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Путин после поездки на Дальний Восток отдыхает в тайге с Шойгу
Путин после поездки на Дальний Восток отдыхает в тайге с Шойгу - РИА Новости, 07.09.2021
Путин после поездки на Дальний Восток отдыхает в тайге с Шойгу
Владимир Путин после поездки на Дальний Восток отдыхает в тайге с Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:48
2021-09-07T12:48
2021-09-07T13:55
общество
сергей шойгу
владимир путин
дальний восток
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Владимир Путин после поездки на Дальний Восток отдыхает в тайге с Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее глава государства принял участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, после чего посетил Амурскую область, где осмотрел строительство инфраструктурных объектов космодрома "Восточный" и встретился губернатором Василием Орловым.По словам представителя Кремля, Путин вернется в Москву уже в среду после полудня.
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общество, сергей шойгу, владимир путин, дальний восток
12:48 07.09.2021 (обновлено: 13:55 07.09.2021)
Путин после поездки на Дальний Восток отдыхает в тайге с Шойгу
Песков: Путин после поездки на Дальний Восток четыре дня отдохнул в тайге с Шойгу