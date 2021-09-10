https://ria.ru/20210910/matvienko-1749468581.html

Матвиенко приняла участие в церемонии прощания с главой МЧС Зиничевым

Матвиенко приняла участие в церемонии прощания с главой МЧС Зиничевым - РИА Новости, 10.09.2021

Матвиенко приняла участие в церемонии прощания с главой МЧС Зиничевым

Глава МЧС Евгений Зиничев, погибший 8 сентября, был очень достойным и при этом очень скоромным человеком, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T10:19

2021-09-10T10:19

2021-09-10T13:01

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

совет федерации рф

валентина матвиенко

евгений зиничев

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев, погибший 8 сентября, был очень достойным и при этом очень скоромным человеком, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Она приняла участие в церемонии прощания с Зиничевым в пятницу."Евгений Зиничев всегда был очень неравнодушным к людям, очень достойным и при этом очень скромным человеком. Он ушел из жизни как настоящий спасатель, как настоящий герой. Это большая трагедия для семьи, коллег, для страны", - сказала она журналистам.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.Соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Зиничева выразили президент РФ Владимир Путин, главы зарубежных стран, государственные деятели России, руководство федеральных органов исполнительной власти, представители научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, иностранных дипмиссий, религиозных конфессий, а также руководители чрезвычайных ведомств иностранных государств.Церемония прощания с Зиничевым проходит в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749178043.html

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2021

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Кадры прощания с министром МЧС Евгением Зиничевым Церемония прощания с трагически погибшим на учениях главой МЧС РФ Евгением Зиничевым проходит в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина. Гроб с телом Зиничева установлен на постаменте. Почетный караул несет траурную вахту. На атласных подушечках, расположенных около гроба, представлены многочисленные государственные и ведомственные награды Евгения Зиничева. 2021-09-10T10:19 true PT1M11S

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), совет федерации рф, валентина матвиенко, евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев