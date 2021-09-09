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В Киргизии в ходе учений ОДКБ провели контртеррористическую операцию
В Киргизии в ходе учений ОДКБ провели контртеррористическую операцию - РИА Новости, 09.09.2021
В Киргизии в ходе учений ОДКБ провели контртеррористическую операцию
Коллективные силы быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ провели в ходе учений совместную контртеррористическую... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T07:29
2021-09-09T07:29
киргизия
таджикистан
одкб
су-25
ми-8
обсе
анатолий сидоров
су-30см
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.&nbsp; Коллективные силы быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ провели в ходе учений совместную контртеррористическую операцию в Киргизии, сообщила пресс-служба учения "Рубеж-2021"."Личным составом продемонстрирован высокий уровень профессиональной подготовки и слаженности действий", - заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров по завершении финального этапа учения.Отмечается, что за проведением совместной контртеррористической операции на завершающем этапе учения наблюдали военные атташе многих стран, а также представители международных организаций, в том числе Международного комитета Красного Креста в Киргизии и программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.&nbsp;Совместное учение с коллективными силами быстрого развертывания ОДКБ "Рубеж-2021" стартовало в Киргизии 7 сентября на полигоне "Эдельвейс". В нем принимают участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел, органов в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.Всего участвуют более 1 тысячи человек и 150 единиц техники, в том числе танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, специальные транспортные средства "Тигр", реактивные системы залпового огня, истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.Основу российского воинского контингента на учении составляют военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, а также личный состав объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизии.
https://ria.ru/20210909/ucheniya-1749280733.html
https://ria.ru/20210831/kirgiziya-1747933494.html
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киргизия, таджикистан, одкб, су-25, ми-8, обсе, анатолий сидоров, су-30см, россия
07:29 09.09.2021
 
В Киргизии в ходе учений ОДКБ провели контртеррористическую операцию

В Киргизии в ходе учений "Рубеж-2021" силы ОДКБ провели контртеррористическую операцию

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоенные учения ОДКБ "Рубеж-2021" в Киргизии
Военные учения ОДКБ Рубеж-2021 в Киргизии - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.  Коллективные силы быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ провели в ходе учений совместную контртеррористическую операцию в Киргизии, сообщила пресс-служба учения "Рубеж-2021".

"Участники учения провели совместную контртеррористическую операцию, практически отработали вопросы подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию условного государства-члена ОДКБ", - сообщила организация.

"Личным составом продемонстрирован высокий уровень профессиональной подготовки и слаженности действий", - заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров по завершении финального этапа учения.
Отмечается, что за проведением совместной контртеррористической операции на завершающем этапе учения наблюдали военные атташе многих стран, а также представители международных организаций, в том числе Международного комитета Красного Креста в Киргизии и программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.
Военнослужащие вооруженных сил Киргизии на совместных учениях ОДКБ Рубеж-2021 в Киргизии - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
07:07
В Киргизии стартовала активная фаза учений ОДКБ "Рубеж-2021"
 Совместное учение с коллективными силами быстрого развертывания ОДКБ "Рубеж-2021" стартовало в Киргизии 7 сентября на полигоне "Эдельвейс". В нем принимают участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел, органов в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.
Всего участвуют более 1 тысячи человек и 150 единиц техники, в том числе танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, специальные транспортные средства "Тигр", реактивные системы залпового огня, истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.
Основу российского воинского контингента на учении составляют военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, а также личный состав объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизии.
Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 08:53
Киргизии надо укрепить приграничные территории, заявил глава республики
 
КиргизияТаджикистанОДКБСу-25Ми-8ОБСЕАнатолий СидоровСу-30СМРоссия
 
 
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