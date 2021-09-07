10:29 07.09.2021 (обновлено: 10:57 07.09.2021)
Суд отклонил иск Навального к ИК-3
Суд отклонил жалобу Навального о запрете адвокатам проносить смартфоны на свидания
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный по видеосвязи участвует в заседании Петушинского районного суда Владимирской области
ВЛАДИМИР, 7 сен - РИА Новости. Владимирский областной суд во вторник не удовлетворил жалобу Алексея Навального на решение райсуда, отклонившего иск блогера к колонии №3 во Владимире, в котором тот настаивал, что его адвокатам запрещали проносить на свидания с ним смартфоны и ноутбуки, передает корреспондент РИА Новости.
Октябрьский районный суд Владимира в июне отказал в удовлетворении иска Навального к ИК-3, где блогер проходил лечение после голодовки. В заявлении он просил признать незаконными действия по воспрепятствованию проносу и использованию защитниками при свиданиях средств мобильной связи и коммуникации. Представители колонии на заседании сообщали, что адвокаты сдавали технику добровольно, продемонстрировав подтверждающие это видео. Адвокат Навального подал второй аналогичный иск, но с расширенными датами посещений – 30 июля райсуд его тоже отклонил.
"Решение Октябрьского районного суда Владимира... оставить без изменения, апелляционную жалобу... без удовлетворения", - сказал судья.
Рассмотрение жалобы проходило без Навального на основании соответствующего заявления. Не участвовал он в заседании и 30 июля.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.