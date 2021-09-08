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Проекты "России сегодня" стали обладателями Eco Best Award

Проекты "России сегодня" стали обладателями Eco Best Award - РИА Новости, 08.09.2021

Проекты "России сегодня" стали обладателями Eco Best Award

Сразу два проекта медиагруппы "Россия сегодня" удостоены премий Eco Best Award – 2021. Проект "Спутник-мусоросборщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту" РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T19:00

2021-09-08T19:00

2021-09-08T19:15

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МОСКВА, 8 сент – РИА Новости. Сразу два проекта медиагруппы "Россия сегодня" удостоены премий Eco Best Award – 2021. Проект "Спутник-мусоросборщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту" победил в номинации "Лучший развлекательный проект", а эпизод подкаста РИА Новости "ЯсноПонятно" "С чего начать сортировать мусор и зачем это делать" занял первое место в категории "Лучший информационный проект в области экологии".Проект "Спутник-мусоросборщик: как, зачем и от чего будут очищать орбиту" - это проект РИА Новости в формате дополненной реальности для смартфонов о проблеме космического мусора и способах его ликвидации. Пользователь не только узнает о том, почему и как надо убирать в космосе, но и сможет самостоятельно решить одну из самых глобальных задач человечества - навести порядок на орбите с помощью передовых разработок.Чтобы пройти AR-игру "Спутник-мусорщик", скачайте приложение РИА.Lab в App Store для iOS или Google Play для Android. Функция дополненной реальности работает на устройствах с ARKit (iOS) и ARCore (Android). Проверьте, установлен ли у вас ARCore. Проект доступен для следующих устройств: iPhone 6s и выше, iPad 2017 года и выше, телефонов с операционной системой Android не ниже 7.0.Эпизод подкаста РИА Новости "ЯсноПонятно" "С чего начать сортировать мусор и зачем это делать" рассказывает, как выбрасывать мусор правильно и почему надо меньше покупать. Руководитель движения "РазДельный Сбор" в Московском регионе эковолонтёр Валерия Коростелёва рассказывает про четыре простых шага, которые помогут начать сортировать мусор и приучить к этому домашних.Премия ECO BEST AWARD – независимая общественная награда, которая вручается уже пятый год российским и международным компаниям за лучшие продукты и практики в области экологии, энерго- и ресурсосбережения. В числе основных номинаций: "Проект года", "Открытие года", "Продукт года", "Компания — лидер популяризации экологической безопасности", "За вклад в развитие экологической культуры", "За вклад в устойчивое развитие России". Лауреатами премии в этом году также стали компания Ecolean, FABERLIC, Herbalife Nutrition, ПАО "МТС", ООО УК "ПОЛЮС", ООО "Леруа Мерлен Восток", АО "Альфа-Банк", Coca-Cola в России, АО "СУЭК", АО "МХК "ЕвроХим"."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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