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Россия может обогнать Швейцарию в списке ведущих поставщиков шоколада
Россия может обогнать Швейцарию в списке ведущих поставщиков шоколада - РИА Новости, 08.09.2021
Россия может обогнать Швейцарию в списке ведущих поставщиков шоколада
Россия в 2021 году может войти в десятку мировых поставщиков шоколада, обогнав Швейцарию, считают в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд". РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T07:15
2021-09-08T09:26
экономика
швейцария
москва
снг
евразийский экономический союз
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия в 2021 году может войти в десятку мировых поставщиков шоколада, обогнав Швейцарию, считают в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд". Прогноз ассоциации содержится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе РФ, предоставленных РИА Новости."В 2021 году мы фиксируем восстановление спроса по сравнению с 2020 годом, причем оно идет более высокими темпами, чем происходило снижение в 2020 году. По предварительной статистике, за семь месяцев текущего года объемы экспорта превосходят показатели не только прошлого, но и 2019 года", - приводятся в материалах слова исполнительного директора ассоциации Вячеслава Лашманкина.Так, в январе-июле текущего года (без учета данных по ЕАЭС за июль - ред.) экспорт этой продукции вырос на 23%, до 144 тысяч тонн, а в стоимостном выражении - на 24%, до 371 миллиона долларов. По итогам 2021 года поставки российского шоколада могут превысить 760 миллионов долларов, ожидают в "Асконде": сейчас порядка 120 кондитерских компаний в РФ активно занимаются экспортной деятельностью, и это на 72% больше, чем в 2019 году.В текущем году российский шоколад и изделия из него отгружались более чем в 75 стран, ведущими покупателями остаются страны СНГ: почти пятая часть приходилась на Казахстан, затем следуют Узбекистан и Белоруссия, в топ-5 покупателей входят также Азербайджан и Китай. Кроме того, в 2021 году российская шоколадная продукция впервые поставлена в Непал, Боснию и Герцеговину, а также в Северную Македонию."В настоящий момент Россия уже занимает первое место среди поставщиков шоколадных изделий в Китай. Экспорт российского шоколада в Китай вырос за последние 5 лет почти девятикратно: если в 2015 году в Поднебесную отправлялось 7 тысяч тонн шоколадных кондитерских изделий, то в 2020 году – уже 64 тысячи тонн", - отметили в "Агроэкспорте".Ключевые ингредиенты для производства шоколадных изделий - какао-бобы, производство которых расположено преимущественно в тропических странах. Россия входит в топ-15 импортеров какао-бобов. "Отечественное производство и экспорт кондитерских изделий, в том числе шоколадных, является одним из примеров того, как промышленность, используя импортное сырье, смогла обеспечить производство и экспорт брендированных продуктов более высокого передела", - подчеркнули в "Агроэкспорте".
https://ria.ru/20210711/shokolad-1740782096.html
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экономика, швейцария, москва, снг, евразийский экономический союз, россия
07:15 08.09.2021 (обновлено: 09:26 08.09.2021)
 
Россия может обогнать Швейцарию в списке ведущих поставщиков шоколада

"Асконд": Россия в 2021 году может обойти Швейцарию в списке ведущих поставщиков шоколада

© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкСотрудница предприятия во время работы на кондитерской фабрике "Россия" в Самаре
Сотрудница предприятия во время работы на кондитерской фабрике Россия в Самаре - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россия в 2021 году может войти в десятку мировых поставщиков шоколада, обогнав Швейцарию, считают в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд". Прогноз ассоциации содержится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе РФ, предоставленных РИА Новости.
"Россия может подняться с 11 места и, обогнав Швейцарию, впервые войти в десятку ведущих мировых поставщиков шоколада", - говорится в материалах. За последние пять лет поставки шоколадных кондитерских изделий удвоились, преодолев в 2020 году отметку в 300 тысяч тонн.
"В 2021 году мы фиксируем восстановление спроса по сравнению с 2020 годом, причем оно идет более высокими темпами, чем происходило снижение в 2020 году. По предварительной статистике, за семь месяцев текущего года объемы экспорта превосходят показатели не только прошлого, но и 2019 года", - приводятся в материалах слова исполнительного директора ассоциации Вячеслава Лашманкина.
Так, в январе-июле текущего года (без учета данных по ЕАЭС за июль - ред.) экспорт этой продукции вырос на 23%, до 144 тысяч тонн, а в стоимостном выражении - на 24%, до 371 миллиона долларов. По итогам 2021 года поставки российского шоколада могут превысить 760 миллионов долларов, ожидают в "Асконде": сейчас порядка 120 кондитерских компаний в РФ активно занимаются экспортной деятельностью, и это на 72% больше, чем в 2019 году.
В текущем году российский шоколад и изделия из него отгружались более чем в 75 стран, ведущими покупателями остаются страны СНГ: почти пятая часть приходилась на Казахстан, затем следуют Узбекистан и Белоруссия, в топ-5 покупателей входят также Азербайджан и Китай. Кроме того, в 2021 году российская шоколадная продукция впервые поставлена в Непал, Боснию и Герцеговину, а также в Северную Македонию.
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"В настоящий момент Россия уже занимает первое место среди поставщиков шоколадных изделий в Китай. Экспорт российского шоколада в Китай вырос за последние 5 лет почти девятикратно: если в 2015 году в Поднебесную отправлялось 7 тысяч тонн шоколадных кондитерских изделий, то в 2020 году – уже 64 тысячи тонн", - отметили в "Агроэкспорте".
Ключевые ингредиенты для производства шоколадных изделий - какао-бобы, производство которых расположено преимущественно в тропических странах. Россия входит в топ-15 импортеров какао-бобов. "Отечественное производство и экспорт кондитерских изделий, в том числе шоколадных, является одним из примеров того, как промышленность, используя импортное сырье, смогла обеспечить производство и экспорт брендированных продуктов более высокого передела", - подчеркнули в "Агроэкспорте".
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