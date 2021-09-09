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В ОДКБ заявили о готовности отразить угрозы из Афганистана
В ОДКБ заявили о готовности отразить угрозы из Афганистана - РИА Новости, 09.09.2021
В ОДКБ заявили о готовности отразить угрозы из Афганистана
ОДКБ готова к отражению любых возможных угроз, исходящих из Афганистана, отвечая на вопрос РИА Новости сообщил в четверг начальник Объединенного штаба... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T08:57
2021-09-09T09:26
безопасность
афганистан
одкб
таджикистан
анатолий сидоров
россия
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БАЛЫКЧЫ (Киргизия), 9 сен - РИА Новости. ОДКБ готова к отражению любых возможных угроз, исходящих из Афганистана, отвечая на вопрос РИА Новости сообщил в четверг начальник Объединенного штаба организации Анатолий Сидоров.“Сейчас весь мир тревожит, как будет развиваться ситуация в Афганистане и вокруг него. Все мы знаем, что есть государства члены нашей организации, которые непосредственно граничат с Афганистаном… Я думаю, наша задача - быть готовыми к любому развитию обстановки. Поэтому и соответствующая тема учений была определена. В основном - это направленность на борьбу с террористической угрозой. Мы не забывали о том, что существуют проблемы на границе наших государств с Афганистаном. Там нестабильно. ОДКБ готово к отражению любых угроз”, - заявил он во время учений “Рубеж-2021” в Киргизии.Говоря о самих прошедших учениях, начальник объединенного штаба подчеркнул, что они прошли успешно и заслуживают высокой оценки.“И органы управления, и личный состав показали высокий уровень обученности, слаженности, все стремились проявить свои лучшие качества, и по моей оценке - это удалось”, - подытожил Сидоров.Следующие учения ОДКБ пройдут в Таджикистане в октябре в непосредственной близости от границы с Афганистаном, сообщил Сидоров."У нас кроме коллективных сил быстрого развертывания есть силы оперативного реагирования - это еще более мощная составляющая нашей организации. С ней мы как раз и будем проводить в октябре учения на полигонах Таджикистана в непосредственной близости от границ с Афганистаном", - заявил он.На полигоне “Эдельвейс” на побережье Иссык-Куля в Киргизии прошла активная фаза совместных учений Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ “Рубеж-2021”. В ходе учений участники провели совместную контртеррористическую операцию и практически отработали вопросы подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию условного государства - члена ОДКБ.В учениях “Рубеж-2021” принимают участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, подразделения специального назначения киргизских министерства внутренних дел, министерства чрезвычайных ситуаций, и пограничной службы. Всего - более 1000 человек и 150 единиц военной и специальной техники, в том числе реактивные системы залпового огня, авиация – истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8 и беспилотные летательные аппараты “Орлан-10”.
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безопасность, афганистан, одкб, таджикистан, анатолий сидоров, россия
08:57 09.09.2021 (обновлено: 09:26 09.09.2021)
 
В ОДКБ заявили о готовности отразить угрозы из Афганистана

Начальник Объединенного штаба ОДКБ заявил о готовности отразить угрозы из Афганистана

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Киргизии на совместных учениях ОДКБ "Рубеж-2021" в Киргизии
Военнослужащие вооруженных сил Киргизии на совместных учениях ОДКБ Рубеж-2021 в Киргизии - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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БАЛЫКЧЫ (Киргизия), 9 сен - РИА Новости. ОДКБ готова к отражению любых возможных угроз, исходящих из Афганистана, отвечая на вопрос РИА Новости сообщил в четверг начальник Объединенного штаба организации Анатолий Сидоров.
“Сейчас весь мир тревожит, как будет развиваться ситуация в Афганистане и вокруг него. Все мы знаем, что есть государства члены нашей организации, которые непосредственно граничат с Афганистаном… Я думаю, наша задача - быть готовыми к любому развитию обстановки. Поэтому и соответствующая тема учений была определена. В основном - это направленность на борьбу с террористической угрозой. Мы не забывали о том, что существуют проблемы на границе наших государств с Афганистаном. Там нестабильно. ОДКБ готово к отражению любых угроз”, - заявил он во время учений “Рубеж-2021” в Киргизии.
Говоря о самих прошедших учениях, начальник объединенного штаба подчеркнул, что они прошли успешно и заслуживают высокой оценки.
“И органы управления, и личный состав показали высокий уровень обученности, слаженности, все стремились проявить свои лучшие качества, и по моей оценке - это удалось”, - подытожил Сидоров.
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Следующие учения ОДКБ пройдут в Таджикистане в октябре в непосредственной близости от границы с Афганистаном, сообщил Сидоров.
"У нас кроме коллективных сил быстрого развертывания есть силы оперативного реагирования - это еще более мощная составляющая нашей организации. С ней мы как раз и будем проводить в октябре учения на полигонах Таджикистана в непосредственной близости от границ с Афганистаном", - заявил он.
На полигоне “Эдельвейс” на побережье Иссык-Куля в Киргизии прошла активная фаза совместных учений Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ “Рубеж-2021”. В ходе учений участники провели совместную контртеррористическую операцию и практически отработали вопросы подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию условного государства - члена ОДКБ.
В учениях “Рубеж-2021” принимают участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, подразделения специального назначения киргизских министерства внутренних дел, министерства чрезвычайных ситуаций, и пограничной службы. Всего - более 1000 человек и 150 единиц военной и специальной техники, в том числе реактивные системы залпового огня, авиация – истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8 и беспилотные летательные аппараты “Орлан-10”.
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БезопасностьАфганистанОДКБТаджикистанАнатолий СидоровРоссия
 
 
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