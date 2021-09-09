https://ria.ru/20210909/ucheniya-1749292707.html

Командующий войсками ЦВО сообщил, что цели учений в Киргизии достигнуты

Командующий войсками ЦВО сообщил, что цели учений в Киргизии достигнуты - РИА Новости, 09.09.2021

Командующий войсками ЦВО сообщил, что цели учений в Киргизии достигнуты

Учения четырех стран "Рубеж-2021" завершились на горном полигоне "Эдельвейс" в Киргизии, командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T09:52

2021-09-09T09:52

2021-09-09T09:52

безопасность

киргизия

таджикистан

одкб

су-25

ми-8

александр лапин

центральный военный округ

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ПОЛИГОН "ЭДЕЛЬВЕЙС" (Киргизия), 9 сен - РИА Новости. Учения четырех стран "Рубеж-2021" завершились на горном полигоне "Эдельвейс" в Киргизии, командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин сообщил, что цели достигнуты, сообщила пресс-служба округа."Личный состав всех стран показал значительно возросший уровень подготовки и слаженности и в первую очередь штабов, которые действовали по единому замыслу операции и оперативно реагировали на изменения в обстановке. С гордостью могу сказать, что цели учения "Рубеж-2021" достигнуты, а приобретенный опыт послужит надежным гарантом выполнения задач в реальной боевой обстановке", - сказал командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин на церемонии закрытия учений.Командующий военным округом также отметил, что на учениях были опробованы заранее разработанные алгоритмы и матрицы совместных действий, что позволило более чем в два раза сократить время на оценку обстановки и принятие целесообразного решения. "В ходе непосредственной подготовки к учению нами был детально разобран опыт последних вооруженных конфликтов и в первую очередь в Сирийской Арабской республике. Это позволило внедрить новые способы боевых действий в горах, скорректировать порядок применения сил и средств, выдвигая на первый план разведывательно-огневые, специальные и маневренно-ударные действия", - подчеркнул Лапин.По его словам, на учениях были отработаны способы зонального прикрытия объектов коллективных сил от применения ударных беспилотников противника с помощью новых средств радиоэлектронной борьбы "Поле-2021", "Житель" и "Свет-КУ".Совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания ОДКБ "Рубеж-2021" стартовало в Киргизии 7 сентября на полигоне "Эдельвейс". В нем принимают участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.Всего задействовано более 1 тысячи человек и 150 единиц техники, в том числе танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, специальные транспортные средства "Тигр", реактивные системы залпового огня, истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Основу российского воинского контингента на учении составляют военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, а также личный состав объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизии.

https://ria.ru/20210909/ucheniya-1749284588.html

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безопасность, киргизия, таджикистан, одкб, су-25, ми-8, александр лапин, центральный военный округ, су-30см, россия