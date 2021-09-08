https://ria.ru/20210908/zinichev-1749205645.html
Зиничев погиб как настоящий спасатель, заявил Шойгу
Зиничев погиб как настоящий спасатель, заявил Шойгу - РИА Новости, 08.09.2021
Зиничев погиб как настоящий спасатель, заявил Шойгу
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что тот погиб как... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:50
2021-09-08T15:50
2021-09-08T17:45
общество
погиб глава мчс зиничев
норильск
сергей шойгу
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что тот погиб как настоящий спасатель, каким и был в жизни.Зиничев трагически погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, сообщило МЧС. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии."Выражаю соболезнования в связи с гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Погиб наш товарищ, наш коллега. Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни…", - приводит Минобороны РФ слова Шойгу.Глава МО подчеркнул, что Зиничев был профессиональным, высокоответственным и очень преданным своему делу человеком."Нам будет очень не хватать его", - сказал министр."Мы всегда будем помнить Евгения Николаевича… Помнить таким, каким он остался в нашей памяти, жизни. Каким он был многие годы служения нашей стране, служения Отечеству. Наши соболезнования всем коллегам, родным и близким", - приводит министерство слова Шойгу.
https://ria.ru/20210908/zinichev-1749218337.html
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"Погиб как настоящий спасатель" – Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью главы МЧС РФ Евгения Зиничева
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева, отметив, что тот погиб как настоящий спасатель, каким и был в жизни.
2021-09-08T15:50
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общество, погиб глава мчс зиничев, норильск, сергей шойгу, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
15:50 08.09.2021 (обновлено: 17:45 08.09.2021)
Зиничев погиб как настоящий спасатель, заявил Шойгу
Глава Минобороны Шойгу: Зиничев погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни