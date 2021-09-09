https://ria.ru/20210909/gosuslugiavto-1749398735.html

"Госуслуги.Авто" возглавило топ бесплатных приложений в AppStore

"Госуслуги.Авто" возглавило топ бесплатных приложений в AppStore - РИА Новости, 09.09.2021

"Госуслуги.Авто" возглавило топ бесплатных приложений в AppStore

"Госуслуги.Авто" возглавило топ бесплатных приложений в AppStore меньше чем за сутки с момента начала тестирования цифровой копии свидетельства о регистрации... РИА Новости, 09.09.2021

2021-09-09T17:48

2021-09-09T17:48

2021-09-09T17:48

общество

госуслуги

app store

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

авто

дмитрий чернышенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742357935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b158541cc1680c504c318caab34f8ea.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Госуслуги.Авто" возглавило топ бесплатных приложений в AppStore меньше чем за сутки с момента начала тестирования цифровой копии свидетельства о регистрации транспорта, сообщается на сайте кабмина.Ранее в четверг МВД РФ сообщило РИА Новости о том, что в России начинается эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), в ходе которого будет проводиться тестирование специального мобильного приложения, содержащего электронную копию регистрационного документа на автомобиль.Уточняется, что мобильное приложение "Госуслуги.Авто" будет работать в пилотном режиме до конца 2021 года. В этот период сотрудники ГИБДД вправе попросить автовладельцев предъявить бумажный вариант СТС. В МВД России также отметили, что использование мобильного приложения в ходе эксперимента не отменяет обязанности для водителей иметь при себе регистрационные документы на автомобиль в оригинальном виде.По информации Минцифры, до конца 2021 года в "Госуслугах.Авто" штрафы за нарушение правил дорожного движения можно будет обжаловать сразу из приложения. Добавится функция оформления европротокола с двух мобильных устройств участников ДТП без вызова сотрудников ГИБДД и другие.

https://ria.ru/20210909/registratsiya-1749285730.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госуслуги, app store, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), авто, дмитрий чернышенко, россия