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Эксперт назвал ужесточение наказания для педофилов действенной мерой
Эксперт назвал ужесточение наказания для педофилов действенной мерой - РИА Новости, 10.09.2021
Эксперт назвал ужесточение наказания для педофилов действенной мерой
Ужесточение наказания для педофилов будет действенной мерой для профилактики преступлений против детей, считает председатель общероссийского движения "Сильная... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T14:24
2021-09-10T14:24
общество
андрей турчак
александр хинштейн
госдума рф
павел крашенинников
совет федерации рф
здоровье - общество
антон цветков ("сильная россия")
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ужесточение наказания для педофилов будет действенной мерой для профилактики преступлений против детей, считает председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.Ранее в пятницу депутаты от фракции "Единая Россия" Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект о пожизненном заключении за педофилию."Полностью поддерживаю предложение Александра Хинштейна и его коллег. Это совершенно справедливая и обоснованная инициатива. Убежден, что экспертное сообщество и общественность также его поддержит", - сказал РИА Новости Цветков.По его мнению, это будет не только адекватным наказанием, но и серьезной мерой профилактики. "Те, кто еще не совершил преступление, испугаются этой ответственности, а те, кто совершил, точно уже не уйдут на свободу и не будут представлять угрозу для детей", - считает Цветков.Он добавил, что рецидивность подобных преступлений высокая, а люди боятся жить рядом "с вышедшими на свободу такими негодяями".
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общество, андрей турчак, александр хинштейн, госдума рф, павел крашенинников, совет федерации рф, здоровье - общество, антон цветков ("сильная россия"), сильная россия, убийство девочки в тюмени
14:24 10.09.2021
 
Эксперт назвал ужесточение наказания для педофилов действенной мерой

Председатель "Сильной России" Цветков поддержал идею ужесточить наказание для педофилов

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкАнтон Цветков
Антон Цветков - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ужесточение наказания для педофилов будет действенной мерой для профилактики преступлений против детей, считает председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Ранее в пятницу депутаты от фракции "Единая Россия" Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект о пожизненном заключении за педофилию.
"Полностью поддерживаю предложение Александра Хинштейна и его коллег. Это совершенно справедливая и обоснованная инициатива. Убежден, что экспертное сообщество и общественность также его поддержит", - сказал РИА Новости Цветков.
По его мнению, это будет не только адекватным наказанием, но и серьезной мерой профилактики. "Те, кто еще не совершил преступление, испугаются этой ответственности, а те, кто совершил, точно уже не уйдут на свободу и не будут представлять угрозу для детей", - считает Цветков.
Он добавил, что рецидивность подобных преступлений высокая, а люди боятся жить рядом "с вышедшими на свободу такими негодяями".
Большой Каменный мост - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 12:49
В Кремле оценили возможность ужесточения наказания педофилам
 
ОбществоАндрей ТурчакАлександр ХинштейнГосдума РФПавел КрашенинниковСовет Федерации РФЗдоровье - ОбществоАнтон Цветков ("Сильная Россия")Сильная РоссияУбийство девочки в Тюмени
 
 
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