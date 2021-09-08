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Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20210908/ozdorovlenie-1749156549.html
Ростовская область приступила к реализации программы по оздоровлению Дона
Ростовская область приступила к реализации программы по оздоровлению Дона - РИА Новости, 08.09.2021
Ростовская область приступила к реализации программы по оздоровлению Дона
Регионы Донского бассейна, в том числе Ростовская область, уже приступили к реализации федеральной программы по оздоровлению водохозяйственного комплекса реки... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T12:29
2021-09-08T12:29
ростовская область
волгодонск
василий голубев
совет федерации рф
михаил мишустин
дон
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сен – РИА Новости. Регионы Донского бассейна, в том числе Ростовская область, уже приступили к реализации федеральной программы по оздоровлению водохозяйственного комплекса реки Дон, сообщил РИА Новости представитель правительства региона по итогам межрегионального совещания по данной теме, которое состоялось в Волгодонске Ростовской области.В июле текущего года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по оздоровлению и восстановлению водохозяйственного комплекса Дона. Согласно документу, на улучшение состояния реки до 2030 года направят около 105 миллиардов рублей. На эти средства, в частности, предполагается провести расчистку притоков реки, ремонт гидротехнических и очистных сооружений, продолжить реконструкцию Донского магистрального канала."В настоящее регионы Донского бассейна уже приступили к практическому этапу работы (по реализации программы) – инвентаризации водных объектов и действующих на них комплексов очистных сооружений", - сказал собеседник агентства. Предполагается, что на строительство и реконструкцию комплексов очистных сооружений на территории всех регионов, относящихся к Донскому бассейну, будет направлено около 40 миллиардов рублей.Губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что речь идет о реализации одного из национальных проектов. "Это значит, он находится под сопровождением и под контролем президента. Принципиально важно, чтобы и через 100 лет эта река была такой же главной в этой части нашей страны – для 15 регионов", - сказал он на совещании. Голубев напомнил, что программа реализуется при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания и лично его председателя Валентины Матвиенко.
https://ria.ru/20210907/derevya-1749040726.html
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волгодонск, василий голубев, совет федерации рф, михаил мишустин, дон, россия
12:29 08.09.2021
 
Ростовская область приступила к реализации программы по оздоровлению Дона

Регионы Донского бассейна приступили к реализации программы по оздоровлению реки

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сен – РИА Новости. Регионы Донского бассейна, в том числе Ростовская область, уже приступили к реализации федеральной программы по оздоровлению водохозяйственного комплекса реки Дон, сообщил РИА Новости представитель правительства региона по итогам межрегионального совещания по данной теме, которое состоялось в Волгодонске Ростовской области.
В июле текущего года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по оздоровлению и восстановлению водохозяйственного комплекса Дона. Согласно документу, на улучшение состояния реки до 2030 года направят около 105 миллиардов рублей. На эти средства, в частности, предполагается провести расчистку притоков реки, ремонт гидротехнических и очистных сооружений, продолжить реконструкцию Донского магистрального канала.
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"В настоящее регионы Донского бассейна уже приступили к практическому этапу работы (по реализации программы) – инвентаризации водных объектов и действующих на них комплексов очистных сооружений", - сказал собеседник агентства. Предполагается, что на строительство и реконструкцию комплексов очистных сооружений на территории всех регионов, относящихся к Донскому бассейну, будет направлено около 40 миллиардов рублей.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что речь идет о реализации одного из национальных проектов. "Это значит, он находится под сопровождением и под контролем президента. Принципиально важно, чтобы и через 100 лет эта река была такой же главной в этой части нашей страны – для 15 регионов", - сказал он на совещании. Голубев напомнил, что программа реализуется при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания и лично его председателя Валентины Матвиенко.
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