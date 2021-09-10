https://ria.ru/20210910/zinichev-1749509187.html

Шойгу простился с Зиничевым

Шойгу простился с Зиничевым - РИА Новости, 10.09.2021

Шойгу простился с Зиничевым

Министр обороны Сергей Шойгу принял участие в церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым, сообщает пресс-служба МО РФ. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:18

2021-09-10T13:18

2021-09-10T13:18

общество

санкт-петербург

сергей шойгу

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

россия

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу принял участие в церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым, сообщает пресс-служба МО РФ."Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в пятницу принял участие в церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым", - говорится в сообщении.Глава военного ведомства возложил цветы к гробу и выразил соболезнования его родным и близким.В церемонии также приняли участие члены коллегии МО РФ.Похороны состоятся в Санкт-Петербурге.

https://radiosputnik.ria.ru/20210910/zinichev-1749494389.html

санкт-петербург

россия

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2021

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"Погиб как настоящий спасатель" – Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью главы МЧС РФ Евгения Зиничева Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что тот погиб как настоящий спасатель, каким и был в жизни. 2021-09-10T13:18 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, санкт-петербург, сергей шойгу, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев