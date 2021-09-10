https://ria.ru/20210910/shkolnitsa-1749460922.html
Полицейские спасли пропавшую в Ленинградской области школьницу
Полицейские спасли пропавшую в Ленинградской области школьницу - РИА Новости, 10.09.2021
Полицейские спасли пропавшую в Ленинградской области школьницу
В Санкт-Петербурге полицейские спасли десятилетнюю девочку, которую заманил к себе посторонний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T09:26
2021-09-10T09:26
2021-09-10T15:05
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен — РИА Новости. В Санкт-Петербурге полицейские спасли десятилетнюю девочку, которую заманил к себе посторонний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.По данным ведомства, в четверг вечером поступило обращение от отца ребенка. Он заявил, что его дочь не вернулась после школы домой в поселок Мыза-Ивановка Гатчинского района.Полиция изучила ее переписку в соцсетях и выяснила местонахождение подозреваемого.В пресс-службе рассказали, что несовершеннолетняя некоторое время общалась с 33-летним местным жителем. К нему направили сотрудников уголовного розыска, которые и нашли ее."По предварительным данным, злоумышленник угрожал и приставал к девочке, но благодаря оперативным действиям полицейских не успел причинить вред ребенку", — отмечается в сообщении.В ведомстве добавили, что девочку передали родителям, мужчину доставили в отделение.На этой неделе в Киселевске Кемеровской области ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц. Его задержали, он уже дал признательные показания. Ранее в Тюмени арестовали 40-летнего Виталия Бережного, который заманил к себе домой восьмилетнюю девочку, надругался над ней и задушил.Сегодня депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, предполагающий пожизненное заключение для педофилов.
https://ria.ru/20210826/ubiysvto-1747411536.html
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Работа следователей по делу о пропаже 10-летней девочки в Ленинградской области. Кадры СК РФ
Работа следователей по делу о пропаже 10-летней девочки в Ленинградской области. Кадры СК РФ
2021-09-10T09:26
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происшествия, красносельский район, гатчинский район, ленинградская область
09:26 10.09.2021 (обновлено: 15:05 10.09.2021)
Полицейские спасли пропавшую в Ленинградской области школьницу
Пропавшую в Ленинградской области школьницу нашли в квартире 33-летнего мужчины
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен — РИА Новости.
В Санкт-Петербурге
полицейские спасли десятилетнюю девочку, которую заманил к себе посторонний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, в четверг вечером поступило обращение от отца ребенка. Он заявил, что его дочь не вернулась после школы домой в поселок Мыза-Ивановка Гатчинского района
.
Полиция изучила ее переписку в соцсетях и выяснила местонахождение подозреваемого.
В пресс-службе рассказали, что несовершеннолетняя некоторое время общалась с 33-летним местным жителем. К нему направили сотрудников уголовного розыска, которые и нашли ее.
"По предварительным данным, злоумышленник угрожал и приставал к девочке, но благодаря оперативным действиям полицейских не успел причинить вред ребенку", — отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что девочку передали родителям, мужчину доставили в отделение.
На этой неделе в Киселевске Кемеровской области ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц. Его задержали, он уже дал признательные показания. Ранее в Тюмени арестовали 40-летнего Виталия Бережного, который заманил к себе домой восьмилетнюю девочку, надругался над ней и задушил.
Сегодня депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, предполагающий пожизненное заключение для педофилов.