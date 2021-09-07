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Зюганова возмутила история с кандидатами-двойниками
Зюганова возмутила история с кандидатами-двойниками - РИА Новости, 07.09.2021
Зюганова возмутила история с кандидатами-двойниками
Проблема с кандидатами-двойниками на выборах является полным безобразием, но решить ее можно только путем личной агитации за себя каждого кандидата, заявил во... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T15:15
2021-09-07T15:17
политика
санкт-петербург
геннадий зюганов
кпрф
выборы в государственную думу
борис вишневский
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Проблема с кандидатами-двойниками на выборах является полным безобразием, но решить ее можно только путем личной агитации за себя каждого кандидата, заявил во вторник РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов."Это полное безобразие. Решать - это только персонально, идти обойти все пороги и все дворы, пригласить голосовать, отдать свою программу и указать, кто ты конкретно", - сказал Зюганов, отвечая на вопрос о том, как можно решить проблему с двойниками кандидатов на выборах."Надо минимум три раза подать избирателю в руки наш материал. Как только увидят, узнают, будет дома и ваша фотография, и ваша короткая программа, - тогда люди не ошибутся", - считает лидер коммунистов.Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком России после выборов планирует подготовить рекомендации для законодателей по борьбе с технологией использования кандидатов-двойников в ходе избирательных кампаний. Поводом для этого стала ситуация в Петербурге с появлением двух "двойников" депутата заксобрания города Бориса Вишневского - кандидатов-самовыдвиженцев, которые ранее сменили свои имена и фамилии, а на информационных плакатах запечатлены с бородами и прическами, как у петербургского депутата.Памфилова предложила обязать этих кандидатов сфотографироваться заново в окружных комиссиях, куда они подавали документы, "в том виде, в котором они есть".
https://ria.ru/20210906/dvoyniki-1748891657.html
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политика, санкт-петербург, геннадий зюганов, кпрф, выборы в государственную думу, борис вишневский, элла памфилова, россия
15:15 07.09.2021 (обновлено: 15:17 07.09.2021)
 
Зюганова возмутила история с кандидатами-двойниками

Зюганов назвал историю с кандидатами-двойниками "полным безобразием"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГлава фракции политической партии "Коммунистическая партия РФ" в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
Глава фракции политической партии Коммунистическая партия РФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Проблема с кандидатами-двойниками на выборах является полным безобразием, но решить ее можно только путем личной агитации за себя каждого кандидата, заявил во вторник РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
"Это полное безобразие. Решать - это только персонально, идти обойти все пороги и все дворы, пригласить голосовать, отдать свою программу и указать, кто ты конкретно", - сказал Зюганов, отвечая на вопрос о том, как можно решить проблему с двойниками кандидатов на выборах.
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Памфилова предложила кандидатам-двойникам сняться с выборов в Петербурге
"Надо минимум три раза подать избирателю в руки наш материал. Как только увидят, узнают, будет дома и ваша фотография, и ваша короткая программа, - тогда люди не ошибутся", - считает лидер коммунистов.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком России после выборов планирует подготовить рекомендации для законодателей по борьбе с технологией использования кандидатов-двойников в ходе избирательных кампаний. Поводом для этого стала ситуация в Петербурге с появлением двух "двойников" депутата заксобрания города Бориса Вишневского - кандидатов-самовыдвиженцев, которые ранее сменили свои имена и фамилии, а на информационных плакатах запечатлены с бородами и прическами, как у петербургского депутата.
Памфилова предложила обязать этих кандидатов сфотографироваться заново в окружных комиссиях, куда они подавали документы, "в том виде, в котором они есть".
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ПолитикаСанкт-ПетербургГеннадий ЗюгановКПРФВыборы в Государственную думуБорис ВишневскийЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
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