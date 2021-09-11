В День города можно будет бесплатно посетить семь новых выставок в МАММ
© Фото предоставлено пресс-службой МАММЯков Халип. Фотография "Юнги. Юнги."1951 (?) представлена на выставке "Первоцвет. Ранний цвет в российской фотографии".
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В день города Москвы, который пройдет 11 и 12 сентября, все желающие смогут бесплатно посетить семь выставок нового, юбилейного сезона Мультимедиа Арт Музея, которому в этом году исполняется 25 лет, сообщили в пресс-службе МАММ.
В экспозицию "Однажды где-то, но не здесь", француженки Сары Мун, с которой Мультимедиа Арт музей сотрудничает уже многие годы, вошли наиболее знаковые ее работы: портреты, натюрморты, индустриальные съемки, проекты по любимым сказкам Андерсена и многое другое.
© Фото предоставлено пресс-службой МАММРабота Сары Мун "Рождество без гирлянд" с выставки "Однажды где-то, но не здесь…"
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
Работа Сары Мун "Рождество без гирлянд" с выставки "Однажды где-то, но не здесь…"
На выставке "Ближе к смыслу" представлены работы недавно ушедшего из жизни Никиты Алексеева. Ранее художник и МАММ создали несколько совместных проектов. В нынешней экспозиции исследуется важнейшая тема в искусстве мастера — время и его эфемерность.
© Фото предоставлено пресс-службой МАММРабота Никиты Алексеева "Серия Alfabet / Алфавит. Zz: zander; zucchini / Судак; цукини". Выставка "Ближе к смыслу"
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Работа Никиты Алексеева "Серия Alfabet / Алфавит. Zz: zander; zucchini / Судак; цукини". Выставка "Ближе к смыслу"
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
© Фото предоставлено пресс-службой МАММРабота Никиты Алексеева из серии "Practical Jokes. (No. 7) / Розыгрыши. (№ 7)". Выставка "Ближе к смыслу".
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Работа Никиты Алексеева из серии "Practical Jokes. (No. 7) / Розыгрыши. (№ 7)". Выставка "Ближе к смыслу".
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
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Работа Никиты Алексеева "Серия Alfabet / Алфавит. Zz: zander; zucchini / Судак; цукини". Выставка "Ближе к смыслу"
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
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Работа Никиты Алексеева из серии "Practical Jokes. (No. 7) / Розыгрыши. (№ 7)". Выставка "Ближе к смыслу".
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
А посетив выставку с метафорическим названием "Первоцвет", можно будет проследить за тем, как в российскую фотографию приходили краски, а также, как эволюционировали технологии, и менялась жизнь в нашей стране в течение столетия. Представлены работы классиков российской фотографии: П. Павлова, К. Бергамаско, А. Эйхенвальда, А. Родченко, В. Микоши, Г. Петрусова, Д. Бальтерманца, Б. Михайлова и многих других.
© Фото предоставлено пресс-службой МАММЮрий Левянт. Реклама автомобиля ЗАЗ-965 ("Запорожец"). Начало 1960-х. Работа представлена на выставке "Первоцвет. Ранний цвет в российской фотографии"
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Юрий Левянт. Реклама автомобиля ЗАЗ-965 ("Запорожец"). Начало 1960-х. Работа представлена на выставке "Первоцвет. Ранний цвет в российской фотографии"
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
© Фото предоставлено пресс-службой МАММЯков Халип. Фотография "Юнги. Юнги."1951 (?) представлена на выставке "Первоцвет. Ранний цвет в российской фотографии".
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Яков Халип. Фотография "Юнги. Юнги."1951 (?) представлена на выставке "Первоцвет. Ранний цвет в российской фотографии".
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
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Юрий Левянт. Реклама автомобиля ЗАЗ-965 ("Запорожец"). Начало 1960-х. Работа представлена на выставке "Первоцвет. Ранний цвет в российской фотографии"
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
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Яков Халип. Фотография "Юнги. Юнги."1951 (?) представлена на выставке "Первоцвет. Ранний цвет в российской фотографии".
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
Организаторы также приглашают гостей посетить новые экспозиции Олега Целкова ("Я не здешний, я чужой"), Сергея Шутова ("Чужие здесь не ходят") и арт-групп ЕлиКука ("Сила искусства. Просроченный юбилей") и МишМаш ("День за днем").
© Фото предоставлено пресс-службой МАММРабота Олега Целкова "Групповой портрет с арбузом". Выставка "Я не здешний, я чужой"
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Работа Олега Целкова "Групповой портрет с арбузом". Выставка "Я не здешний, я чужой"
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
© Фото предоставлено пресс-службой МАММРабота Олега Целкова "Портрет с цветком". Выставка "Я не здешний, я чужой"
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Работа Олега Целкова "Портрет с цветком". Выставка "Я не здешний, я чужой"
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
© Фото предоставлено пресс-службой МАММРабота группы "ЕлиКука" (Олег Елисеев, Евгений Куковеров) "Сила искусства. Эскиз". Выставка "Сила искусства. Просроченный юбилей"
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Работа группы "ЕлиКука" (Олег Елисеев, Евгений Куковеров) "Сила искусства. Эскиз". Выставка "Сила искусства. Просроченный юбилей"
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
© Фото предоставлено пресс-службой МАММКадр из видео Сергея Шутова "Вместо Минотавра". Работа с выставки "Чужие здесь не ходят".
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Кадр из видео Сергея Шутова "Вместо Минотавра". Работа с выставки "Чужие здесь не ходят".
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
© Фото предоставлено пресс-службой МАММРабота Сергея Шутова "Маленькая наука". 1991 год. Холст, масло. Выставка "Чужие здесь не ходят" .
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Работа Сергея Шутова "Маленькая наука". 1991 год. Холст, масло. Выставка "Чужие здесь не ходят" .
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
© Фото предоставлено пресс-службой МАММРабота МишМаш из проекта Over&over
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Работа МишМаш из проекта Over&over
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
© Фото предоставлено пресс-службой МАММРабота МишМаш из проекта Over&over
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Работа МишМаш из проекта Over&over
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
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Работа Олега Целкова "Групповой портрет с арбузом". Выставка "Я не здешний, я чужой"
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
2 из 7
Работа Олега Целкова "Портрет с цветком". Выставка "Я не здешний, я чужой"
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
3 из 7
Работа группы "ЕлиКука" (Олег Елисеев, Евгений Куковеров) "Сила искусства. Эскиз". Выставка "Сила искусства. Просроченный юбилей"
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
4 из 7
Кадр из видео Сергея Шутова "Вместо Минотавра". Работа с выставки "Чужие здесь не ходят".
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
5 из 7
Работа Сергея Шутова "Маленькая наука". 1991 год. Холст, масло. Выставка "Чужие здесь не ходят" .
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
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Работа МишМаш из проекта Over&over
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
7 из 7
Работа МишМаш из проекта Over&over
© Фото предоставлено пресс-службой МАММ
В эти дни медиаторы Музея также проведут обзорные экскурсии по выставкам. Начало первой — в 13:00. Приходить можно с детьми. Для маленьких посетителей устроят мастер-класс под названием "Москва будущего", на котором ребята под присмотром преподавателей смогут создать "город своей мечты".
"Дети почувствуют себя архитекторами и градостроителями, попробуют по-новому осмыслить пространство и создадут собственные коллажи, используя снимки города", — отмечают в пресс-службе.
Вход в музей будет свободным по предварительной регистрации. Это можно сделать на сайте mos.ru. Для того чтобы попасть на экскурсии, тоже нужно заранее записаться.
Вчера, 10:38КультураВ "Гараже" открылись две новые выставки