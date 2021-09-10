https://ria.ru/20210910/baza-1749454326.html

На российскую базу в Таджикистане поступят 30 новых танков до конца года

На российскую базу в Таджикистане поступят 30 новых танков до конца года - РИА Новости, 10.09.2021

На российскую базу в Таджикистане поступят 30 новых танков до конца года

Российская военная база в Таджикистане до конца года получит 30 современных танков, сообщает в пятницу Центральный военный округ (ЦВО). РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T07:45

2021-09-10T07:45

2021-09-10T07:45

безопасность

технологии

таджикистан

центральный военный округ

т-72б3м

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Российская военная база в Таджикистане до конца года получит 30 современных танков, сообщает в пятницу Центральный военный округ (ЦВО).В пресс-службе ЦВО уточнили, что в танках Т-72Б3М повышена бронезащищенность экипажа и силовой установки за счет использования современных средств активной и пассивной защиты. Танк оснащен орудием с улучшенной баллистикой и увеличенным ресурсом, а также панорамным прицелом "Сосна-У" с тепловизором, установленном на рабочем месте командира машины. Также боевые машины оснащены новым двигателем и помехозащищенной системой связи "Акведук".

https://ria.ru/20200906/t-72-1576832269.html

таджикистан

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2021

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безопасность, технологии, таджикистан, центральный военный округ, т-72б3м