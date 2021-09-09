https://ria.ru/20210909/operatsiya-1749281309.html

В Киргизии в ходе учений ОДКБ провели контртеррористическую операцию

В Киргизии в ходе учений ОДКБ провели контртеррористическую операцию - РИА Новости, 09.09.2021

В Киргизии в ходе учений ОДКБ провели контртеррористическую операцию

Коллективные силы быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ провели в ходе учений совместную контртеррористическую... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T07:29

2021-09-09T07:29

2021-09-09T07:29

киргизия

таджикистан

одкб

су-25

ми-8

обсе

анатолий сидоров

су-30см

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Коллективные силы быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ провели в ходе учений совместную контртеррористическую операцию в Киргизии, сообщила пресс-служба учения "Рубеж-2021"."Личным составом продемонстрирован высокий уровень профессиональной подготовки и слаженности действий", - заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров по завершении финального этапа учения.Отмечается, что за проведением совместной контртеррористической операции на завершающем этапе учения наблюдали военные атташе многих стран, а также представители международных организаций, в том числе Международного комитета Красного Креста в Киргизии и программного офиса ОБСЕ в Бишкеке. Совместное учение с коллективными силами быстрого развертывания ОДКБ "Рубеж-2021" стартовало в Киргизии 7 сентября на полигоне "Эдельвейс". В нем принимают участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, а также оперативные группы объединенного штаба и секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел, органов в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.Всего участвуют более 1 тысячи человек и 150 единиц техники, в том числе танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, специальные транспортные средства "Тигр", реактивные системы залпового огня, истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.Основу российского воинского контингента на учении составляют военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, а также личный состав объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизии.

https://ria.ru/20210909/ucheniya-1749280733.html

https://ria.ru/20210831/kirgiziya-1747933494.html

киргизия

таджикистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, таджикистан, одкб, су-25, ми-8, обсе, анатолий сидоров, су-30см, россия