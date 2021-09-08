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Беглов назвал Зиничева настоящим ленинградцем
Беглов назвал Зиничева настоящим ленинградцем - РИА Новости, 08.09.2021
Беглов назвал Зиничева настоящим ленинградцем
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев был настоящим ленинградцем и по рождению, и по духу, его гибель - огромная потеря для России и Санкт-Петербурга, отметил губернатор РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:59
2021-09-08T15:59
общество
санкт-петербург
александр беглов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинград
евгений зиничев
россия
погиб глава мчс зиничев
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С-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев был настоящим ленинградцем и по рождению, и по духу, его гибель - огромная потеря для России и Санкт-Петербурга, отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет."Евгений Николаевич родился в Ленинграде. Получил образование в родном городе. Он был настоящим ленинградцем и по рождению, и по духу. В его лице мы потеряли друга и помощника. Он очень много внимания и сил уделял развитию спасательных и противопожарных служб в нашем городе", – говорится в тексте соболезнования губернатора Петербурга.По словам Беглова, Зиничев полностью отдавал себя служению России."Мужественный, честный, порядочный человек, настоящий российский офицер, он прошел путь от рядового сотрудника органов государственной безопасности до руководителя важнейшего министерства по делам чрезвычайных ситуаций... Евгений Николаевич погиб как герой, как настоящий спасатель. На боевом посту. Это огромная потеря для России и для Санкт-Петербурга", - отметил губернатор.
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общество, санкт-петербург, александр беглов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинград, евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев
15:59 08.09.2021
 
Беглов назвал Зиничева настоящим ленинградцем

Беглов: погибший глава МЧС Зиничев был настоящим ленинградцем и по рождению, и по духу

© Фото : пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев был настоящим ленинградцем и по рождению, и по духу, его гибель - огромная потеря для России и Санкт-Петербурга, отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет.
Министр МЧС РФ Евгений Зиничев в кризисном центре Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий перед совещанием по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 15:03
Как погиб глава МЧС Евгений Зиничев
"Евгений Николаевич родился в Ленинграде. Получил образование в родном городе. Он был настоящим ленинградцем и по рождению, и по духу. В его лице мы потеряли друга и помощника. Он очень много внимания и сил уделял развитию спасательных и противопожарных служб в нашем городе", – говорится в тексте соболезнования губернатора Петербурга.
По словам Беглова, Зиничев полностью отдавал себя служению России.
"Мужественный, честный, порядочный человек, настоящий российский офицер, он прошел путь от рядового сотрудника органов государственной безопасности до руководителя важнейшего министерства по делам чрезвычайных ситуаций... Евгений Николаевич погиб как герой, как настоящий спасатель. На боевом посту. Это огромная потеря для России и для Санкт-Петербурга", - отметил губернатор.
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
Вчера, 12:55
Биография Евгения Зиничева
 
ОбществоСанкт-ПетербургАлександр БегловМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЛенинградЕвгений ЗиничевРоссияПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
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