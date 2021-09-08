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Путин информировал главу Евросовета о реализации соглашений по Карабаху
Путин информировал главу Евросовета о реализации соглашений по Карабаху - РИА Новости, 08.09.2021
Путин информировал главу Евросовета о реализации соглашений по Карабаху
Президент России Владимир Путин информировал главу Евросовета Шарля Мишеля о шагах по реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T15:20
2021-09-08T15:20
в мире
армения
азербайджан
владимир путин
шарль мишель
евросовет
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин информировал главу Евросовета Шарля Мишеля о шагах по реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля."Рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. По просьбе Шарля Мишеля президент России информировал о предпринимаемых шагах по реализации положений трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в сообщении.Кроме того, было условлено о продолжении контактов на различных уровнях.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210901/karabakh-1748211006.html
https://ria.ru/20210831/karabakh-1748012282.html
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в мире, армения, азербайджан, владимир путин, шарль мишель, евросовет, россия
15:20 08.09.2021
 
Путин информировал главу Евросовета о реализации соглашений по Карабаху

Президент Путин информировал главу Евросовета о реализации договоренностей по Карабаху

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГраница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном
Граница непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин информировал главу Евросовета Шарля Мишеля о шагах по реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля.
"Рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. По просьбе Шарля Мишеля президент России информировал о предпринимаемых шагах по реализации положений трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в сообщении.
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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В миреАрменияАзербайджанВладимир ПутинШарль МишельЕвросоветРоссия
 
 
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