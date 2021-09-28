https://ria.ru/20210928/don-1752230884.html

Река Дон: шолоховские места, древние артефакты и отличная рыбалка

Река Дон от истока до устья: где находится на карте, какие глубины и куда впадает

Река Дон: шолоховские места, древние артефакты и отличная рыбалка

Река Дон, исток которой находится в Тульской области — одна из самых длинных в России. За что крупнейший город на берегах водной артерии, Ростов-на-Дону, любят... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-28T21:11

2021-09-28T21:11

2021-09-29T00:05

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Река Дон, исток которой находится в Тульской области — одна из самых длинных в России. За что крупнейший город на берегах водной артерии, Ростов-на-Дону, любят туристы, где на впадающей в Азовское море реке самые рыбные места, почему Дон называют тихим, какая у него глубина и какие достопримечательности расположены рядом — в материале РИА Новости.Название реки ДонВ древности реку называли Тан. Так ее окрестили греческие мореплаватели. Однако прижилось более позднее, иранское название "Дон", что в переводе означает "река".ИсторияДревние греки считали Дон водной границей между Европой и Азией. В III веке до нашей эры в дельте реки они построили город Танаис, который стал крупным центром торговли.На берегу Дона в 1380 году произошла Куликовская битва — одно из ключевых событий борьбы с монголо-татарским игом. На всем своем протяжении река вошла в состав России в XVIII веке с присоединением Азова.Характеристики рекиДон — пятая по длине река Европы, его протяженность 1870 километров. Площадь бассейна — 422 000 квадратных метров. Левый берег почти на всем протяжении низкий и пологий, правый — высокий и обрывистый. Истоком Дона считается ручей Урванка в Новомосковске Тульской области. Река протекает по Липецкой, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областям и впадает в Азовское море.Река на карте РоссииУсловно Дон разделяют на три части. Верхний Дон несет свои воды по широкой равнине от Новомосковска до притока реки Тихая Сосна в Воронежской области. Средним Доном называют его центральную часть — до города Калач-на-Дону. Далее, до Азовского моря, идет Нижний Дон.ИстокСимволически истоком Дона считают родник, бьющий в парке города Новомосковска.Верхний ДонОт истока до города Епифань Дон больше напоминает ручей, чем реку. Полноводной она становится только в Липецкой области. Главные притоки Верхнего Дона — Красивая Меча, Воронеж, Быстрая Сосна и Непрядва.Средний ДонРека огибает Восточно-Донскую гряду и разворачивается на восток, образуя большую излучину. Здесь в Дон впадают Хопер, Медведица и Иловля. В местах впадения притоков река расширяется от шести до 15 километров.Здесь находится Цимлянское водохранилище: его протяженность 281 километр, площадь 2 700 квадратных метров, а ширина местами доходит до 38 километров. Дон каждый год пополняет этот водоем на 18 кубометров воды.Нижний ДонЧасть Дона ниже Цимлянского гидроузла называют Нижним. Ширина реки на этом участке 20-25 километров. Здесь много спокойных заводей и омутов с абсолютно неподвижной водой вплоть до первых излучин — именно поэтому Дон и называют тихим. В нижнем течении в Дон впадают Сал, Северский Донец и Маныч.ДельтаДельта Дона начинается после Ростова, на шесть километров ниже по течению. У реки 40 рукавов, самые большие из них — Кутерьма и Каланча.УстьеУстье Дона находится у основания Таганрогского залива Азовского моря. Оно состоит из многочисленных рукавов и протоков, на которые распадается севернее города Азова Ростовского региона.Основные притокиВ Дон впадают около 5200 рек и речек общей протяженностью более 60 000 километров. Самые крупные притоки:Города на ДонуНа берегах Дона множество населенных пунктов. Наиболее известные и любимые туристами: Калач-на-Дону, Волгодонск, Ростов-на-Дону, Азов, Новомосковск, Епифань, Цимлянск, Данков, Задонск и Серафимович.Гидрология рекиВ основном Дон питают его многочисленные притоки, отчасти — осадки. Уровень воды меняется в зависимости от времени года. Полноводье начинается в апреле-мае, когда тает снег, и в августе-сентябре, в сезон дождей. В ноябре-декабре река мельчает и покрывается льдом на 3,5 месяца.Важность для экономики страныЦимлянская гидроэлектростанция поставляет электричество в южные регионы России, а водохранилище дает воду для полива Сальских степей. Канал, соединяющий Дон и Волгу, увеличивает возможности для коммерческого судоходства. Рыбные промыслы и туризм также имеют большое значение для экономики страны.СудоходствоСудоходный сезон длится семь месяцев в году. Каналы соединяют Дон с другими реками, по которым можно переплыть из Черного моря в Каспийское, в Балтийское и даже в Северный Ледовитый океан. Развита как круизная, так и коммерческая навигация — по Дону перевозят самые различные грузы: сельскохозяйственную продукцию, древесину, техническое оборудование и строительные материалы.Рыболовство и рыбные запасыВ реке водится более 60 видов рыбы: окунь, щука, карп, осетр, тарань, чехонь, красноперка, сом, лещ и шемая, а донские раки знамениты на весь мир. Много рыбы заплывает в Дон из Азовского моря во время нереста. Соответственно, здесь работает множество предприятий, добывающих и заготавливающих рыбу и осетровую икру.В верховьях Дона одно из популярных рыбных мест — Шолоховский район. В средней части реки рыбаки облюбовали Цимлянское водохранилище, в низовьях — участок в районе Рогожкино.Путешествия и отдых на рекеЭто очень привлекательная река для туристических маршрутов, водных круизов и сплава. На берегу можно посетить много уникальных исторических мест, например легендарное Куликово поле в Тульской области. В музее-заповеднике в селе Монастырщино можно посмотреть на уникальные артефакты Мамаева побоища.В верховьях Дона находится знаменитое поместье Полибино. Главный дом усадьбы Нечаевых был одним из самых роскошных в дореволюционной России. В разное время этим поместьем владели великие общественные и политические деятели. Здесь гостили люди, прославившие русскую культуру: И. В. Цветаев, Л. Н. Толстой, А. С. Грибоедов, И. Е. Репин, И. К. Айвазовский.В Липецкой области на левом берегу Дона стоит Задонский Рождество-Богородицкий монастырь XVII века. В нем хранятся мощи одиннадцати задонских праведников, в том числе святителя Тихона Задонского.В Воронежской области — на правом берегу — располагается уникальный природный заповедник, столетний меловой бор в урочище Мордва. Сосны здесь растут буквально из мела.В Павловске можно посетить один из крупнейших в Европе гранитный карьер и Шипов лес. Именно из взятых отсюда деревьев строили речной флот при царе Петре I.На севере Ростовской области, в 80-метровом обрыве над Доном расположен древний подземный монастырь XV века, вырубленный в меловом холме, — Мигулинские пещеры. Каждую весну проход в катакомбы обваливается и его приходится восстанавливать.Особенного внимания заслуживает Раздорский этнографический музей-заповедник. В нем находятся археологические памятники эпохи неолита, бронзы, раннего железного века и Средневековья. Кроме того, станица Раздорская — первая столица донского казачества. До 1622 года здесь располагался центр войска Донского. До сих пор тут можно увидеть станицы и хутора с уникальными историческими жилищами казаков — куренями.Усть-Донецкий район известен автохтонными сортами винограда и музеем под открытым небом — этно-археологическим комплексом "Затерянный Мир", в котором воссозданы поселки каменного и бронзового веков: жилища, святилища и мастерские первобытных людей. Детям здесь будет особенно интересно, так как им предлагают научиться стрелять из лука, метать копье, добывать огонь, лепить из глины посуду, вырезать по кости, рисовать природными красками и выделывать шкуры — всему тому, что делали наши предки тысячелетия назад.В юго-восточной части Орловского района находится грязевой курорт — солено-грязевое Грузское озеро. Оно знаменито лечебными грязями и минеральной водой — рапой. У нее горько-соленый и немного жгучий вкус.С помощью грязи и рапы можно вылечиться от многих костных и кожных заболеваний, анемии, болезней спинного и головного мозга, хронических заболеваний пищеварительной системы и наладить обмен веществ. Запасы этого озера считаются неисчерпаемыми — его объем более 4 000 000 кубометров.В Ростове можно полюбоваться на первый в Европе разводной железнодорожный мост, построенный в 1917 году. Подобные инженерные сооружения с разводной частью впервые появились в США в конце XIX столетия, поэтому ростовчане называли его "американским". Во время Великой Отечественной войны он был частично разрушен и вновь восстановлен. Также популярны среди туристов набережная, улица Пушкина (местный Арбат), кафедральный Рождественский собор.Дон — одна из самых востребованных в России рек для сплавов на плотах и байдарках. Это развлечение доступно даже для маленьких детей, так все маршруты имеют первую категорию сложности, однако до 16 лет сплавляться разрешается только с родителями. В среднем все подобные маршруты имеют протяженность от 15 до 25 километров и рассчитаны на один день. Но есть и почти двухсоткилометровый сплав — от поселка Верхний Мамон до казачьей станицы Вешенская, получившей мировую известность благодаря местному уроженцу, автору романа "Тихий Дон" Михаилу Шолохову. Вдоль всего маршрута много малопосещаемых чистых песчаных пляжей, где летом можно искупаться и позагорать. В многодневных походах туристы ночуют в палатках. Для стоянок выбираются самые живописные участки берега.Интересные факты

https://ria.ru/20210904/voronezh-1748389701.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210927/puteshestviya-1752062754.html

https://ria.ru/20210909/taganrog-1749120148.html

https://ria.ru/20201001/ekskursii-1578054334.html

ростов-на-дону

дон

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, степан разин, ростов-на-дону, михаил шолохов, дон, россия