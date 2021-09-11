https://ria.ru/20210911/mamm-1749533215.html

В День города можно будет бесплатно посетить семь новых выставок в МАММ

В День города можно будет бесплатно посетить семь новых выставок в МАММ - РИА Новости, 11.09.2021

В День города можно будет бесплатно посетить семь новых выставок в МАММ

В день города Москвы, который пройдет 11 и 12 сентября, все желающие смогут бесплатно посетить семь выставок нового, юбилейного сезона Мультимедиа Арт Музея,... РИА Новости, 11.09.2021

2021-09-11T07:44

2021-09-11T07:44

2021-09-11T07:44

культура

дети

москва

мультимедиа арт музей

выставки

новости культуры

олег целков

музеи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749537211_0:243:2729:1778_1920x0_80_0_0_775c9b600bef0614e919cf7d8c64d38e.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В день города Москвы, который пройдет 11 и 12 сентября, все желающие смогут бесплатно посетить семь выставок нового, юбилейного сезона Мультимедиа Арт Музея, которому в этом году исполняется 25 лет, сообщили в пресс-службе МАММ. В экспозицию "Однажды где-то, но не здесь", француженки Сары Мун, с которой Мультимедиа Арт музей сотрудничает уже многие годы, вошли наиболее знаковые ее работы: портреты, натюрморты, индустриальные съемки, проекты по любимым сказкам Андерсена и многое другое. На выставке "Ближе к смыслу" представлены работы недавно ушедшего из жизни Никиты Алексеева. Ранее художник и МАММ создали несколько совместных проектов. В нынешней экспозиции исследуется важнейшая тема в искусстве мастера — время и его эфемерность. А посетив выставку с метафорическим названием "Первоцвет", можно будет проследить за тем, как в российскую фотографию приходили краски, а также, как эволюционировали технологии, и менялась жизнь в нашей стране в течение столетия. Представлены работы классиков российской фотографии: П. Павлова, К. Бергамаско, А. Эйхенвальда, А. Родченко, В. Микоши, Г. Петрусова, Д. Бальтерманца, Б. Михайлова и многих других.Организаторы также приглашают гостей посетить новые экспозиции Олега Целкова ("Я не здешний, я чужой"), Сергея Шутова ("Чужие здесь не ходят") и арт-групп ЕлиКука ("Сила искусства. Просроченный юбилей") и МишМаш ("День за днем"). В эти дни медиаторы Музея также проведут обзорные экскурсии по выставкам. Начало первой — в 13:00. Приходить можно с детьми. Для маленьких посетителей устроят мастер-класс под названием "Москва будущего", на котором ребята под присмотром преподавателей смогут создать "город своей мечты". Вход в музей будет свободным по предварительной регистрации. Это можно сделать на сайте mos.ru. Для того чтобы попасть на экскурсии, тоже нужно заранее записаться.

https://ria.ru/20210910/garage-1749354488.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, москва, мультимедиа арт музей, выставки, новости культуры, олег целков, музеи