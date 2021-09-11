https://ria.ru/20210911/putin-1749647007.html

Путин поздравил москвичей с Днем города

Путин поздравил москвичей с Днем города - РИА Новости, 11.09.2021

Путин поздравил москвичей с Днем города

Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города. РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T12:11

2021-09-11T12:11

2021-09-11T13:36

общество

москва

владимир путин

день города москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749163678_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6899a6af0bd36491b2c8b58b7beb518f.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города.Он отметил, что этот праздник, как и сама столица, "объединяет миллионы граждан России"."Величественная и горделивая, она не застыла в своей степенной торжественности, сохраняя мудрость древнего города, идет в ногу со временем, с его стремительными переменам, живет в ускоренном ритме созидания, как и подобает одному из крупнейших мегаполисов мира", — сказал глава государства, выступая в "Зарядье".По его словам, Москвой, ее красотой и особым характером невозможно не восхищаться.Президент подчеркнул, что город меняется, но сохраняет свой уникальный облик."Новейшие технологии, современные, удобные цифровые сервисы стали уже привычными для москвичей. Город меняется, но сохраняет свою неповторимость: очарование переулков, старинных усадеб, особняков. Его уникальное историческое, культурное, архитектурное наследие привлекает и москвичей, и гостей столицы. И, конечно же, требует самого бережного, уважительного отношения", — указал он.Концерт ко Дню города в зале "Зарядье" посетили мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия, главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко и другие.Считается, что Москва основана в 1147 году. Столице исполнилось 874 года.

https://ria.ru/20200905/moskva-1576787035.html

https://ria.ru/20210911/moskva-1749647357.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210906/sobyanin-1748942765.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, владимир путин, день города москвы