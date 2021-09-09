https://ria.ru/20210909/twitter-1749334239.html

Телеведущий Попов рассказал о блокировке станицы в Twitter

Телеведущий Попов рассказал о блокировке станицы в Twitter - РИА Новости, 09.09.2021

Телеведущий Попов рассказал о блокировке станицы в Twitter

Телеведущий канала "Россия 1" Евгений Попов сообщил, что причиной блокировки его страницы в Twitter названа публикация данных общественной приемной - телефона и РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T13:08

2021-09-09T13:08

2021-09-09T13:08

общество

технологии

twitter

госдума рф

евгений попов

россия

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Телеведущий канала "Россия 1" Евгений Попов сообщил, что причиной блокировки его страницы в Twitter названа публикация данных общественной приемной - телефона и адреса.Попов является зарегистрированным кандидатом на выборы депутатов ГД по одному из столичных избирательных округов. Ранее он заявил, что его страница в соцсети заблокирована."Американский Твиттер, вернее его политактив, выдумал причину для блокировки. Причиной якобы стала публикация данных моей общественной приемной. Телефон и адрес. Ау, Твиттер, не смешите москвичей! Тоже мне — русского Трампа нашли. Так и напишите — не нравится активная гражданская позиция кандидата в Государственную Думу России. Однако же моя гражданская позиция и моя предвыборная кампания — не вашего ума дело. Мы с москвичами сами разберемся, как нам жить! А с вами, Твиттер и ко, все и всем давно понятно", - написал он в своем Telegram-канале."Еще раз. Вы вмешиваетесь в наши выборы и должны понести за это ответственность", - добавил Попов.Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября.

https://ria.ru/20210714/twitter-1741202949.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, twitter, госдума рф, евгений попов, россия