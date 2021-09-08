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Роберт Феррер: Россия так велика, что мир как будто вращается вокруг нее

Роберт Феррер: Россия так велика, что мир как будто вращается вокруг нее - РИА Новости, 08.09.2021

Роберт Феррер: Россия так велика, что мир как будто вращается вокруг нее

Временный поверенный в делах Филиппин в Москве Роберт Феррер рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной о том, готова ли его страна... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:00

2021-09-08T11:00

2021-09-08T11:04

интервью

филиппины

манила

сергей лавров

карлос соррета

фердинанд маркос

россия

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Временный поверенный в делах Филиппин в Москве Роберт Феррер рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Дарье Лабутиной о том, готова ли его страна принимать беженцев из Афганистана, что в Маниле думают о перспективах развития экономического сотрудничества с РФ, почему для филиппинцев важен российский Дальний Восток, а также высказал мнение о том, что общего у Филиппин и России.– Господин Феррер, одна из самых актуальных международных проблем сейчас – ситуация в Афганистане. Как ее видят Филиппины? Как планируют выстраивать отношения с новым афганским руководством?– Позвольте мне начать с цитаты из Манильской декларации о мирном разрешении международных споров: "Мы никогда не верили в войну как в инструмент проведения национальной политики". Я думаю, наша конституция – единственная в мире, которая содержит слово "любовь". В 1982 году была принята эта декларация, которая приветствует диалог, дипломатию и осуждает применение военных средств для продвижения чьих-то интересов.Говоря об Афганистане, я был ответственным за это направление в период с 2008 по 2010 годы. Многие филиппинцы погибли там за прошедшие годы из-за ракетных атак, бомбардировок. Так что мы, филиппинцы, тоже пострадали. В то же время многие филиппинцы работали в Афганистане по частным контрактам, даже несмотря на ограниченные условия для работы там. То есть нанимать филиппинцев на работу в зоне ведения военных действий запрещено, чтобы люди не подвергались риску для жизни в ходе своей работы. С другой стороны, филиппинцы работали там и зарабатывали неплохие деньги, это было им на пользу. Теперь мы их эвакуировали, благодаря партнерам Филиппин – США и другим странам-союзникам. Эвакуация прошла успешно, несколько филиппинцев еще остается в Афганистане, в Кабуле. Я не знаю, какой сейчас статус в их случае.Но наша страна всегда была открыта для беженцев. Из Афганистана, из революционной России, националистов из Китая, которая бежали от Гражданской войны в 1949 году. Мы никогда не закрывали границ для тех, кто оказался в беде и нуждается в "тихой гавани". Мы даже приютили у себя три судна, которые потерпели поражение в Цусимском сражении – они приплыли в Манилу, которая стала для них тихой гаванью. Наше послание России и всем остальным странам мира: Филиппины готовы принять всех людей, которые находятся в беде. Наш президент уже сделал такое заявление.Нам очень интересно, как будет действовать Россия. Мы внимательно следили за заявлениями Путина по Афганистану. Тот факт, что ваше посольство в Кабуле до сих пор функционирует, означает, что Россия может сделать много хорошего в отношении происходящего в Афганистане. Мы с интересом следим за заявлениями и политикой России. Потому что там еще остаются граждане Филиппин. Мы будем рады продолжению сотрудничества с Россией в гуманитарных вопросах, не только в сфере здравоохранения.Это наша позиция по Афганистану. И мы молимся за мир, за то, чтобы Афганистан не выходил из СААРК (Южно-Азиатская ассоциация регионального сотрудничества – ред.). Люди сейчас не упоминают СААРК, хотя туда входят Индия, Пакистан, Мальдивы, Афганистан, Шри-Ланка, Бангладеш. В нашей миссии в Нью-Йорке, в ООН есть диалог АСЕАН-СААРК, и он должен продолжаться. Региональные организации должны сыграть свою роль в мирном урегулировании в Афганистане. Это ОДКБ, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), мы надеемся и молимся за мир.– Во Владивостоке недавно завершился Восточный экономический форум, где Филиппины были представлены делегацией от частного сектора. Какую роль в двусторонних отношениях России и Филиппин играет регион Дальнего Востока?– Владивосток – это очень важный для Филиппин город, поскольку географически он расположен очень близко к Филиппинам. Даже само название можно перевести как "Восток Владимира", а вашего президента тоже зовут Владимир Путин, и он смотрит на восток.Россия – как гигантский мировой остров, самая большая страна в мире. Географически она настолько велика, что как будто весь остальной мир вращается вокруг нее. На самом краю этой земли находится восточный город Владивосток, и в интересах Филиппин, чтобы Владивосток процветал и стал драйвером для экономического развития региона. Ну, он и так хорошо развит, ведь именно в Восточной Азии появились так называемые "азиатские тигры" в 90-х.Владивосток также важен, поскольку именно через него продукты из Филиппин попадают в Россию. Как сказал наш президент Дутерте, который родом с Минданао, если создать коридор для прямых морских перевозок между этим островом и Владивостоком, это будет способствовать бурному развитию экономики Минданао, особенно его западной части. Потому что это откроет каналы для наших фермеров, рыбаков и производителей из Минданао, минуя Манилу и другие порты, Пусан или Сингапур. Это позволит создать прямой поток экспорта в Россию через Владивосток. Это мечта нашего президента.Филиппины уже давно участвуют в Восточном экономическом форуме, а также в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, еще со времен президента Глории Макапагал-Арройо, которая приезжала на ПМЭФ несколько лет назад. В этом году из-за пандемии наша делегация представлена не на таком высоком уровне, но от нас приехала очень сильная делегация представителей частного сектора – это шесть молодых бизнесменов, которые представляют поколение 30-летних филиппинцев, и это их первый визит в Россию. Они представляют разные сектора экономики – финансовый, бизнес, туризм, которые играют большую роль в экономике Филиппин. Мы хотим укреплять такие связи с нетрадиционными для нас партнерами, как Россия. Это не какая-то однократная акция, это курс, намеченный президентом Дутерте, разворот к новым партнерам. И он продолжится после окончания его президентского срока в 2022 году, потому что это правильная политика.Один из проектов, представленных во Владивостоке, касается технологии переработки отходов и создания из них текстиля. Другой предприниматель создал интернет-платформу, которая позволяет местным фермерам торговать с другими городами. Еще один проект направлен на развитие туристической инфраструктуры Минданао, а это очень красивое место, там еще мало туристов, оно не испорчено. Во Владивостоке они намерены обзавестись полезными контактами, предложить свои идеи инвесторам. Они также посещали пленарную сессию с участием президента Путина.Мы сами заинтригованы узнать, как прошло их участие, какими контактами они обзавелись, потому что это первый раз, когда мы направляем на ВЭФ подобную делегацию. В 2017 году делегация была очень официальной, на уровне правительства, а в этот раз именно частный сектор.– Если морской путь между Минданао и Владивостоком все-таки будет открыт, как это скажется на цене импортируемых товаров? Какие товары курсируют между нашими странами?– Филиппины экспортируют в Россию в основном сельскохозяйственные товары: фрукты, сухофрукты, а Россия – сталь, химикаты, машинное оборудование. Минданао – это житница Филиппин, там очень мягкий климат по сравнению с западной частью страны. Кроме того, там есть вулканы, так что почва очень плодородная. Так что сельскохозяйственная продукция из Минданао – одна из лучших в мире. К примеру, бананы. Их привозят в Россию через Владивосток, потому что это самый короткий путь, а фрукты – товар скоропортящийся, и мы хотим доставить их как можно скорее, чтобы они не превратились в сухофрукты. Для Минданао Владивосток был бы отличным пунктом назначения. На западе Минданао есть несколько портов. Тот, что наш президент предлагает развивать, это Бангсаморо в мусульманском регионе Минданао. Есть и другие: Замбоанга, Илиган, который построили еще во времена испанской колонизации. Для рыбаков это также важная инициатива, которая позволила бы повысить экспорт в Россию. Это наша мечта.До пандемии товарооборот с Россией составлял один миллиард долларов. Эта цифра уменьшилась из-за коронавируса, но мы хотели бы вернуться к прежним показателям. Это небольшая цифра, если сравнивать с другими странами, но если мы вернемся к ней, она через пять лет может вырасти до пяти миллиардов долларов. Это было бы здорово. И создание морского пути Западный Минданао – Владивосток было бы хорошим стартом.– О конкретных сроках пока рано говорить?– На самом деле мы уже в процессе. Торговля между Владивостоком и Западным Минданао уже происходит, только не напрямую, а с остановками в других портах. Это непросто: нужно находить корабли на Филиппинах и тех, кто погрузит весь товар на них, а потом найти партнеров в России. И здесь мы надеемся на нашу молодежь. Мы очень рады, что они приехали, они компенсируют отсутствие делегации на высшем уровне. Раньше наш вице-министр торговли посещал форумы в России.– А что касается авиаперевозок, на каком этапе переговоры об организации прямых рейсов между Москвой и Манилой? Как это скажется на турпотоке между странами?– Я думаю, что при новом после этот вопрос уже решится. Это долгий процесс, который зависит от условий рынка, от достаточного количества пассажиров, перемещающихся между странами. Можно организовать прямой рейс с помощью код-шеринга, начать с пары рейсов в неделю, а затем постепенно повысить их количество до трех раз в неделю. Но в пандемию это сложно. Я надеюсь, что до 2023 года коронавирус закончится, и мы сможем запустить прямые рейсы. Пока таких рейсов нет. Но соглашение об авиаперевозках, заключенное в 2009 году и обновленное в 2015 году, нужно снова обновить. Этим и займется новый посол. Со временем, когда наши бизнес и торговые связи расширятся, появится больше возможностей и для туристов. Наше министерство туризма работает, чтобы привлечь внимание к этой теме. У нас так много есть чего предложить россиянам: пляжи, дайвинг, серфинг…На Филиппинах также проживает небольшая диаспора русских, бежавших от революции белогвардейцев. В 1950-х они обосновались на острове Самар, и там было поселение русских, пока они не перебрались в США. Есть даже остров, где осталось несколько русских хиппи, он называется Самал, недалеко от города Давао. Они там наслаждаются природой, едят фрукты, ведут здоровый образ жизни. А зимой население резко возрастает. До пандемии, естественно. Потому что к ним приезжают родственники, друзья. Остров известен тем, что в его северной части расположен знаменитый курорт.– Сколько туристов из России приезжало ежегодно на Филиппины до пандемии?– Тридцать шесть тысяч въехало в 2019 году, а в 2020 году это число сократилось до 12 тысяч, и то только в первом квартале, до локдауна и массового исхода русских.У нас есть офис по туризму во Франкфурте, он занимается и Россией. Но в перспективе у нас, возможно, будет офис по туризму и в России, потому что посольство будет расширяться. У нас уже есть военный атташе здесь, атташе по торговле, скоро приедет атташе по труду и благосостоянию. Надеюсь, и атташе по туризму, потому что российский рынок туризма такой большой. Мы очень хотим, чтобы вы насладились нашими пляжами. Приезжайте на Филиппины!– А что касается филиппинцев, путешествующих в Россию? Сколько таких?– Филиппинцев в России достаточно. Когда мы говорили с МВД по этому поводу, звучала цифра в восемь тысяч проживающих в России. Если говорить о туристах, то в 2019 году 40 тысяч филиппинцев въехало в Россию, примерно сколько и россиян выехало на Филиппины. Гораздо меньше филиппинцев уехало назад. Это забавно. Многие филиппинцы приезжают сюда по туристическим визам, но они влюбляются в Россию и остаются. Многие начинают работать здесь, женятся, заводят детей.– Что насчет студентов из Филиппин?– Да, в России учится небольшое количество студентов с Филиппин, первые студенты приехали сюда еще во времена "холодной войны", они получали стипендию от коммунистического режима СССР. Многие из них остались в России и живут тут уже 40 лет. Некоторые стали врачами на Кубе. Часть студентов учатся в РУДН и ВШЭ, а также пара человек в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Но нужно привлекать еще больше студентов из Филиппин в Россию.По части военных, обороны, полиции у нас заключены партнерства, так что филиппинские полицейские и военные учатся в России.– Вы говорили, что отношение к России на Филиппинах в последнее время улучшилось. Почему?– Лучший пример – это наш министр иностранных дел Теодоро Локсин. Он обожает Россию. Сергей Лавров приглашал его в Москву, он все еще собирается приехать. Он уже бывал здесь в октябре 2019 года вместе с президентом Дутерте в составе делегации. И после этого мы начали готовить его официальный визит в Россию. Он разрекламировал всему миру, что хочет привиться вакциной "Спутник V", вот такой уровень доверия к России у него.Это что касается отношения к России на высшем уровне. Среди обычных филиппинцев тоже есть поворот от голливудского образа России, который сами знаете, какой был, особенно в годы "холодной войны". Наш президент принял решение открыться России, не ограничиваться только нашими традиционными партнерами и союзниками. И вся остальная страна последовала за ним, особенно глядя на новости о президенте, ведь он очень популярен. Филиппинцы следят за каждым его шагом. Он возобновил диалог с Китаем, когда пришел к власти. И в то же время начал отношения с Россией, что является логичным продолжением политики президента Фердинанда Маркоса, который в 1976 году установил отношения с СССР, поэтому мы отмечаем 45-летие в этом году. Это интересная траектория наших отношений, начавшихся еще в 1976 году. Если посмотреть на историю, в 1975 году как раз было падение Сайгона, в апреле. А год спустя президент Маркос отправился в Пекин, а затем и в Москву. В этом году пал Кабул… Это как два разных конца книги.Но не хочу говорить о геополитике. Добавлю лишь, что наша дружба с Россией обусловлена стратегически, она осознанная, имеет глубинное значение. Потому что у нас одинаковая эсхатология. В России православная церковь, а большинство филиппинцев – католики, протестанты, евангелисты, 15% мусульман. Так что наши взгляды на мир во многом совпадают, мы знаем, кто такой Иисус Христос. Это особенные отношения. РПЦ хочет основать больше православных церквей на Филиппинах. А мы хотим основать больше католических и протестантских сообществ в России. Так что это очень крепкая связь, которая, на мой взгляд, еще не так развита, как могла бы быть. Конечно, логически, отношения начинаются с экономического сотрудничества, безопасности, обороны, науки, технологий, медицины, но в то же время вопрос веры тоже должен развиваться.Предыдущий посол Карлос Соррета и я обсуждали эту проблему. Потому что он не мог взять и позвонить патриарху Кириллу, например. Мы пробовали, и сейчас тоже пытаемся. И следующий посол, я надеюсь, сможет установить более крепкие связи в этом плане. Потому что мы считаем РПЦ важным фактором в двусторонних отношениях.– Когда ожидается назначение нового посла Филиппин в России?– У него русское имя, его зовут Игорь Байлен. Мы с ним вместе учились в бакалавриате, я им горжусь. Он занимается юридическими вопросами в департаменте иностранных дел, наш эксперт в юриспруденции. Мы очень надеемся, что когда он приедет, он займется решением всех текущих юридических вопросов, связанных с двусторонними соглашениями, прежде всего, в сфере труда. Также есть еще несколько соглашений, которые были заключены еще в 2019 году в приезд Дутерте и требуют реализации. На данный момент между Россией и Филиппинами заключены уже 34 двусторонних соглашения, и еще 5-6 должны вот-вот подписать. Одно из них с Роскосмосом, еще одно между нашими министерствами здравоохранения, также по поводу авиаперевозок, военного сотрудничества.Юридический бэкграунд позволит послу Байлену завершить то, что начал предыдущий посол Карлос Соррета, тоже юрист. Хорошо, что получается такая преемственность. До этого он работал в Нью-Йорке, в ООН, а до этого – в посольстве Филиппин в Париже. Так что он уже бывал в Европе и очень рад приезду в Россию.Что касается даты его приезда, это зависит от внутренних процессов. Но мы рассчитываем, что все пройдет гладко, и он приедет до конца 2021 года. Посольство России в Маниле пару дней назад получило подтверждение его назначения. Они спрашивали нас, когда он приедет. Обычно утверждение кандидатуры занимает месяц после направления запроса. Затем, когда он приедет сюда, ему нужно будет дождаться церемонии вручения верительных грамот Путину.– Вы также упомянули, что 95% сотрудников посольства в Москве получили прививку "Спутником V". Как обстоит дело с вакцинацией на Филиппинах?– Мы очень благодарны российской системе здравоохранения за то, что она оказывала помощь филиппинцам, проживающим в России, на протяжении пандемии. К примеру, им оказывалась бесплатная неотложная помощь, пребывание в реанимации в течение 72 часов, а также бесплатное лечение в случае заболевания коронавирусом во время нахождения в красной зоне. Это очень большое достижение в нашем сотрудничестве на уровне простых граждан, поддержка филиппинских мигрантов, работающих в России. Это очень хороший жест со стороны российского правительства – обеспечить бесплатным уходом филиппинцев в беде. И наша вера в российскую медицинскую систему, в оборудование и лекарства оправдалась. Даже в самых сложных случаях филиппинцы получали лечение и выздоравливали, если им требовалась терапия после операции. Они также получали ее в общественных больницах. Это очень помогло им и позволило вернуться к работе. Мы очень ценим это, особенно учитывая, что не все из них обладали полным пакетом документов, не все имели рабочие контракты, даже визы, а уж тем более страховки.Что касается вакцинации сотрудников посольства, действительно, 95% наших служащих привились российской вакциной. Но это было нелегким решением. Филиппинские сотрудники нашего посольства доверяют российским вакцинам больше, чем сами россияне, если смотреть на цифры по вакцинации. Может быть, ваши политики и ученые теперь зададутся вопросом, как бы нам сделать так, чтобы процент вакцинации по России достиг таких показателей. С нами это произошло потому, что во время второй волны пандемии, после локдауна, пятая часть нашего персонала переболела коронавирусом. Некоторые были госпитализированы, их жизни были под угрозой. Мы тогда еще не были вакцинированы. И когда они поправились, где-то в феврале, мы начали вакцинироваться "Спутником V", потому что он был доступен. По одному вакцинировались, и пример одних вдохновлял других. Никаких настораживающих побочных эффектов мы не заметили, все было нормально. Наш предыдущий посол, у которого были противопоказания к вакцинации, проконсультировался с врачом и все-таки сделал прививку. Это вселило в нас уверенность.И теперь у нас 95% вакцинированных среди филиппинских сотрудников посольства. Если считать российских граждан, там цифры примерно такие же. Посмотрите на нас: мы все здоровы, никаких побочных эффектов. Я так говорю, как будто рекламирую "Спутник V". Российские вакцины в целом сработали в случае посольства, и мы передали нашему начальству в Маниле, чтобы филиппинцы не боялись делать прививки российскими вакцинами.Триста шестьдесят пять тысяч доз вакцины "Спутник V" были доставлены на Филиппины, 15 тысяч – еще несколько дней назад. Получается, всего 380 тысяч первого и второго компонентов вакцины. Для меня это история успеха. Но наше соглашение с Россией о поставке 20 миллионов доз. Так что еще много работы предстоит, мы хотим довести ее до конца, потому что уровень заболеваемости на Филиппинах до сих пор очень высокий, он достигает 30 тысяч в день. А в Москве уровень заболеваемости постепенно снижается. Так что нужно привезти еще больше вакцин на Филиппины. Мы договорились о новых встречах с РФПИ по этому поводу. Надеюсь, 20 миллионов доз будут доставлены полностью, это соглашение уже было подписано нами. Мы очень ценим помощь России в поставке этих вакцин и спасении жизней наших людей.

https://ria.ru/20210713/bezhentsy-1741035200.html

https://ria.ru/20210210/pavlov-1596731563.html

https://ria.ru/20210817/vef-1746026158.html

https://ria.ru/20200113/1563361807.html

https://na.ria.ru/20210903/inostrannye_studenty-1748428244.html

https://ria.ru/20210823/vaktsina-1746805353.html

https://ria.ru/20210710/sputnik-1740710149.html

филиппины

манила

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, филиппины, манила, сергей лавров, карлос соррета, фердинанд маркос, россия