспомогательный материал, демонстрирующий список обязанностей князя. Военные походы, работа в суде, дипломатические визиты, геополитические решения, исследовательские экспедиции – всё на наглядных примерах.
"Давайте вспомним, что Александр был еще и великим путешественником. После смерти отца поехал в Монголию, в Каракорум, чтобы ярлык на княжение получить. Пол земного шара проехал, почти всю Евразию! В Золотую Орду трижды ездил: полторы-две тысячи километров в один конец. И он же был еще и полярником! Новгород – это север, до Петербурга – столица севера. Тысячи километров – до Урала и за Урал – Новгородская республика была. Земли надо было контролировать. И в 1256 году Александр совершает знаменитый северный полярный поход, доходит до Киян-моря. Непонятно, что это, но в русской традиции Киян – это Океан: Баренцево море, район Мурманска и Северной Норвегии. И Александр – первый путешественник, который ушел за Полярный круг с войском. Передвигались на лыжах – в XIII веке! Так что Новгород – родина лыж, и весь мир ходит на наших новгородских лыжах", - улыбается историк.
© РИА Новости / Карина ИвашкоКарта границ Новгородской земли в XIII веке
Карта границ Новгородской земли в XIII веке - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Карина Ивашко
Карта границ Новгородской земли в XIII веке
Гости из Белоруссии, между тем, напоминают, что жена у Александра Невского была из Полоцка. И тут без тесных славянских связей не обошлось.
"Да, полоцкая княжна – позже княгиня новгородская, переяславская, великая княгиня владимирская. Александр и Александра – роман можно писать. Пятерых детей ему родила. Вообще, Новгород старался держать союз с пограничными княжествами – Полоцким, Смоленским. Полочане, смоляне – это были свои, братья. Обращались друг к другу, вместе боролись с нашествием Литвы и других земель", - напоминает экскурсовод.
© РИА Новости / Карина ИвашкоНеожиданное сходство. Белорусский участник пресс-тура на фоне изображения Александра Невского
Неожиданное сходство. Белорусский участник пресс-тура на фоне изображения Александра Невского - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Карина Ивашко
Неожиданное сходство. Белорусский участник пресс-тура на фоне изображения Александра Невского
Что касается договора с Батыем, Владимир Варнаев убежден: Александр всё сделал правильно.
"Иногда его обвиняют в том, что он установил монголо-татарское иго над Русью. Нет, он спасал Русь. Потери после нашествия Батыя были страшными. И он должен был забыть об эмоциях (его отца монголы отравили!) и думать о своей земле. За 11 лет, что Александр был великим князем, ни один монгольский воин не ступил на Русскую землю. То есть он реально спас наши народы – русских, белорусов, украинцев от истребления. При сопротивлении их могли бы полностью вырезать, как вырезали тангутов. Монголы действовали так: сопротивляешься – уничтожают, платишь – живи. Лояльно к чужой религии относились. И Александр решил: против врагов, которые покушаются на душу, на вечность, надо бороться до конца, а с теми, кого на данный момент победить нельзя, но можно договориться, надо договариваться. Он был дипломатом и великим государем, который позволил выжить народу", - уверен историк.
© РИА Новости / Карина ИвашкоКоллекция новгородского Кремля. Владычная (грановитая) палата
Коллекция новгородского Кремля. Владычная (грановитая) палата - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Карина Ивашко
Коллекция новгородского Кремля. Владычная (грановитая) палата
За что Александр повелел ослепить дружину сына, и почему народ не осудил его? Как новгородцы возвращали князя и какой эпитафии удостоили? Когда Александр обрел прозвание Невский и стал почитаем как святой?.. Наконец, ломался ли лед под неприятелем на Чудском озере, и говорил ли полководец знаменитую фразу из фильма Эйзенштейна… Выставка в новгородском кремле расскажет и об этом.
Увлекательную экскурсию, где есть место историческим фактам, развенчанию мифов, шуткам и серьезным размышлениям о личности Александра Невского, дополняют подлинные предметы, связанные с его эпохой, из богатейших археологических коллекций Кремля, а также выдержки из летописей и договоры, которые предоставил для выставки Российский государственный архив древних актов.
Въезд в Великий Новгород со стороны Петербурга - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля, 11:35Союзное государство
Новгородская земля открывает свои сокровища для журналистов союзных СМИ
 
Союзное государствоРоссияАлександр НевскийРоссийская академия наукБелоруссияНовгородская область
 
 
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