https://ria.ru/20210908/shokolad-1749102919.html

Россия может обогнать Швейцарию в списке ведущих поставщиков шоколада

Россия может обогнать Швейцарию в списке ведущих поставщиков шоколада - РИА Новости, 08.09.2021

Россия может обогнать Швейцарию в списке ведущих поставщиков шоколада

Россия в 2021 году может войти в десятку мировых поставщиков шоколада, обогнав Швейцарию, считают в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд". РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T07:15

2021-09-08T07:15

2021-09-08T09:26

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия в 2021 году может войти в десятку мировых поставщиков шоколада, обогнав Швейцарию, считают в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд". Прогноз ассоциации содержится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе РФ, предоставленных РИА Новости."В 2021 году мы фиксируем восстановление спроса по сравнению с 2020 годом, причем оно идет более высокими темпами, чем происходило снижение в 2020 году. По предварительной статистике, за семь месяцев текущего года объемы экспорта превосходят показатели не только прошлого, но и 2019 года", - приводятся в материалах слова исполнительного директора ассоциации Вячеслава Лашманкина.Так, в январе-июле текущего года (без учета данных по ЕАЭС за июль - ред.) экспорт этой продукции вырос на 23%, до 144 тысяч тонн, а в стоимостном выражении - на 24%, до 371 миллиона долларов. По итогам 2021 года поставки российского шоколада могут превысить 760 миллионов долларов, ожидают в "Асконде": сейчас порядка 120 кондитерских компаний в РФ активно занимаются экспортной деятельностью, и это на 72% больше, чем в 2019 году.В текущем году российский шоколад и изделия из него отгружались более чем в 75 стран, ведущими покупателями остаются страны СНГ: почти пятая часть приходилась на Казахстан, затем следуют Узбекистан и Белоруссия, в топ-5 покупателей входят также Азербайджан и Китай. Кроме того, в 2021 году российская шоколадная продукция впервые поставлена в Непал, Боснию и Герцеговину, а также в Северную Македонию."В настоящий момент Россия уже занимает первое место среди поставщиков шоколадных изделий в Китай. Экспорт российского шоколада в Китай вырос за последние 5 лет почти девятикратно: если в 2015 году в Поднебесную отправлялось 7 тысяч тонн шоколадных кондитерских изделий, то в 2020 году – уже 64 тысячи тонн", - отметили в "Агроэкспорте".Ключевые ингредиенты для производства шоколадных изделий - какао-бобы, производство которых расположено преимущественно в тропических странах. Россия входит в топ-15 импортеров какао-бобов. "Отечественное производство и экспорт кондитерских изделий, в том числе шоколадных, является одним из примеров того, как промышленность, используя импортное сырье, смогла обеспечить производство и экспорт брендированных продуктов более высокого передела", - подчеркнули в "Агроэкспорте".

https://ria.ru/20210711/shokolad-1740782096.html

https://ria.ru/20210907/konfety-1748969443.html

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экономика, швейцария, москва, снг, евразийский экономический союз, россия