https://ria.ru/20210908/zinichev-1749205645.html

Зиничев погиб как настоящий спасатель, заявил Шойгу

Зиничев погиб как настоящий спасатель, заявил Шойгу - РИА Новости, 08.09.2021

Зиничев погиб как настоящий спасатель, заявил Шойгу

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что тот погиб как... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:50

2021-09-08T15:50

2021-09-08T17:45

общество

погиб глава мчс зиничев

норильск

сергей шойгу

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что тот погиб как настоящий спасатель, каким и был в жизни.Зиничев трагически погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Выражаю соболезнования в связи с гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Погиб наш товарищ, наш коллега. Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни…", - приводит Минобороны РФ слова Шойгу.Глава МО подчеркнул, что Зиничев был профессиональным, высокоответственным и очень преданным своему делу человеком."Нам будет очень не хватать его", - сказал министр."Мы всегда будем помнить Евгения Николаевича… Помнить таким, каким он остался в нашей памяти, жизни. Каким он был многие годы служения нашей стране, служения Отечеству. Наши соболезнования всем коллегам, родным и близким", - приводит министерство слова Шойгу.

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749218337.html

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749206176.html

https://ria.ru/20210908/zinichev-1749206038.html

норильск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Погиб как настоящий спасатель" – Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью главы МЧС РФ Евгения Зиничева Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что тот погиб как настоящий спасатель, каким и был в жизни. 2021-09-08T15:50 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, погиб глава мчс зиничев, норильск, сергей шойгу, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия