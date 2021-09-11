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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210911/mamm-1749533215.html
В День города можно будет бесплатно посетить семь новых выставок в МАММ
В День города можно будет бесплатно посетить семь новых выставок в МАММ - РИА Новости, 11.09.2021
В День города можно будет бесплатно посетить семь новых выставок в МАММ
В день города Москвы, который пройдет 11 и 12 сентября, все желающие смогут бесплатно посетить семь выставок нового, юбилейного сезона Мультимедиа Арт Музея,... РИА Новости, 11.09.2021
2021-09-11T07:44
2021-09-11T07:44
культура
дети
москва
мультимедиа арт музей
выставки
новости культуры
олег целков
музеи
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В день города Москвы, который пройдет 11 и 12 сентября, все желающие смогут бесплатно посетить семь выставок нового, юбилейного сезона Мультимедиа Арт Музея, которому в этом году исполняется 25 лет, сообщили в пресс-службе МАММ. В экспозицию "Однажды где-то, но не здесь", француженки Сары Мун, с которой Мультимедиа Арт музей сотрудничает уже многие годы, вошли наиболее знаковые ее работы: портреты, натюрморты, индустриальные съемки, проекты по любимым сказкам Андерсена и многое другое. На выставке "Ближе к смыслу" представлены работы недавно ушедшего из жизни Никиты Алексеева. Ранее художник и МАММ создали несколько совместных проектов. В нынешней экспозиции исследуется важнейшая тема в искусстве мастера — время и его эфемерность. А посетив выставку с метафорическим названием "Первоцвет", можно будет проследить за тем, как в российскую фотографию приходили краски, а также, как эволюционировали технологии, и менялась жизнь в нашей стране в течение столетия. Представлены работы классиков российской фотографии: П. Павлова, К. Бергамаско, А. Эйхенвальда, А. Родченко, В. Микоши, Г. Петрусова, Д. Бальтерманца, Б. Михайлова и многих других.Организаторы также приглашают гостей посетить новые экспозиции Олега Целкова ("Я не здешний, я чужой"), Сергея Шутова ("Чужие здесь не ходят") и арт-групп ЕлиКука ("Сила искусства. Просроченный юбилей") и МишМаш ("День за днем"). В эти дни медиаторы Музея также проведут обзорные экскурсии по выставкам. Начало первой — в 13:00. Приходить можно с детьми. Для маленьких посетителей устроят мастер-класс под названием "Москва будущего", на котором ребята под присмотром преподавателей смогут создать "город своей мечты". Вход в музей будет свободным по предварительной регистрации. Это можно сделать на сайте mos.ru. Для того чтобы попасть на экскурсии, тоже нужно заранее записаться.
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дети, москва, мультимедиа арт музей, выставки, новости культуры, олег целков, музеи
07:44 11.09.2021
 

В День города можно будет бесплатно посетить семь новых выставок в МАММ

© Фото предоставлено пресс-службой МАММЯков Халип. Фотография "Юнги. Юнги."1951 (?) представлена на выставке "Первоцвет. Ранний цвет в российской фотографии".
Яков Халип. Фотография Юнги. Юнги.1951 (?) представлена на выставке Первоцвет. Ранний цвет в российской фотографии.
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В день города Москвы, который пройдет 11 и 12 сентября, все желающие смогут бесплатно посетить семь выставок нового, юбилейного сезона Мультимедиа Арт Музея, которому в этом году исполняется 25 лет, сообщили в пресс-службе МАММ.
В экспозицию "Однажды где-то, но не здесь", француженки Сары Мун, с которой Мультимедиа Арт музей сотрудничает уже многие годы, вошли наиболее знаковые ее работы: портреты, натюрморты, индустриальные съемки, проекты по любимым сказкам Андерсена и многое другое.
© Фото предоставлено пресс-службой МАММРабота Сары Мун "Рождество без гирлянд" с выставки "Однажды где-то, но не здесь…"
Работа Сары Мун Рождество без гирлянд с выставки Однажды где-то, но не здесь…
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
Работа Сары Мун "Рождество без гирлянд" с выставки "Однажды где-то, но не здесь…"
На выставке "Ближе к смыслу" представлены работы недавно ушедшего из жизни Никиты Алексеева. Ранее художник и МАММ создали несколько совместных проектов. В нынешней экспозиции исследуется важнейшая тема в искусстве мастера — время и его эфемерность.
© Фото предоставлено пресс-службой МАММРабота Никиты Алексеева "Серия Alfabet / Алфавит. Zz: zander; zucchini / Судак; цукини". Выставка "Ближе к смыслу"
Работа Никиты Алексеева Серия Alfabet / Алфавит. Zz: zander; zucchini / Судак; цукини. Выставка Ближе к смыслу
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Работа Никиты Алексеева "Серия Alfabet / Алфавит. Zz: zander; zucchini / Судак; цукини". Выставка "Ближе к смыслу"
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
© Фото предоставлено пресс-службой МАММРабота Никиты Алексеева из серии "Practical Jokes. (No. 7) / Розыгрыши. (№ 7)". Выставка "Ближе к смыслу".
Работа Никиты Алексеева из серии Practical Jokes. (No. 7) / Розыгрыши. (№ 7). Выставка Ближе к смыслу
2 из 2
Работа Никиты Алексеева из серии "Practical Jokes. (No. 7) / Розыгрыши. (№ 7)". Выставка "Ближе к смыслу".
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
1 из 2
Работа Никиты Алексеева "Серия Alfabet / Алфавит. Zz: zander; zucchini / Судак; цукини". Выставка "Ближе к смыслу"
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
2 из 2
Работа Никиты Алексеева из серии "Practical Jokes. (No. 7) / Розыгрыши. (№ 7)". Выставка "Ближе к смыслу".
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
А посетив выставку с метафорическим названием "Первоцвет", можно будет проследить за тем, как в российскую фотографию приходили краски, а также, как эволюционировали технологии, и менялась жизнь в нашей стране в течение столетия. Представлены работы классиков российской фотографии: П. Павлова, К. Бергамаско, А. Эйхенвальда, А. Родченко, В. Микоши, Г. Петрусова, Д. Бальтерманца, Б. Михайлова и многих других.
© Фото предоставлено пресс-службой МАММЮрий Левянт. Реклама автомобиля ЗАЗ-965 ("Запорожец"). Начало 1960-х. Работа представлена на выставке "Первоцвет. Ранний цвет в российской фотографии"
Юрий Левянт. Реклама автомобиля ЗАЗ-965 (Запорожец). Начало 1960-х. Работа представлена на выставке Первоцвет. Ранний цвет в российской фотографии
1 из 2
Юрий Левянт. Реклама автомобиля ЗАЗ-965 ("Запорожец"). Начало 1960-х. Работа представлена на выставке "Первоцвет. Ранний цвет в российской фотографии"
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
© Фото предоставлено пресс-службой МАММЯков Халип. Фотография "Юнги. Юнги."1951 (?) представлена на выставке "Первоцвет. Ранний цвет в российской фотографии".
Яков Халип. Фотография Юнги. Юнги.1951 (?) представлена на выставке Первоцвет. Ранний цвет в российской фотографии.
2 из 2
Яков Халип. Фотография "Юнги. Юнги."1951 (?) представлена на выставке "Первоцвет. Ранний цвет в российской фотографии".
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
1 из 2
Юрий Левянт. Реклама автомобиля ЗАЗ-965 ("Запорожец"). Начало 1960-х. Работа представлена на выставке "Первоцвет. Ранний цвет в российской фотографии"
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
2 из 2
Яков Халип. Фотография "Юнги. Юнги."1951 (?) представлена на выставке "Первоцвет. Ранний цвет в российской фотографии".
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
Организаторы также приглашают гостей посетить новые экспозиции Олега Целкова ("Я не здешний, я чужой"), Сергея Шутова ("Чужие здесь не ходят") и арт-групп ЕлиКука ("Сила искусства. Просроченный юбилей") и МишМаш ("День за днем").
© Фото предоставлено пресс-службой МАММРабота Олега Целкова "Групповой портрет с арбузом". Выставка "Я не здешний, я чужой"
Работа Олега Целкова Групповой портрет с арбузом. Выставка Я не здешний, я чужой
1 из 7
Работа Олега Целкова "Групповой портрет с арбузом". Выставка "Я не здешний, я чужой"
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
© Фото предоставлено пресс-службой МАММРабота Олега Целкова "Портрет с цветком". Выставка "Я не здешний, я чужой"
Работа Олега Целкова Портрет с цветком. Выставка Я не здешний, я чужой
2 из 7
Работа Олега Целкова "Портрет с цветком". Выставка "Я не здешний, я чужой"
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
© Фото предоставлено пресс-службой МАММРабота группы "ЕлиКука" (Олег Елисеев, Евгений Куковеров) "Сила искусства. Эскиз". Выставка "Сила искусства. Просроченный юбилей"
Работа группы ЕлиКука (Олег Елисеев, Евгений Куковеров) Сила искусства. Эскиз. Выставка Сила искусства. Просроченный юбилей
3 из 7
Работа группы "ЕлиКука" (Олег Елисеев, Евгений Куковеров) "Сила искусства. Эскиз". Выставка "Сила искусства. Просроченный юбилей"
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
© Фото предоставлено пресс-службой МАММКадр из видео Сергея Шутова "Вместо Минотавра". Работа с выставки "Чужие здесь не ходят".
Кадр из видео Сергея Шутова Вместо Минотавра. Работа с выставки Чужие здесь не ходят
4 из 7
Кадр из видео Сергея Шутова "Вместо Минотавра". Работа с выставки "Чужие здесь не ходят".
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
© Фото предоставлено пресс-службой МАММРабота Сергея Шутова "Маленькая наука". 1991 год. Холст, масло. Выставка "Чужие здесь не ходят" .
Работа Сергея Шутова Маленькая наука. 1991 год. Холст, масло. Выставка Чужие здесь не ходят
5 из 7
Работа Сергея Шутова "Маленькая наука". 1991 год. Холст, масло. Выставка "Чужие здесь не ходят" .
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
© Фото предоставлено пресс-службой МАММРабота МишМаш из проекта Over&over
Работа МишМаш из проекта Over&over
6 из 7
Работа МишМаш из проекта Over&over
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
© Фото предоставлено пресс-службой МАММРабота МишМаш из проекта Over&over
Работа МишМаш из проекта Over&over
7 из 7
Работа МишМаш из проекта Over&over
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
1 из 7
Работа Олега Целкова "Групповой портрет с арбузом". Выставка "Я не здешний, я чужой"
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
2 из 7
Работа Олега Целкова "Портрет с цветком". Выставка "Я не здешний, я чужой"
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
3 из 7
Работа группы "ЕлиКука" (Олег Елисеев, Евгений Куковеров) "Сила искусства. Эскиз". Выставка "Сила искусства. Просроченный юбилей"
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
4 из 7
Кадр из видео Сергея Шутова "Вместо Минотавра". Работа с выставки "Чужие здесь не ходят".
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
5 из 7
Работа Сергея Шутова "Маленькая наука". 1991 год. Холст, масло. Выставка "Чужие здесь не ходят" .
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
6 из 7
Работа МишМаш из проекта Over&over
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
7 из 7
Работа МишМаш из проекта Over&over
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
В эти дни медиаторы Музея также проведут обзорные экскурсии по выставкам. Начало первой — в 13:00. Приходить можно с детьми. Для маленьких посетителей устроят мастер-класс под названием "Москва будущего", на котором ребята под присмотром преподавателей смогут создать "город своей мечты".
"Дети почувствуют себя архитекторами и градостроителями, попробуют по-новому осмыслить пространство и создадут собственные коллажи, используя снимки города", — отмечают в пресс-службе.
Вход в музей будет свободным по предварительной регистрации. Это можно сделать на сайте mos.ru. Для того чтобы попасть на экскурсии, тоже нужно заранее записаться.
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