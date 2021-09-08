Ростовская область приступила к реализации программы по оздоровлению Дона
Регионы Донского бассейна приступили к реализации программы по оздоровлению реки
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 сен – РИА Новости. Регионы Донского бассейна, в том числе Ростовская область, уже приступили к реализации федеральной программы по оздоровлению водохозяйственного комплекса реки Дон, сообщил РИА Новости представитель правительства региона по итогам межрегионального совещания по данной теме, которое состоялось в Волгодонске Ростовской области.
В июле текущего года премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по оздоровлению и восстановлению водохозяйственного комплекса Дона. Согласно документу, на улучшение состояния реки до 2030 года направят около 105 миллиардов рублей. На эти средства, в частности, предполагается провести расчистку притоков реки, ремонт гидротехнических и очистных сооружений, продолжить реконструкцию Донского магистрального канала.
"В настоящее регионы Донского бассейна уже приступили к практическому этапу работы (по реализации программы) – инвентаризации водных объектов и действующих на них комплексов очистных сооружений", - сказал собеседник агентства. Предполагается, что на строительство и реконструкцию комплексов очистных сооружений на территории всех регионов, относящихся к Донскому бассейну, будет направлено около 40 миллиардов рублей.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подчеркнул, что речь идет о реализации одного из национальных проектов. "Это значит, он находится под сопровождением и под контролем президента. Принципиально важно, чтобы и через 100 лет эта река была такой же главной в этой части нашей страны – для 15 регионов", - сказал он на совещании. Голубев напомнил, что программа реализуется при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания и лично его председателя Валентины Матвиенко.