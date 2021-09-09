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Телеведущий Попов рассказал о блокировке станицы в Twitter
Телеведущий Попов рассказал о блокировке станицы в Twitter - РИА Новости, 09.09.2021
Телеведущий Попов рассказал о блокировке станицы в Twitter
Телеведущий канала "Россия 1" Евгений Попов сообщил, что причиной блокировки его страницы в Twitter названа публикация данных общественной приемной - телефона и РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T13:08
2021-09-09T13:08
2021-09-09T13:08
общество
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twitter
госдума рф
евгений попов
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Телеведущий канала "Россия 1" Евгений Попов сообщил, что причиной блокировки его страницы в Twitter названа публикация данных общественной приемной - телефона и адреса.Попов является зарегистрированным кандидатом на выборы депутатов ГД по одному из столичных избирательных округов. Ранее он заявил, что его страница в соцсети заблокирована."Американский Твиттер, вернее его политактив, выдумал причину для блокировки. Причиной якобы стала публикация данных моей общественной приемной. Телефон и адрес. Ау, Твиттер, не смешите москвичей! Тоже мне — русского Трампа нашли. Так и напишите — не нравится активная гражданская позиция кандидата в Государственную Думу России. Однако же моя гражданская позиция и моя предвыборная кампания — не вашего ума дело. Мы с москвичами сами разберемся, как нам жить! А с вами, Твиттер и ко, все и всем давно понятно", - написал он в своем Telegram-канале."Еще раз. Вы вмешиваетесь в наши выборы и должны понести за это ответственность", - добавил Попов.Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября.
https://ria.ru/20210714/twitter-1741202949.html
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РИА Новости
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общество, технологии, twitter, госдума рф, евгений попов, россия
Телеведущий Попов рассказал о блокировке станицы в Twitter
Телеведущий Попов о блокировке станицы в Twitter: выдумали причину, русского Трампа нашли