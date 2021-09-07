https://ria.ru/20210907/zyuganov-1749033660.html

Зюганова возмутила история с кандидатами-двойниками

Зюганова возмутила история с кандидатами-двойниками - РИА Новости, 07.09.2021

Зюганова возмутила история с кандидатами-двойниками

Проблема с кандидатами-двойниками на выборах является полным безобразием, но решить ее можно только путем личной агитации за себя каждого кандидата, заявил во... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T15:15

2021-09-07T15:15

2021-09-07T15:17

политика

санкт-петербург

геннадий зюганов

кпрф

выборы в государственную думу

борис вишневский

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Проблема с кандидатами-двойниками на выборах является полным безобразием, но решить ее можно только путем личной агитации за себя каждого кандидата, заявил во вторник РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов."Это полное безобразие. Решать - это только персонально, идти обойти все пороги и все дворы, пригласить голосовать, отдать свою программу и указать, кто ты конкретно", - сказал Зюганов, отвечая на вопрос о том, как можно решить проблему с двойниками кандидатов на выборах."Надо минимум три раза подать избирателю в руки наш материал. Как только увидят, узнают, будет дома и ваша фотография, и ваша короткая программа, - тогда люди не ошибутся", - считает лидер коммунистов.Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком России после выборов планирует подготовить рекомендации для законодателей по борьбе с технологией использования кандидатов-двойников в ходе избирательных кампаний. Поводом для этого стала ситуация в Петербурге с появлением двух "двойников" депутата заксобрания города Бориса Вишневского - кандидатов-самовыдвиженцев, которые ранее сменили свои имена и фамилии, а на информационных плакатах запечатлены с бородами и прическами, как у петербургского депутата.Памфилова предложила обязать этих кандидатов сфотографироваться заново в окружных комиссиях, куда они подавали документы, "в том виде, в котором они есть".

https://ria.ru/20210906/dvoyniki-1748891657.html

https://ria.ru/20210906/dvoyniki-1748876849.html

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политика, санкт-петербург, геннадий зюганов, кпрф, выборы в государственную думу, борис вишневский, элла памфилова, россия