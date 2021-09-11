https://ria.ru/20210911/veterinary-1749628257.html

Эксперты рассказали, кто чаще всего обращается к ветеринарам онлайн

Эксперты рассказали, кто чаще всего обращается к ветеринарам онлайн - РИА Новости, 11.09.2021

Эксперты рассказали, кто чаще всего обращается к ветеринарам онлайн

Хозяева йоркширских терьеров и британских короткошерстных кошек чаще всего обращаются за ветеринарными онлайн-консультациями, при этом в целом доля таких... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T08:05

2021-09-11T08:05

2021-09-11T08:05

общество

россия

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Хозяева йоркширских терьеров и британских короткошерстных кошек чаще всего обращаются за ветеринарными онлайн-консультациями, при этом в целом доля таких обращений тех, у кого дома живут кошки, несколько выше по сравнению с владельцами собак, рассказали РИА Новости эксперты партнерской ветеринарной клиники страховой компании "Согласие"."За ветеринарными онлайн-консультациями чаще всего обращаются хозяева йоркширских терьеров и британских короткошерстных кошек. Среди собак на втором месте – чихуахуа, за ними следуют померанский шпиц, французский бульдог и сибирский хаски. В "кошачьем" рэнкинге в порядке убывания – шотландская (прямоухая или вислоухая), мейнкун, донской сфинкс и метисы", - сказали они.Доля обращений тех, у кого дома живут кошки, в целом несколько выше по сравнению с владельцами собак. Например, в январе-августе в 48% случаев ветеринары консультировали хозяев кошек, в 45% – собак. И эти доли в целом не изменились относительно аналогичного периода прошлого года. Зато выросла доля других животных (включая декоративных птиц, грызунов, зайцеобразных, амфибий, рептилий и прочее) – до 6,4% с 5,9% обращений. В основном же обращаются хозяева декоративных кроликов, хорьков, хомяков, волнистых попугаев и канареек, отметили эксперты.При этом на сельскохозяйственных животных пришлось лишь 0,6% таких обращений, добавляют они.Страховая компания "Согласие" основана в 1993 году, обладает лицензиями на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть "Согласия" включает в себя порядка 400 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам прошлого года совокупная премия "Согласия" составила 36 миллиардов рублей, выплаты - 17,5 миллиарда.

https://ria.ru/20210718/protezy-1741758496.html

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