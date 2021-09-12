https://ria.ru/20210912/kirienko-1749765464.html

Кириенко подарил полет на воздушном шаре девочке, победившей рак

Кириенко подарил полет на воздушном шаре девочке, победившей рак - РИА Новости, 12.09.2021

Кириенко подарил полет на воздушном шаре девочке, победившей рак

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках благотворительного проекта "Мечтай со мной" исполнил мечту 16-летней девочки, поборовшей... РИА Новости, 12.09.2021

2021-09-12T18:33

2021-09-12T18:33

2021-09-12T18:37

общество

сергей кириенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582063325_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_df908ca4ee5c9653c96c40ac47abb13a.jpg

СУДАК, 12 сен - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках благотворительного проекта "Мечтай со мной" исполнил мечту 16-летней девочки, поборовшей онкологию, которая мечтала о полёте на воздушном шаре, рассказали в пресс-службе платформы АНО "Россия - страна возможностей"."Одиннадцатого сентября первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился с Валерией на стенде проекта "Мечтай со мной" на форуме "Россия - страна возможностей", который с 8 по 12 сентября проходит в Крыму в рамках фестиваля "Таврида.АРТ", и пообещал девочке исполнить её мечту о полёте на воздушном шаре. Двенадцатого сентября команда проекта и платформы "Россия - страна возможностей" исполнила мечту 16-летней Валерии Паталашко", - говорится в сообщении пресс-службы.Так, девочка вместе с папой Олегом Владимировичем поднялась в воздух на аэростате. По словам отца девочки, мечта родилась из большой любви Валерии к мультфильму "Ну, погоди!", где волк летал на воздушном шаре, что вызывало у девочки невероятный восторг.Полёт состоялся ранним утром и длился около 40 минут, девочка вместе с папой увидели красоты Крыма и пролетели над Белой скалой.Уточняется, что Валерия Паталашко, как и некоторые другие участники проекта "Мечтай со мной", пережила онкологию.

https://ria.ru/20210911/vozmozhnosti-1749686481.html

https://ria.ru/20210827/regiony-1747594431.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей кириенко, россия