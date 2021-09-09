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В Киргизии стартовала активная фаза учений ОДКБ "Рубеж-2021"

В Киргизии стартовала активная фаза учений ОДКБ "Рубеж-2021" - РИА Новости, 09.09.2021

В Киргизии стартовала активная фаза учений ОДКБ "Рубеж-2021"

На полигоне "Эдельвейс" на побережье Иссык-Куля в Киргизии стартовала активная фаза совместных учений Коллективных сил быстрого развертывания... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T07:07

2021-09-09T07:07

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БИШКЕК, 9 сен - РИА Новости. На полигоне "Эдельвейс" на побережье Иссык-Куля в Киргизии стартовала активная фаза совместных учений Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ "Рубеж-2021", передает в четверг корреспондент РИА Новости.В учениях "Рубеж-2021" принимают участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, подразделения специального назначения киргизских министерства внутренних дел, министерства чрезвычайных ситуаций, и пограничной службы. Всего - более 1000 человек и 150 единиц военной и специальной техники, в том числе реактивные системы залпового огня, авиация - истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8 и беспилотные летательные аппараты "Орлан-10".

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таджикистан

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киргизия, таджикистан, одкб, су-25, ми-8, су-30см, россия