https://ria.ru/20210910/peterburg-1749497783.html

В Кремле ответили на вопрос о переименовании Петербурга в Ленинград

В Кремле ответили на вопрос о переименовании Петербурга в Ленинград - РИА Новости, 10.09.2021

В Кремле ответили на вопрос о переименовании Петербурга в Ленинград

Никаких инициатив о переименовании Петербурга в Ленинград нет, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:33

2021-09-10T12:33

2021-09-10T12:48

санкт-петербург

общество

владимир путин

дмитрий песков

ленинград

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Никаких инициатив о переименовании Петербурга в Ленинград нет, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, никаких инициатив в этом плане нет. Я не могу сказать, какая была у Владимира Владимировича (Путина) позиция на тот момент. Но сейчас это де-факто и де-юре название нашей северной столицы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли инициативы о переименовании Петербурга, и какой была позиция президента РФ Владимира Путина при переименовании города 30 лет назад.Ранее 6 сентября исполнилось 30 лет со дня переименования Ленинграда в Санкт-Петербург.

https://ria.ru/20210910/gorod-1749492754.html

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санкт-петербург, общество, владимир путин, дмитрий песков, ленинград