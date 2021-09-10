https://ria.ru/20210910/shkolnitsa-1749460922.html

Полицейские спасли пропавшую в Ленинградской области школьницу

Полицейские спасли пропавшую в Ленинградской области школьницу - РИА Новости, 10.09.2021

Полицейские спасли пропавшую в Ленинградской области школьницу

В Санкт-Петербурге полицейские спасли десятилетнюю девочку, которую заманил к себе посторонний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T09:26

2021-09-10T09:26

2021-09-10T15:05

происшествия

красносельский район

гатчинский район

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен — РИА Новости. В Санкт-Петербурге полицейские спасли десятилетнюю девочку, которую заманил к себе посторонний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.По данным ведомства, в четверг вечером поступило обращение от отца ребенка. Он заявил, что его дочь не вернулась после школы домой в поселок Мыза-Ивановка Гатчинского района.Полиция изучила ее переписку в соцсетях и выяснила местонахождение подозреваемого.В пресс-службе рассказали, что несовершеннолетняя некоторое время общалась с 33-летним местным жителем. К нему направили сотрудников уголовного розыска, которые и нашли ее."По предварительным данным, злоумышленник угрожал и приставал к девочке, но благодаря оперативным действиям полицейских не успел причинить вред ребенку", — отмечается в сообщении.В ведомстве добавили, что девочку передали родителям, мужчину доставили в отделение.На этой неделе в Киселевске Кемеровской области ранее судимый за педофилию 41-летний Виктор Пестерников изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц. Его задержали, он уже дал признательные показания. Ранее в Тюмени арестовали 40-летнего Виталия Бережного, который заманил к себе домой восьмилетнюю девочку, надругался над ней и задушил.Сегодня депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, предполагающий пожизненное заключение для педофилов.

https://ria.ru/20210826/ubiysvto-1747411536.html

https://ria.ru/20180525/1521282485.html

красносельский район

гатчинский район

ленинградская область

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Работа следователей по делу о пропаже 10-летней девочки в Ленинградской области. Кадры СК РФ Работа следователей по делу о пропаже 10-летней девочки в Ленинградской области. Кадры СК РФ 2021-09-10T09:26 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, красносельский район, гатчинский район, ленинградская область