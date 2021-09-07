https://ria.ru/20210907/putin-1748999085.html

Путин после поездки на Дальний Восток отдыхает в тайге с Шойгу

Путин после поездки на Дальний Восток отдыхает в тайге с Шойгу - РИА Новости, 07.09.2021

Путин после поездки на Дальний Восток отдыхает в тайге с Шойгу

Владимир Путин после поездки на Дальний Восток отдыхает в тайге с Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T12:48

2021-09-07T12:48

2021-09-07T13:55

общество

сергей шойгу

владимир путин

дальний восток

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Владимир Путин после поездки на Дальний Восток отдыхает в тайге с Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее глава государства принял участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, после чего посетил Амурскую область, где осмотрел строительство инфраструктурных объектов космодрома "Восточный" и встретился губернатором Василием Орловым.По словам представителя Кремля, Путин вернется в Москву уже в среду после полудня.

дальний восток

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2021

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общество, сергей шойгу, владимир путин, дальний восток