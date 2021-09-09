https://ria.ru/20210909/ucheniya-1749304400.html

В Нижегородской области стартовали учения "Запад-2021"

В Нижегородской области стартовали учения "Запад-2021" - РИА Новости, 09.09.2021

В Нижегородской области стартовали учения "Запад-2021"

На военном полигоне в Мулино в четверг состоялось официальное открытие российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021", сообщили журналистам в... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T10:54

2021-09-09T10:54

2021-09-09T10:54

безопасность

казахстан

армения

белоруссия

николай панков

россия

"запад-2021" (военные учения)

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ПОЛИГОН МУЛИНО (Нижегородская обл.), 9 сен – РИА Новости. На военном полигоне в Мулино в четверг состоялось официальное открытие российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021", сообщили журналистам в Минобороны РФ."На плацу полевого лагеря в присутствии должностных лиц штаба руководства учением и всего личного состава в торжественной обстановке был поднят флаг учения и государственные флаги стран-участниц", - сказали в ведомстве.В церемонии принял участие замминистра обороны РФ Николай Панков. Он отметил, что учения в составе коалиции государств помогают выработать единое понимание в подготовке войск, укрепляют дружбу и стирают языковые барьеры, формируют новые совместные традиции боевого братства.Затем торжественным маршем прошли подразделения, участвующие в маневрах: военнослужащие воинских частей и подразделений Западного военного округа, представители штаба руководства и личный состав воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.В Минобороны напомнили, что всего "Западе-2021" на территории России и Белоруссии будет участвовать до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.Как уточнили в ведомстве, практические действия войск (сил) в рамках "Запада" будут проходить с 10 по 16 сентября.

https://ria.ru/20210909/ucheniya-1749292707.html

https://ria.ru/20210903/ucheniya-1748631921.html

казахстан

армения

белоруссия

россия

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безопасность, казахстан, армения, белоруссия, николай панков, россия, "запад-2021" (военные учения)