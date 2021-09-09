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"Госуслуги.Авто" возглавило топ бесплатных приложений в AppStore
"Госуслуги.Авто" возглавило топ бесплатных приложений в AppStore - РИА Новости, 09.09.2021
"Госуслуги.Авто" возглавило топ бесплатных приложений в AppStore
"Госуслуги.Авто" возглавило топ бесплатных приложений в AppStore меньше чем за сутки с момента начала тестирования цифровой копии свидетельства о регистрации... РИА Новости, 09.09.2021
2021-09-09T17:48
2021-09-09T17:48
общество
госуслуги
app store
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
авто
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Госуслуги.Авто" возглавило топ бесплатных приложений в AppStore меньше чем за сутки с момента начала тестирования цифровой копии свидетельства о регистрации транспорта, сообщается на сайте кабмина.Ранее в четверг МВД РФ сообщило РИА Новости о том, что в России начинается эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), в ходе которого будет проводиться тестирование специального мобильного приложения, содержащего электронную копию регистрационного документа на автомобиль.Уточняется, что мобильное приложение "Госуслуги.Авто" будет работать в пилотном режиме до конца 2021 года. В этот период сотрудники ГИБДД вправе попросить автовладельцев предъявить бумажный вариант СТС. В МВД России также отметили, что использование мобильного приложения в ходе эксперимента не отменяет обязанности для водителей иметь при себе регистрационные документы на автомобиль в оригинальном виде.По информации Минцифры, до конца 2021 года в "Госуслугах.Авто" штрафы за нарушение правил дорожного движения можно будет обжаловать сразу из приложения. Добавится функция оформления европротокола с двух мобильных устройств участников ДТП без вызова сотрудников ГИБДД и другие.
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общество, госуслуги, app store, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), авто, дмитрий чернышенко, россия
17:48 09.09.2021
 
"Госуслуги.Авто" возглавило топ бесплатных приложений в AppStore

Чернышенко: Госуслуги.Авто" возглавило топ бесплатных приложений в AppStore

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтраница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета
Страница портала государственных услуг Российской Федерации на экране планшета - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Госуслуги.Авто" возглавило топ бесплатных приложений в AppStore меньше чем за сутки с момента начала тестирования цифровой копии свидетельства о регистрации транспорта, сообщается на сайте кабмина.
"Приложение "Госуслуги.Авто" - на первом месте в топе бесплатных приложений в AppStore в связи с началом тестирования цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства в России", - приводятся в сообщении слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Ранее в четверг МВД РФ сообщило РИА Новости о том, что в России начинается эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), в ходе которого будет проводиться тестирование специального мобильного приложения, содержащего электронную копию регистрационного документа на автомобиль.
Уточняется, что мобильное приложение "Госуслуги.Авто" будет работать в пилотном режиме до конца 2021 года. В этот период сотрудники ГИБДД вправе попросить автовладельцев предъявить бумажный вариант СТС. В МВД России также отметили, что использование мобильного приложения в ходе эксперимента не отменяет обязанности для водителей иметь при себе регистрационные документы на автомобиль в оригинальном виде.
По информации Минцифры, до конца 2021 года в "Госуслугах.Авто" штрафы за нарушение правил дорожного движения можно будет обжаловать сразу из приложения. Добавится функция оформления европротокола с двух мобильных устройств участников ДТП без вызова сотрудников ГИБДД и другие.
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ОбществоГосуслугиApp StoreМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)АвтоДмитрий ЧернышенкоРоссия
 
 
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