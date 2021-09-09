В Киргизии стартовала активная фаза учений ОДКБ "Рубеж-2021"
На полигоне "Эдельвейс" в Киргизии стартовала активная фаза учений ОДКБ "Рубеж-2021"
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Киргизии на совместных учениях ОДКБ "Рубеж-2021" в Киргизии
БИШКЕК, 9 сен - РИА Новости. На полигоне "Эдельвейс" на побережье Иссык-Куля в Киргизии стартовала активная фаза совместных учений Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ "Рубеж-2021", передает в четверг корреспондент РИА Новости.
"В ходе учений участники проведут совместную контртеррористическую операцию и практически отработают вопросы подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию условного государства - члена ОДКБ", - заявили РИА Новости в пресс-службе минобороны Киргизии.
В учениях "Рубеж-2021" принимают участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, подразделения специального назначения киргизских министерства внутренних дел, министерства чрезвычайных ситуаций, и пограничной службы. Всего - более 1000 человек и 150 единиц военной и специальной техники, в том числе реактивные системы залпового огня, авиация - истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8 и беспилотные летательные аппараты "Орлан-10".