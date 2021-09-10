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На российскую базу в Таджикистане поступят 30 новых танков до конца года
На российскую базу в Таджикистане поступят 30 новых танков до конца года - РИА Новости, 10.09.2021
На российскую базу в Таджикистане поступят 30 новых танков до конца года
Российская военная база в Таджикистане до конца года получит 30 современных танков, сообщает в пятницу Центральный военный округ (ЦВО). РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T07:45
2021-09-10T07:45
безопасность
технологии
таджикистан
центральный военный округ
т-72б3м
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Российская военная база в Таджикистане до конца года получит 30 современных танков, сообщает в пятницу Центральный военный округ (ЦВО).В пресс-службе ЦВО уточнили, что в танках Т-72Б3М повышена бронезащищенность экипажа и силовой установки за счет использования современных средств активной и пассивной защиты. Танк оснащен орудием с улучшенной баллистикой и увеличенным ресурсом, а также панорамным прицелом "Сосна-У" с тепловизором, установленном на рабочем месте командира машины. Также боевые машины оснащены новым двигателем и помехозащищенной системой связи "Акведук".
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безопасность, технологии, таджикистан, центральный военный округ, т-72б3м
07:45 10.09.2021
 
На российскую базу в Таджикистане поступят 30 новых танков до конца года

На российскую военную базу в Таджикистане поступят 30 новых танков Т-72Б3М до конца года

© Sputnik / Искандар Аминов / Перейти в фотобанкРоссийские танки Т-72 в Таджикистане
Российские танки Т-72 в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Sputnik / Искандар Аминов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Российская военная база в Таджикистане до конца года получит 30 современных танков, сообщает в пятницу Центральный военный округ (ЦВО).

"Около 100 единиц бронетанкового вооружения, в том числе 30 танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками, поступило в соединения и воинских части ЦВО с начала текущего года. На сегодня мы полностью перевооружили на Т-72Б3М танковый батальон мотострелкового полка танковой дивизии. До конца года еще 30 современных танков придут на замену боевых машин более ранних модификаций танкового батальона российской военной базы в Таджикистане", - приводятся в сообщении слова начальника автобронетанковой службы ЦВО полковника Ханифа Беглова.

В пресс-службе ЦВО уточнили, что в танках Т-72Б3М повышена бронезащищенность экипажа и силовой установки за счет использования современных средств активной и пассивной защиты. Танк оснащен орудием с улучшенной баллистикой и увеличенным ресурсом, а также панорамным прицелом "Сосна-У" с тепловизором, установленном на рабочем месте командира машины. Также боевые машины оснащены новым двигателем и помехозащищенной системой связи "Акведук".
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БезопасностьТехнологииТаджикистанЦентральный военный округТ-72Б3М
 
 
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