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В России отметят 800 лет со дня рождения князя Александра Невского
В России отметят 800 лет со дня рождения князя Александра Невского
Международные образовательные чтения под председательством патриарха Кирилла пройдут в ознаменование 800-летия со дня рождения "защитника земли русской" князя... РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-13T00:21
2021-05-13T00:21
россия
александр невский
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Международные образовательные чтения под председательством патриарха Кирилла пройдут в ознаменование 800-летия со дня рождения "защитника земли русской" князя Александра Невского, канонизированного РПЦ.Мероприятие пройдет в Москве с 16 по 19 мая."XXIX Международные образовательные чтения пройдут в Москве с 16 по 19 мая 2021 года под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году они посвящены празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного великого князя Александр Невского… Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 17 мая примет участие в торжественном пленарном заседании международных чтений "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа" в концертном зале "Крокус Сити Холл", - говорится в сообщении.Патриарх Кирилл в феврале объявил 2021 год Годом Александра Невского в ознаменование церковно-государственных торжеств. Соответствующий указ президента РФ был издан в 2014 году. Главные юбилейные мероприятия планируется провести 12 сентября и 6 декабря 2021 года. 12 сентября РПЦ отмечает годовщину дня перенесения мощей князя из Рождественского собора во Владимире в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру, а 6 декабря - день смерти великого полководца. Всего в юбилейном году церковь планирует провести порядка 800 различных мероприятий, в храмах и монастырях всех епархий пройдут праздничные богослужения и крестные ходы."Кто к нам с мечом придет..."Русский полководец, канонизированный РПЦ в лике благоверных князей, великий князь Киевский и Владимирский Александр Ярославич родился в городе Переяславле (Переславль -Залесский) 13 мая 1221 года (согласно работам доктора исторических наук Владимира Кучкина. По другой версии, Невский родился в мае 1220 года). Александр был вторым сыном переяславского князя Ярослава Всеволодовича и внуком князя Всеволода Большое Гнездо.С именем Александра Ярославовича связано успешное военное противостояние шведам в 1240 году, когда после битвы в устье реки Ижоры князь получил свое прозвище Невский, а сражение позже было названо Невской битвой. Невский с полками суздальцев и новгородцев одержал победу над крестоносцами Тевтонского ордена в знаменитом сражении на Чудском озере (Ледовое побоище) 1242 года, и в этом же году над литовцами. Своими военными победами князю Александру удалось остановить наступление западных соседей на русские земли.Невский скончался 14 ноября 1263 года по дороге во Владимир, незадолго до смерти князь принял постриг в высшую степень монашества - схиму с именем Алексий. 23 ноября (6 декабря) тело князя было доставлено во Владимир и захоронено в Рождественском монастыре.
https://ria.ru/20210430/istoriya-1730700980.html
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россия, александр невский, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество

В России отметят 800 лет со дня рождения князя Александра Невского

00:21 13.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПамятник Александру Невскому
Памятник Александру Невскому - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Международные образовательные чтения под председательством патриарха Кирилла пройдут в ознаменование 800-летия со дня рождения "защитника земли русской" князя Александра Невского, канонизированного РПЦ.
Мероприятие пройдет в Москве с 16 по 19 мая.
"XXIX Международные образовательные чтения пройдут в Москве с 16 по 19 мая 2021 года под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году они посвящены празднованию 800-летия со дня рождения святого благоверного великого князя Александр Невского… Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 17 мая примет участие в торжественном пленарном заседании международных чтений "Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа" в концертном зале "Крокус Сити Холл", - говорится в сообщении.
Патриарх Кирилл в феврале объявил 2021 год Годом Александра Невского в ознаменование церковно-государственных торжеств. Соответствующий указ президента РФ был издан в 2014 году. Главные юбилейные мероприятия планируется провести 12 сентября и 6 декабря 2021 года. 12 сентября РПЦ отмечает годовщину дня перенесения мощей князя из Рождественского собора во Владимире в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру, а 6 декабря - день смерти великого полководца. Всего в юбилейном году церковь планирует провести порядка 800 различных мероприятий, в храмах и монастырях всех епархий пройдут праздничные богослужения и крестные ходы.
Памятник Александру Невскому в Калининграде - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 14:47
Археологи выяснили точное место погребения сыновей Александра Невского

"Кто к нам с мечом придет..."

Русский полководец, канонизированный РПЦ в лике благоверных князей, великий князь Киевский и Владимирский Александр Ярославич родился в городе Переяславле (Переславль -Залесский) 13 мая 1221 года (согласно работам доктора исторических наук Владимира Кучкина. По другой версии, Невский родился в мае 1220 года). Александр был вторым сыном переяславского князя Ярослава Всеволодовича и внуком князя Всеволода Большое Гнездо.
С именем Александра Ярославовича связано успешное военное противостояние шведам в 1240 году, когда после битвы в устье реки Ижоры князь получил свое прозвище Невский, а сражение позже было названо Невской битвой. Невский с полками суздальцев и новгородцев одержал победу над крестоносцами Тевтонского ордена в знаменитом сражении на Чудском озере (Ледовое побоище) 1242 года, и в этом же году над литовцами. Своими военными победами князю Александру удалось остановить наступление западных соседей на русские земли.
Невский скончался 14 ноября 1263 года по дороге во Владимир, незадолго до смерти князь принял постриг в высшую степень монашества - схиму с именем Алексий. 23 ноября (6 декабря) тело князя было доставлено во Владимир и захоронено в Рождественском монастыре.
На территории Новгородского кремля - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 13:22Союзное государство
Легенда о воине: Александр Невский – глазами новгородцев
 
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