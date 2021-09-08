https://ria.ru/20210908/blokada-1749138458.html

Память жертв блокады Ленинграда почтили на Пискаревском кладбище

Память жертв блокады Ленинграда почтили на Пискаревском кладбище - РИА Новости, 08.09.2021

Память жертв блокады Ленинграда почтили на Пискаревском кладбище

Церемония возложения цветов к монументу "Мать-Родина" прошла на Пискаревском кладбище в Петербурге в память о жертвах блокады Ленинграда, передает корреспондент РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:35

2021-09-08T11:35

2021-09-08T11:35

общество

александр беглов

великая отечественная война (1941-1945)

ленинград

пискаревское кладбище

блокада ленинграда (1941-1944)

вячеслав макаров

александр гуцан

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С -ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Церемония возложения цветов к монументу "Мать-Родина" прошла на Пискаревском кладбище в Петербурге в память о жертвах блокады Ленинграда, передает корреспондент РИА Новости.Перед возложением у Вечного огня был выставлен почетный караул. Память погибших почтили минутой молчания. Цветы к монументу принесли полпред в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов, спикер законодательного собрания города Вячеслав Макаров, городские депутаты, члены правительства и общественных организаций, судьи Конституционного суда, офицеры и курсанты военных училищ.После траурной церемонии начала работу историко-публицистическая выставка проекта "Никто вовеки не платил такой цены за жизнь и веру!", организованная при поддержке комитета по социальной политике.Ровно 80 лет назад, 8 сентября 1941 года, началась блокада Ленинграда, продлившаяся почти 900 дней и ставшая одним из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны. За эти годы в осажденном городе погибли, по разным данным, от 800 тысяч до более миллиона человек, при этом только 3% из них - от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода и болезней.

https://ria.ru/20210506/voyna-1731313613.html

https://ria.ru/20210901/leningrad-1748119520.html

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общество, александр беглов, великая отечественная война (1941-1945), ленинград, пискаревское кладбище, блокада ленинграда (1941-1944), вячеслав макаров, александр гуцан