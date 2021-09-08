https://ria.ru/20210908/zinichev-1749206985.html
Беглов назвал Зиничева настоящим ленинградцем
Беглов назвал Зиничева настоящим ленинградцем - РИА Новости, 08.09.2021
Беглов назвал Зиничева настоящим ленинградцем
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев был настоящим ленинградцем и по рождению, и по духу, его гибель - огромная потеря для России и Санкт-Петербурга, отметил губернатор РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:59
2021-09-08T15:59
2021-09-08T15:59
общество
санкт-петербург
александр беглов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинград
евгений зиничев
россия
погиб глава мчс зиничев
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С-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев был настоящим ленинградцем и по рождению, и по духу, его гибель - огромная потеря для России и Санкт-Петербурга, отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет."Евгений Николаевич родился в Ленинграде. Получил образование в родном городе. Он был настоящим ленинградцем и по рождению, и по духу. В его лице мы потеряли друга и помощника. Он очень много внимания и сил уделял развитию спасательных и противопожарных служб в нашем городе", – говорится в тексте соболезнования губернатора Петербурга.По словам Беглова, Зиничев полностью отдавал себя служению России."Мужественный, честный, порядочный человек, настоящий российский офицер, он прошел путь от рядового сотрудника органов государственной безопасности до руководителя важнейшего министерства по делам чрезвычайных ситуаций... Евгений Николаевич погиб как герой, как настоящий спасатель. На боевом посту. Это огромная потеря для России и для Санкт-Петербурга", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749187014.html
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общество, санкт-петербург, александр беглов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинград, евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев
Беглов назвал Зиничева настоящим ленинградцем
Беглов: погибший глава МЧС Зиничев был настоящим ленинградцем и по рождению, и по духу