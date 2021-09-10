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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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https://ria.ru/20210910/elections-1749420287.html
Истерика и негатив. Почему партийная гонка оказалась столь предсказуемой
Истерика и негатив. Почему партийная гонка оказалась столь предсказуемой - РИА Новости, 10.09.2021
Истерика и негатив. Почему партийная гонка оказалась столь предсказуемой
Вирусные ролики, реклама в соцсетях, спойлеры — старые проверенные приемы пошли в ход и на этот раз. И хотя агитация на федеральных каналах блеклая,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T08:00
2021-09-10T16:59
политика
партия свободы и справедливости
владимир жириновский
максим шевченко
единая россия
госдума рф
кпрф
лдпр
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Вирусные ролики, реклама в соцсетях, спойлеры — старые проверенные приемы пошли в ход и на этот раз. И хотя агитация на федеральных каналах блеклая, парламентская четверка уверенно выступает на дебатах. Шансы преодолеть барьер сохраняют и другие партии. Но, судя по их избирательным кампаниям, особого стремления попасть в Госдуму они не проявляют, отмечают опрошенные РИА Новости политологи.Популизм вместо популярности"Товарищ, ты помнишь СССР — сильную и справедливую страну, в которой мы родились? Ленинские идеи? Заботу Сталина о простых людях?" — обращаются к телезрителю "Коммунисты России"."Мы требуем, чтобы тех, кому необходимо вакцинироваться, за счет государства проверили врачи", — строго выговаривает Максим Шевченко от имени Партии свободы и справедливости."Десять тысяч рублей каждому! Ежемесячно!" — под бодрую музыку сообщает "Справедливая Россия — За правду"."Мама умерла, когда мне было пять лет, от рака", — рассказывает девушка в ролике "Новых людей". "А как вы отпразднуете победу? "Ну, наверное, как Дзюба", — отвечает другой собеседник и прикладывает руку к воображаемому козырьку.В ролике Партии роста люди просто орут. Делают передышку — и снова орут."Я мзды не беру, мне за державу обидно!" — напирает на классику "Родина".Материнский капитал, почти полмиллиона многодетным семьям на погашение ипотеки, шестнадцать тысяч школьных автобусов и пять тысяч машин скорой помощи на селе — агитация "Единой России" изобилует цифрами.Уровень многих видеороликов и по форме, и по содержанию оставляет желать лучшего. В одном, например, появляется Татьяна Буланова в заблюренной футболке. Какую надпись скрывали на одежде певицы — загадка, еще больше удивления вызывает уровень подготовки, могли бы использовать другие кадры, где не пришлось бы ничего замазывать. Музыкальный фон — почти везде избитый.Лозунги — старые. Повестка негативная ("В стране кризис, свободы все меньше"). Предложений нет.Без ярких слоганов, новых форм и креатива обошлась и "Единая Россия", но ролики у нее емкие и понятные, с четко поставленными целями. Зрителю очевидно, что такие задачи выполнить можно.Удачно подобранная "пятерка" федерального списка создает для партии имидж надежной опоры. Два министра, безусловные авторитеты в своих сферах, Сергей Лавров и Сергей Шойгу, без лишних эмоций — не бросают слов на ветер. Две женщины, Анна Кузнецова и Елена Шмелева, демонстрируют и материнское начало, и пример успешной леди. Денис Проценко — обаятельный образ медика.Еще одно сильное место агитации единороссов — берегут зрителя от агрессии, которой и так хватает на телеэкранах."Партия нажимала на все электоральные рычажки, никуда не торопилась, не обходила и болевые точки. Это была действительно масштабная, дорогая агитационная кампания", — говорит гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.На его взгляд, единороссы не смогли четко ответить, как быть, например, с одной из самых насущных проблем — коронавирусом. Поэтому на финишную прямую ЕР выходит не только с достижениями, но и с уязвимостью. Результат выборов не определен даже для нее, однако есть все предпосылки, что партия получит конституционное большинство, полагает Мухин."Интересна и агитация оппонентов ЕР. Имею в виду системную оппозицию и малые партии, которые в парламенте не представлены, борются в основном за госфинансирование и преодоление трехпроцентного барьера. Они увлеклись популизмом. Даже "Яблоко" с их отказом от трех четвертей зарплаты чиновников и перечислением денег в детдома — это популизм", — продолжает Мухин.Оппоненты властиКПРФ позиционировалась как главный соперник власти. Но и она скатилась к жесткому популизму — начала маргинализироваться, отмечает политолог. Антипрививочная кампания, которую вели коммунисты, — яркий пример упадка."Лидеры партии используют лексику секретарей ЦК КПСС, и это самое странное и страшное, что могло произойти. Полагаю, по итогам кампании они потеряют частично даже свой традиционный электорат. Будут кричать, что это административный ресурс, не замечая собственных ошибок", — говорит Мухин.В прошлое оглядывалась и ЛДПР, напирая на модель, которую Владимир Жириновский использовал в девяностые. Там была простая идея — выбирая между КПРФ и ЕР, лучше голосовать за эпатажного Жириновского. "Он и вел себя на протяжении всех кампаний как клоун, — указывает Мухин. — В этом смысле ЛДПР может увеличить представительство в Госдуме за счет избирателей, уставших от скучных лозунгов других парламентских партий. Жириновский — старый конь, который борозды не испортил. Он тонко почувствовал политическую конъюнктуру"."Ни содержательных, ни технологических прорывов мы не видим. Есть и откровенно архаичные приемы и технологии, типа спойлеров-двойников. Они применяли это еще в 90-е годы", — напоминает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов."Справедливая Россия", на его взгляд, двинулась в сторону красного цвета и левого избирателя. Партия оказалась склонной к эпатажу, и только в этом и можно отыскать хоть какую-то новизну, отмечает политолог.У "Новых людей" был заметный предвыборный съезд, выполненный в стилистике музыкального спектакля. "Это привлекло внимание, но креативных решений не последовало. Опять баннеры, наружная реклама. То есть традиционные методы. А от них ждали прорыва, поэтому и рейтинг невысокий", — отмечает Орлов."Ни одна партия не запомнилась интересной агитационной кампанией. Много шума было вокруг спойлеров, которые хотели оттянуть на себя голоса самых популярных кандидатов. Парламентская четверка осторожничала, даже новички не пошли на креатив: баннерная реклама, листовки, газеты. Ни одного яркого лозунга", — говорит первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.Похоже, большинство новичков на политической сцене не преследовали цель попасть в Думу. Скорее они сосредоточились на том, чтобы пройти трехпроцентный барьер и получить какое-то финансирование, заключает политолог.При этом эксперты прогнозируют, что явка на предстоящих выборах будет достаточно высокой, несмотря на столь непримечательную кампанию.Единый день голосования в этом году растянется на трое суток — с 17 по 19 сентября. Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, партия свободы и справедливости, владимир жириновский, максим шевченко, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, алексей макаркин, коммунисты россии, россия
08:00 10.09.2021 (обновлено: 16:59 10.09.2021)
 

Истерика и негатив. Почему партийная гонка оказалась столь предсказуемой

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОткрытое тестовое голосование в ЦИК России
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Вирусные ролики, реклама в соцсетях, спойлеры — старые проверенные приемы пошли в ход и на этот раз. И хотя агитация на федеральных каналах блеклая, парламентская четверка уверенно выступает на дебатах. Шансы преодолеть барьер сохраняют и другие партии. Но, судя по их избирательным кампаниям, особого стремления попасть в Госдуму они не проявляют, отмечают опрошенные РИА Новости политологи.

Популизм вместо популярности

"Товарищ, ты помнишь СССР — сильную и справедливую страну, в которой мы родились? Ленинские идеи? Заботу Сталина о простых людях?" — обращаются к телезрителю "Коммунисты России".
"Мы требуем, чтобы тех, кому необходимо вакцинироваться, за счет государства проверили врачи", — строго выговаривает Максим Шевченко от имени Партии свободы и справедливости.
"Десять тысяч рублей каждому! Ежемесячно!" — под бодрую музыку сообщает "Справедливая Россия — За правду".
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПервомайские демонстрации в регионах России
Первомайские демонстрации в регионах России - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Первомайские демонстрации в регионах России
"Мама умерла, когда мне было пять лет, от рака", — рассказывает девушка в ролике "Новых людей". "А как вы отпразднуете победу? "Ну, наверное, как Дзюба", — отвечает другой собеседник и прикладывает руку к воображаемому козырьку.
В ролике Партии роста люди просто орут. Делают передышку — и снова орут.
"Я мзды не беру, мне за державу обидно!" — напирает на классику "Родина".
Материнский капитал, почти полмиллиона многодетным семьям на погашение ипотеки, шестнадцать тысяч школьных автобусов и пять тысяч машин скорой помощи на селе — агитация "Единой России" изобилует цифрами.
Уровень многих видеороликов и по форме, и по содержанию оставляет желать лучшего. В одном, например, появляется Татьяна Буланова в заблюренной футболке. Какую надпись скрывали на одежде певицы — загадка, еще больше удивления вызывает уровень подготовки, могли бы использовать другие кадры, где не пришлось бы ничего замазывать. Музыкальный фон — почти везде избитый.
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Лозунги — старые. Повестка негативная ("В стране кризис, свободы все меньше"). Предложений нет.
Без ярких слоганов, новых форм и креатива обошлась и "Единая Россия", но ролики у нее емкие и понятные, с четко поставленными целями. Зрителю очевидно, что такие задачи выполнить можно.
Удачно подобранная "пятерка" федерального списка создает для партии имидж надежной опоры. Два министра, безусловные авторитеты в своих сферах, Сергей Лавров и Сергей Шойгу, без лишних эмоций — не бросают слов на ветер. Две женщины, Анна Кузнецова и Елена Шмелева, демонстрируют и материнское начало, и пример успешной леди. Денис Проценко — обаятельный образ медика.
Еще одно сильное место агитации единороссов — берегут зрителя от агрессии, которой и так хватает на телеэкранах.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
"Партия нажимала на все электоральные рычажки, никуда не торопилась, не обходила и болевые точки. Это была действительно масштабная, дорогая агитационная кампания", — говорит гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
На его взгляд, единороссы не смогли четко ответить, как быть, например, с одной из самых насущных проблем — коронавирусом. Поэтому на финишную прямую ЕР выходит не только с достижениями, но и с уязвимостью. Результат выборов не определен даже для нее, однако есть все предпосылки, что партия получит конституционное большинство, полагает Мухин.
"Интересна и агитация оппонентов ЕР. Имею в виду системную оппозицию и малые партии, которые в парламенте не представлены, борются в основном за госфинансирование и преодоление трехпроцентного барьера. Они увлеклись популизмом. Даже "Яблоко" с их отказом от трех четвертей зарплаты чиновников и перечислением денег в детдома — это популизм", — продолжает Мухин.
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Оппоненты власти

КПРФ позиционировалась как главный соперник власти. Но и она скатилась к жесткому популизму — начала маргинализироваться, отмечает политолог. Антипрививочная кампания, которую вели коммунисты, — яркий пример упадка.
"Лидеры партии используют лексику секретарей ЦК КПСС, и это самое странное и страшное, что могло произойти. Полагаю, по итогам кампании они потеряют частично даже свой традиционный электорат. Будут кричать, что это административный ресурс, не замечая собственных ошибок", — говорит Мухин.
В прошлое оглядывалась и ЛДПР, напирая на модель, которую Владимир Жириновский использовал в девяностые. Там была простая идея — выбирая между КПРФ и ЕР, лучше голосовать за эпатажного Жириновского. "Он и вел себя на протяжении всех кампаний как клоун, — указывает Мухин. — В этом смысле ЛДПР может увеличить представительство в Госдуме за счет избирателей, уставших от скучных лозунгов других парламентских партий. Жириновский — старый конь, который борозды не испортил. Он тонко почувствовал политическую конъюнктуру".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает перед посетителями "Фестиваля еды"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает перед посетителями Фестиваля еды - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает перед посетителями "Фестиваля еды"
"Ни содержательных, ни технологических прорывов мы не видим. Есть и откровенно архаичные приемы и технологии, типа спойлеров-двойников. Они применяли это еще в 90-е годы", — напоминает генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
"Справедливая Россия", на его взгляд, двинулась в сторону красного цвета и левого избирателя. Партия оказалась склонной к эпатажу, и только в этом и можно отыскать хоть какую-то новизну, отмечает политолог.
У "Новых людей" был заметный предвыборный съезд, выполненный в стилистике музыкального спектакля. "Это привлекло внимание, но креативных решений не последовало. Опять баннеры, наружная реклама. То есть традиционные методы. А от них ждали прорыва, поэтому и рейтинг невысокий", — отмечает Орлов.
Председатель партии За Правду Захар Прилепин, лидер политической партии Патриоты России Геннадий Семигин и председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
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"Ни одна партия не запомнилась интересной агитационной кампанией. Много шума было вокруг спойлеров, которые хотели оттянуть на себя голоса самых популярных кандидатов. Парламентская четверка осторожничала, даже новички не пошли на креатив: баннерная реклама, листовки, газеты. Ни одного яркого лозунга", — говорит первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Похоже, большинство новичков на политической сцене не преследовали цель попасть в Думу. Скорее они сосредоточились на том, чтобы пройти трехпроцентный барьер и получить какое-то финансирование, заключает политолог.
При этом эксперты прогнозируют, что явка на предстоящих выборах будет достаточно высокой, несмотря на столь непримечательную кампанию.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПисатель Захар Прилепин во время подписания манифеста об объединении партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России"
Писатель Захар Прилепин во время подписания манифеста партий Справедливая Россия, За Правду и Патриоты России об объединении в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Писатель Захар Прилепин во время подписания манифеста об объединении партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России"
Единый день голосования в этом году растянется на трое суток — с 17 по 19 сентября. Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаПартия свободы и справедливостиВладимир ЖириновскийМаксим ШевченкоЕдиная РоссияГосдума РФКПРФЛДПРАлексей МакаркинКоммунисты РоссииРоссия
 
 
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