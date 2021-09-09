https://ria.ru/20210909/khod-1749351856.html

В Петербурге отменили традиционное шествие с мощами Александра Невского

В Петербурге отменили традиционное шествие с мощами Александра Невского - РИА Новости, 09.09.2021

В Петербурге отменили традиционное шествие с мощами Александра Невского

Большой крестный ход, который традиционно проходит в Петербурге в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, в этом году не будет... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T14:32

2021-09-09T14:32

2021-09-09T14:32

религия

санкт-петербург

владимир

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

александр невский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Большой крестный ход, который традиционно проходит в Петербурге в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, в этом году не будет проводиться с учетом общей эпидситуации, сообщил первый заместитель председателя городского комитета по культуре Федор Болтин."В этом году не будет Большого крестного хода, который традиционно проводился в этот день (12 сентября - ред.)", - сказал он журналистам.По словам Болтина, на фоне противоэпидемических мер также решено отказаться от проведения праздничной программы на Дворцовой площади. Как уточнил чиновник, публичные мероприятия на этой площади, приуроченные к празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского, вероятнее всего, пройдут в мультимедийном формате 6 декабря и станут "знаковым событием", знаменующим завершение юбилейного года.Наместник Александро-Невской лавры, епископ Кронштадский Назарий добавил, что в День перенесения мощей 12 сентября состоится Божественная литургия, после которой пройдет малый крестный ход в пределах лавры с выходом на площадь Александра Невского."В заявке, которую мы подавали (на проведение малого крестного хода - ред.) есть ограничение 1 тысяча человек", - отметил он.Как сообщил председатель городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол, торжества по случаю Дня перенесения мощей Александра Невского, который отмечается как церковный и общегородской праздник, будут транслироваться на 11 полноформатных экранах, установленных в исторической части Петербурга.Князь Александр Ярославич Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии – великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых как благоверный князь. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.Патриарх Кирилл в феврале объявил 2021 год Годом Александра Невского в ознаменование церковно-государственных торжеств. Главные юбилейные мероприятия планируется провести 12 сентября и 6 декабря 2021 года. Двенадцатого сентября РПЦ отмечает годовщину дня перенесения мощей канонизированного князя из Рождественского собора во Владимире в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру, а 6 декабря - день смерти великого полководца.

https://ria.ru/20210713/khod-1741065638.html

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санкт-петербург, владимир, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский