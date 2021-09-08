https://ria.ru/20210908/putin-1749199167.html

Путин информировал главу Евросовета о реализации соглашений по Карабаху

Путин информировал главу Евросовета о реализации соглашений по Карабаху - РИА Новости, 08.09.2021

Путин информировал главу Евросовета о реализации соглашений по Карабаху

Президент России Владимир Путин информировал главу Евросовета Шарля Мишеля о шагах по реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T15:20

2021-09-08T15:20

2021-09-08T15:20

в мире

армения

азербайджан

владимир путин

шарль мишель

евросовет

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин информировал главу Евросовета Шарля Мишеля о шагах по реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщает пресс-служба Кремля."Рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. По просьбе Шарля Мишеля президент России информировал о предпринимаемых шагах по реализации положений трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - говорится в сообщении.Кроме того, было условлено о продолжении контактов на различных уровнях.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210901/karabakh-1748211006.html

https://ria.ru/20210831/karabakh-1748012282.html

армения

азербайджан

россия

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в мире, армения, азербайджан, владимир путин, шарль мишель, евросовет, россия