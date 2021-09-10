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Шойгу простился с Зиничевым
Шойгу простился с Зиничевым - РИА Новости, 10.09.2021
Шойгу простился с Зиничевым
Министр обороны Сергей Шойгу принял участие в церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым, сообщает пресс-служба МО РФ. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:18
2021-09-10T13:18
2021-09-10T13:18
общество
санкт-петербург
сергей шойгу
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
россия
погиб глава мчс зиничев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу принял участие в церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым, сообщает пресс-служба МО РФ."Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в пятницу принял участие в церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым", - говорится в сообщении.Глава военного ведомства возложил цветы к гробу и выразил соболезнования его родным и близким.В церемонии также приняли участие члены коллегии МО РФ.Похороны состоятся в Санкт-Петербурге.
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"Погиб как настоящий спасатель" – Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью главы МЧС РФ Евгения Зиничева
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что тот погиб как настоящий спасатель, каким и был в жизни.
2021-09-10T13:18
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общество, санкт-петербург, сергей шойгу, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев
Шойгу простился с Зиничевым
Министр обороны Шойгу простился с главой МЧС Зиничевым