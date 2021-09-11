https://ria.ru/20210911/moskva-1749647357.html
Москва показывает пример эффективных действий при пандемии, заявил Путин
Москва показывает пример эффективных действий при пандемии, заявил Путин - РИА Новости, 11.09.2021
Москва показывает пример эффективных действий при пандемии, заявил Путин
Москва показывает пример эффективных и слаженных действий в борьбе с пандемией коронавируса, находит баланс ограничений и нормальной жизни города, заявил... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T12:18
2021-09-11T12:18
2021-09-11T12:30
распространение коронавируса
общество
москва
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Москва показывает пример эффективных и слаженных действий в борьбе с пандемией коронавируса, находит баланс ограничений и нормальной жизни города, заявил президент России Владимир Путин."Уже второй год, к сожалению, мы отмечаем этот праздник в непростых условиях эпидемии. Думаю, со мной многие согласятся, что именно Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии это угрозе. Находит баланс между вынужденными ограничениями, которые необходимы, чтобы сохранить жизни тысяч людей, и нормальной жизнедеятельностью многомиллионного города", — сказал Путин, выступая в концертном зале в "Зарядье".Президент отметил, что в эффективности по борьбе с коронавирусом большая заслуга мэра Москвы Сергея Собянина и всей управленческой команды столицы.На концерте ко Дню города в зале "Зарядье" присутствуют мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко и другие.На концерте прозвучат отрывок из оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов", популярные песни и стихотворения о столице - "Я шагаю по Москве", "Москвичи", "Дорогая моя столица", "Москва дает нам старт", "В метро". Стихи со сцены зала "Зарадье" прочтут актеры Евгений Миронов, Ирина Апексимова, Елизавета Арзамасова, Дмитрий Певцов и другие.Кроме того, в программе значится сцена из балета "Укрощение строптивой" Дмитрия Шостаковича и фортепианное попурри из песен о Москве в исполнении Дениса Мацуева.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, москва, владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:18 11.09.2021 (обновлено: 12:30 11.09.2021)
Москва показывает пример эффективных действий при пандемии, заявил Путин
Путин: Москва показывает пример эффективных действий в борьбе с пандемией
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Москва показывает пример эффективных и слаженных действий в борьбе с пандемией коронавируса, находит баланс ограничений и нормальной жизни города, заявил президент России Владимир Путин
.
"Уже второй год, к сожалению, мы отмечаем этот праздник в непростых условиях эпидемии. Думаю, со мной многие согласятся, что именно Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии это угрозе. Находит баланс между вынужденными ограничениями, которые необходимы, чтобы сохранить жизни тысяч людей, и нормальной жизнедеятельностью многомиллионного города", — сказал Путин, выступая в концертном зале в "Зарядье".
Президент отметил, что в эффективности по борьбе с коронавирусом большая заслуга мэра Москвы Сергея Собянина и всей управленческой команды столицы.
На концерте ко Дню города в зале "Зарядье" присутствуют мэр Москвы Сергей Собянин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, президент Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, академик РАН
Лео Бокерия, главный врач больницы №40 в Коммунарке
Денис Проценко и другие.
На концерте прозвучат отрывок из оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов", популярные песни и стихотворения о столице - "Я шагаю по Москве", "Москвичи", "Дорогая моя столица", "Москва дает нам старт", "В метро". Стихи со сцены зала "Зарадье" прочтут актеры Евгений Миронов, Ирина Апексимова, Елизавета Арзамасова, Дмитрий Певцов и другие.
Кроме того, в программе значится сцена из балета "Укрощение строптивой" Дмитрия Шостаковича и фортепианное попурри из песен о Москве в исполнении Дениса Мацуева
.