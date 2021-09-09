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https://ria.ru/20210909/yandeks-1749295921.html
"Яндекс" добавил в поисковую выдачу данные о юрлицах и ИП
"Яндекс" добавил в поисковую выдачу данные о юрлицах и ИП - РИА Новости, 09.09.2021
"Яндекс" добавил в поисковую выдачу данные о юрлицах и ИП
Интернет-холдинг "Яндекс" добавил в выдачу своего поискового сервиса данные о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которые будут обновляться на... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T10:14
2021-09-09T10:14
экономика
технологии
белоруссия
турция
федеральная налоговая служба (фнс россии)
аркадий волож
яндекс
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Интернет-холдинг "Яндекс" добавил в выдачу своего поискового сервиса данные о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которые будут обновляться на основании информации, поступающей из Федеральной налоговой службы, сообщает компания."Каждый день пользователи задают больше миллиона запросов о юрлицах и предпринимателях — например, ищут ИНН или какое-нибудь ООО или ИП. Теперь по таким запросам "Яндекс" прямо в поиске показывает регистрационные данные организации: дату образования, юридический адрес, основной вид деятельности, ИНН, КПП и так далее", - сообщает компания.Она указывает, что регистрационные данные компаний и ИП в поисковой выдаче "Яндекса" будут корректироваться "по мере обновления информации в базах ФНС". Сначала, как отмечает корпорация, данные о юрлицах и ИП будут доступны в десктопной версии поиска, но в скором времени появятся и в мобильной."Яндекс" - крупнейшая российская интернет-компания. Она была образована в 2000 году, спустя три года после запуска своей поисковой системы. Кроме России, компания работает также в Белоруссии, Казахстане и Турции. Семейному трасту сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа принадлежит 8,6% капитала компании и 45,5% голосов, экономическая доля публичных инвесторов - 86,9% (доля в голосующих акциях - 45,7%).
https://ria.ru/20210908/taksi-1749130377.html
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экономика, технологии, белоруссия, турция, федеральная налоговая служба (фнс россии), аркадий волож, яндекс, россия
10:14 09.09.2021
 
"Яндекс" добавил в поисковую выдачу данные о юрлицах и ИП

"Яндекс" добавил в поисковую выдачу данные о юрлицах и индивидуальных предпринимателях

© ЯндексНовый логотип Яндекса
Новый логотип Яндекса
© Яндекс
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Интернет-холдинг "Яндекс" добавил в выдачу своего поискового сервиса данные о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, которые будут обновляться на основании информации, поступающей из Федеральной налоговой службы, сообщает компания.
"Каждый день пользователи задают больше миллиона запросов о юрлицах и предпринимателях — например, ищут ИНН или какое-нибудь ООО или ИП. Теперь по таким запросам "Яндекс" прямо в поиске показывает регистрационные данные организации: дату образования, юридический адрес, основной вид деятельности, ИНН, КПП и так далее", - сообщает компания.
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Она указывает, что регистрационные данные компаний и ИП в поисковой выдаче "Яндекса" будут корректироваться "по мере обновления информации в базах ФНС". Сначала, как отмечает корпорация, данные о юрлицах и ИП будут доступны в десктопной версии поиска, но в скором времени появятся и в мобильной.
"Яндекс" - крупнейшая российская интернет-компания. Она была образована в 2000 году, спустя три года после запуска своей поисковой системы. Кроме России, компания работает также в Белоруссии, Казахстане и Турции. Семейному трасту сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа принадлежит 8,6% капитала компании и 45,5% голосов, экономическая доля публичных инвесторов - 86,9% (доля в голосующих акциях - 45,7%).
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ЭкономикаТехнологииБелоруссияТурцияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Аркадий ВоложЯндексРоссия
 
 
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