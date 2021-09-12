18:33 12.09.2021 (обновлено: 18:37 12.09.2021)
Кириенко подарил полет на воздушном шаре девочке, победившей рак
Кириенко подарил полет на воздушном шаре победившей рак девочке из Оренбурга
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
СУДАК, 12 сен - РИА Новости. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко в рамках благотворительного проекта "Мечтай со мной" исполнил мечту 16-летней девочки, поборовшей онкологию, которая мечтала о полёте на воздушном шаре, рассказали в пресс-службе платформы АНО "Россия - страна возможностей".
"Одиннадцатого сентября первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился с Валерией на стенде проекта "Мечтай со мной" на форуме "Россия - страна возможностей", который с 8 по 12 сентября проходит в Крыму в рамках фестиваля "Таврида.АРТ", и пообещал девочке исполнить её мечту о полёте на воздушном шаре. Двенадцатого сентября команда проекта и платформы "Россия - страна возможностей" исполнила мечту 16-летней Валерии Паталашко", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Так, девочка вместе с папой Олегом Владимировичем поднялась в воздух на аэростате. По словам отца девочки, мечта родилась из большой любви Валерии к мультфильму "Ну, погоди!", где волк летал на воздушном шаре, что вызывало у девочки невероятный восторг.
Полёт состоялся ранним утром и длился около 40 минут, девочка вместе с папой увидели красоты Крыма и пролетели над Белой скалой.
Уточняется, что Валерия Паталашко, как и некоторые другие участники проекта "Мечтай со мной", пережила онкологию.