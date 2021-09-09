Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210909/twitter-1749334239.html
Телеведущий Попов рассказал о блокировке станицы в Twitter
Телеведущий Попов рассказал о блокировке станицы в Twitter - РИА Новости, 09.09.2021
Телеведущий Попов рассказал о блокировке станицы в Twitter
Телеведущий канала "Россия 1" Евгений Попов сообщил, что причиной блокировки его страницы в Twitter названа публикация данных общественной приемной - телефона и РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T13:08
2021-09-09T13:08
общество
технологии
twitter
госдума рф
евгений попов
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595972604_0:0:2745:1544_1920x0_80_0_0_8649582806826158ee3118f735073689.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Телеведущий канала "Россия 1" Евгений Попов сообщил, что причиной блокировки его страницы в Twitter названа публикация данных общественной приемной - телефона и адреса.Попов является зарегистрированным кандидатом на выборы депутатов ГД по одному из столичных избирательных округов. Ранее он заявил, что его страница в соцсети заблокирована."Американский Твиттер, вернее его политактив, выдумал причину для блокировки. Причиной якобы стала публикация данных моей общественной приемной. Телефон и адрес. Ау, Твиттер, не смешите москвичей! Тоже мне — русского Трампа нашли. Так и напишите — не нравится активная гражданская позиция кандидата в Государственную Думу России. Однако же моя гражданская позиция и моя предвыборная кампания — не вашего ума дело. Мы с москвичами сами разберемся, как нам жить! А с вами, Твиттер и ко, все и всем давно понятно", - написал он в своем Telegram-канале."Еще раз. Вы вмешиваетесь в наши выборы и должны понести за это ответственность", - добавил Попов.Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября.
https://ria.ru/20210714/twitter-1741202949.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595972604_11:0:2550:1904_1920x0_80_0_0_f2278709257852c3b810c2fd46092d0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, технологии, twitter, госдума рф, евгений попов, россия
13:08 09.09.2021
 
Телеведущий Попов рассказал о блокировке станицы в Twitter

Телеведущий Попов о блокировке станицы в Twitter: выдумали причину, русского Трампа нашли

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЖурналист и телеведущий Евгений Попов
Журналист и телеведущий Евгений Попов - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Телеведущий канала "Россия 1" Евгений Попов сообщил, что причиной блокировки его страницы в Twitter названа публикация данных общественной приемной - телефона и адреса.
Попов является зарегистрированным кандидатом на выборы депутатов ГД по одному из столичных избирательных округов. Ранее он заявил, что его страница в соцсети заблокирована.
"Американский Твиттер, вернее его политактив, выдумал причину для блокировки. Причиной якобы стала публикация данных моей общественной приемной. Телефон и адрес. Ау, Твиттер, не смешите москвичей! Тоже мне — русского Трампа нашли. Так и напишите — не нравится активная гражданская позиция кандидата в Государственную Думу России. Однако же моя гражданская позиция и моя предвыборная кампания — не вашего ума дело. Мы с москвичами сами разберемся, как нам жить! А с вами, Твиттер и ко, все и всем давно понятно", - написал он в своем Telegram-канале.
"Еще раз. Вы вмешиваетесь в наши выборы и должны понести за это ответственность", - добавил Попов.
Голосование на выборах в Госдуму пройдет в этом году 17-19 сентября.
Логотип приложения Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 11:26
В Госдуме обвинили Twitter в политике двойных стандартов
 
ОбществоТехнологииTwitterГосдума РФЕвгений ПоповРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:24Иммунолог предупредил об эволюции дельта-штамма коронавируса
14:20Католики заявили о нехватке англоязычных священников в регионах России
14:20Россия продолжит способствовать налаживанию палестино-израильского диалога
14:19Лавров ответил на идею Киева о встрече глав МИД "нормандской четверки"
14:08В Сочи блогера приговорили к четырем годам колонии за вымогательство
14:05СМИ: Иран нанес ракетный удар по группировкам в Иракском Курдистане
14:05Из аэропорта Кабула возобновятся международные коммерческие рейсы
14:00Депздрав оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве
13:57В Ногинске пять человек остаются в больнице после взрыва
13:56СМИ рассказали о помощи афганским беженцам со стороны НАТО
13:54Известный актер рассказал, как Александр Мельник "крестил" его после съемок
13:49В Киселевске похоронили убитых школьниц
13:46В Москве от коронавируса привили 4,8 миллиона человек
13:44В Бристоле арестовали мужчину, который взял заложников на заправке
13:43Дерипаска призвал мир умерить потребление и отходы
13:41В Иркутске брата и сестру заподозрили в поджоге машины с ребенком
13:41На Кубани водитель, паркуясь, впечатала в стену женщину с ребенком 0:10
13:36В Госдуме рассказали, кто создал программу с "подсказками" для выборов
13:35Кличко сравнил СНБО Украины с большевистским ЧК
13:32В Красноярском крае нашли девочек, сбежавших из дома
Лента новостейМолния