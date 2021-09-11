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Путин поздравил москвичей с Днем города
Путин поздравил москвичей с Днем города - РИА Новости, 11.09.2021
Путин поздравил москвичей с Днем города
Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города. РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T12:11
2021-09-11T13:36
общество
москва
владимир путин
день города москвы
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города.Он отметил, что этот праздник, как и сама столица, "объединяет миллионы граждан России"."Величественная и горделивая, она не застыла в своей степенной торжественности, сохраняя мудрость древнего города, идет в ногу со временем, с его стремительными переменам, живет в ускоренном ритме созидания, как и подобает одному из крупнейших мегаполисов мира", — сказал глава государства, выступая в "Зарядье".По его словам, Москвой, ее красотой и особым характером невозможно не восхищаться.Президент подчеркнул, что город меняется, но сохраняет свой уникальный облик."Новейшие технологии, современные, удобные цифровые сервисы стали уже привычными для москвичей. Город меняется, но сохраняет свою неповторимость: очарование переулков, старинных усадеб, особняков. Его уникальное историческое, культурное, архитектурное наследие привлекает и москвичей, и гостей столицы. И, конечно же, требует самого бережного, уважительного отношения", — указал он.Концерт ко Дню города в зале "Зарядье" посетили мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко и другие.Считается, что Москва основана в 1147 году. Столице исполнилось 874 года.
https://ria.ru/20200905/moskva-1576787035.html
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общество, москва, владимир путин, день города москвы
12:11 11.09.2021 (обновлено: 13:36 11.09.2021)
 
Путин поздравил москвичей с Днем города

Президент Путин поздравил москвичей с Днем города

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города.
Он отметил, что этот праздник, как и сама столица, "объединяет миллионы граждан России".
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День города в Москве: куда и зачем идти
"Величественная и горделивая, она не застыла в своей степенной торжественности, сохраняя мудрость древнего города, идет в ногу со временем, с его стремительными переменам, живет в ускоренном ритме созидания, как и подобает одному из крупнейших мегаполисов мира", — сказал глава государства, выступая в "Зарядье".
По его словам, Москвой, ее красотой и особым характером невозможно не восхищаться.

"Хочу поблагодарить всех москвичей и жителей города за терпение и стойкость, а волонтеров, которые всегда на передовой помощи людям, за доброту ваших сердец. Москва была, есть и будет консолидирующим, объединяющим центром для всей нашей огромной страны и в период испытаний, и в реализации всех наших общих планов, и в праздники, и в будни, в любые времена. Россия и ее столица неразрывны. С праздником, Москва! С праздником вас, дорогие москвичи, с Днем города!" — добавил Путин.

Президент подчеркнул, что город меняется, но сохраняет свой уникальный облик.
"Новейшие технологии, современные, удобные цифровые сервисы стали уже привычными для москвичей. Город меняется, но сохраняет свою неповторимость: очарование переулков, старинных усадеб, особняков. Его уникальное историческое, культурное, архитектурное наследие привлекает и москвичей, и гостей столицы. И, конечно же, требует самого бережного, уважительного отношения", — указал он.
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Концерт ко Дню города в зале "Зарядье" посетили мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко и другие.
Считается, что Москва основана в 1147 году. Столице исполнилось 874 года.
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6 сентября, 22:41В России
Собянин анонсировал "достаточно скромный" День города
 
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