https://ria.ru/20210907/krasnov-1748989649.html
Биография Бориса Краснова
Биография Бориса Краснова - РИА Новости, 07.09.2021
Биография Бориса Краснова
Российский художник-сценограф Борис Аркадьевич Краснов (фамилия при рождении –Ройтер) родился 22 января 1961 года в Киеве (Украина). РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:54
2021-09-07T11:54
2021-09-07T11:54
справки
киев
борис краснов (борис ройтер)
россия
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Российский художник-сценограф Борис Аркадьевич Краснов (фамилия при рождении –Ройтер) родился 22 января 1961 года в Киеве (Украина).В 1978 году окончил Республиканскую художественную среднюю школу им. Тараса Шевченко, затем театрально-декорационное отделение живописного факультета Киевского Государственного художественного института (1979-1985).Трудовую и творческую деятельность Борис Краснов начал в Киевском Государственном Академическом русском драматическом театре им. Леси Украинки, в котором являлся исполняющим обязанности главного художника и художником по костюмам (1985-1987).В 1987 году Борис Краснов приехал в Москву по направлению Министерства культуры Украины на двухгодичную стажировку.В 1987-1989 годах работал художником-стажером Московского театра им. Ленинского комсомола, одновременно окончил факультет художников драматических театров и ТЮЗов Всесоюзного института повышения квалификации работников культуры Министерства культуры СССР.С 1989 по 1991 годы Краснов работал главным художником Московского театрально-концертного объединения "Ленком" под руководством Александра Абдулова. В 1992 году Борис Краснов создал фирму "Краснов дизайн" и стал ее президентом и художественным руководителем.В 2004 году он стал художественным руководителем созданного в Москве Зала Торжеств "Форум Холл".За время своей творческой деятельности Борис Краснов осуществил более трех с половиной тысяч проектов – концерты, телевизионные программы, престижные конкурсы, фестивали, презентации, торжественные церемонии и т.д.Как театральный художник Борис Краснов сотрудничал с ведущими театрами России, Украины, Белоруссии, Азербайджана. В его творческом багаже спектакли "Ромео и Джульетта" (Киевский театр пантомимы, 1980); "Хищники" (Киевский государственный академический русский драматический театр им. Леси Украинки, 1986); "Так победим" (ТЮЗ Запорожья, 1986); "Хам" (Витебский академический театр им. Я. Коласа, 1990), "Новый американец" (МХАТ им. Чехова, 1994); "Нет ли у Вас другого глобуса", "Шизофрения, как и было сказано" (Московский Академический театр сатиры, 1994); "Миледи" ("Школа современной пьесы", 1997) и многие другие работы.Борис Краснов работал практически со всеми ведущими артистами российской эстрады: Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Лаймой Вайкуле, Тамарой Гвердцители, Ларисой Долиной, Ириной Аллегровой, Александром Малининым, Валерием Меладзе, Александром Розенбаумом и многими другими.Среди зарубежных звезд, с которыми работал Краснов, – Элтон Джон, Сара Брайтман, группы Deep Purple, Modern Talking и Abba.В 1993 году Краснов выступил художником-постановщиком фильма-концерта Людмилы Гурченко "Люблю" (1993).Борис Краснов также сотрудничал с легендарной балериной Майей Плисецкой. В 1996 году он оформлял ее гала-концерт в Нью-Йорке.Борис Краснов работал над церемонией открытия в Париже перекрестного Года "Россия – Франция" (2010), участвовал в создании российского павильона на всемирной выставке "ЭКСПО-2010" в Шанхае, презентации на международной арене проекта "Сочи – 2014" и заявки России на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.Борис Краснов был членом Союза театральных деятелей России, Международного союза деятелей эстрады, Ассоциации театральных художников, почетным членом Российской Академии Художеств.Творческие успехи Бориса Краснова отмечены многими наградами и премиями.Он лауреат Государственной премии Украины им. Тараса Шевченко за сценографию к спектаклю Михаила Шатрова "Так победим!" (1987).Восьмикратный лауреат Российской национальной премии "Овация" в области зрелищ и популярной музыки в номинациях: "Лучший художник-постановщик", "Лучшее шоу на концертных площадках страны", "Лучшая сценографическая фирма года", "Лучший художник-постановщик", "Лучший режиссер-сценограф".Неоднократный лауреат премии "Лица года" в номинации "Дизайнер года".Лауреат премии Москвы в области литературы и искусства за оформление спектакля для детей "Али-Баба и сорок разбойников" в Государственном Академическом театре им. Е. Вахтангова (1996).В 2011 году у Борис Краснова случился инсульт. Тогда его обвинили в рейдерском захвате одной из фирм. В 2015 году дело о рейдерском захвате прекратили. В июне 2021 года у Бориса Краснова случился повторный инсульт. 7 сентября 2021 года Борис Краснов скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, киев, борис краснов (борис ройтер), россия
Российский художник-сценограф Борис Аркадьевич Краснов (фамилия при рождении –Ройтер) родился 22 января 1961 года
в Киеве (Украина).
В 1978 году окончил Республиканскую художественную среднюю школу им. Тараса Шевченко, затем театрально-декорационное отделение живописного факультета Киевского Государственного художественного института (1979-1985).
Трудовую и творческую деятельность Борис Краснов
начал в Киевском Государственном Академическом русском драматическом театре им. Леси Украинки, в котором являлся исполняющим обязанности главного художника и художником по костюмам (1985-1987).
В 1987 году Борис Краснов приехал в Москву по направлению Министерства культуры Украины на двухгодичную стажировку.
В 1987-1989 годах работал художником-стажером Московского театра им. Ленинского комсомола, одновременно окончил факультет художников драматических театров и ТЮЗов Всесоюзного института повышения квалификации работников культуры Министерства культуры СССР.
С 1989 по 1991 годы Краснов работал главным художником Московского театрально-концертного объединения "Ленком" под руководством Александра Абдулова.
В 1992 году Борис Краснов создал фирму "Краснов дизайн"
и стал ее президентом и художественным руководителем.
В 2004 году он стал художественным руководителем созданного в Москве Зала Торжеств "Форум Холл".
За время своей творческой деятельности Борис Краснов осуществил
более трех с половиной тысяч проектов – концерты, телевизионные программы, престижные конкурсы, фестивали, презентации, торжественные церемонии и т.д.
Как театральный художник Борис Краснов сотрудничал с ведущими театрами России, Украины, Белоруссии, Азербайджана. В его творческом багаже спектакли "Ромео и Джульетта" (Киевский театр пантомимы, 1980); "Хищники" (Киевский государственный академический русский драматический театр им. Леси Украинки, 1986); "Так победим" (ТЮЗ Запорожья, 1986); "Хам" (Витебский академический театр им. Я. Коласа, 1990), "Новый американец" (МХАТ им. Чехова, 1994); "Нет ли у Вас другого глобуса", "Шизофрения, как и было сказано" (Московский Академический театр сатиры, 1994); "Миледи" ("Школа современной пьесы", 1997) и многие другие работы.
Борис Краснов работал практически со всеми ведущими артистами российской эстрады: Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Лаймой Вайкуле, Тамарой Гвердцители, Ларисой Долиной, Ириной Аллегровой, Александром Малининым, Валерием Меладзе, Александром Розенбаумом и многими другими.
Среди зарубежных звезд, с которыми работал Краснов, – Элтон Джон, Сара Брайтман, группы Deep Purple, Modern Talking и Abba.
В 1993 году Краснов выступил художником-постановщиком фильма-концерта Людмилы Гурченко "Люблю" (1993).
Борис Краснов также сотрудничал с легендарной балериной Майей Плисецкой. В 1996 году он оформлял ее гала-концерт в Нью-Йорке.
Борис Краснов работал над церемонией открытия в Париже перекрестного Года "Россия – Франция" (2010), участвовал в создании российского павильона на всемирной выставке "ЭКСПО-2010" в Шанхае, презентации на международной арене проекта "Сочи – 2014" и заявки России на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Борис Краснов был членом Союза театральных деятелей России, Международного союза деятелей эстрады, Ассоциации театральных художников, почетным членом Российской Академии Художеств.
Творческие успехи Бориса Краснова отмечены многими наградами и премиями.
Он лауреат Государственной премии Украины им. Тараса Шевченко за сценографию к спектаклю Михаила Шатрова "Так победим!" (1987).
Восьмикратный лауреат Российской национальной премии "Овация" в области зрелищ и популярной музыки в номинациях: "Лучший художник-постановщик", "Лучшее шоу на концертных площадках страны", "Лучшая сценографическая фирма года", "Лучший художник-постановщик", "Лучший режиссер-сценограф".
Неоднократный лауреат премии "Лица года" в номинации "Дизайнер года".
Лауреат премии Москвы в области литературы и искусства за оформление спектакля для детей "Али-Баба и сорок разбойников" в Государственном Академическом театре им. Е. Вахтангова (1996).
В 2011 году у Борис Краснова случился инсульт
. Тогда его обвинили в рейдерском захвате одной из фирм. В 2015 году дело о рейдерском захвате прекратили
. В июне 2021 года у Бориса Краснова случился повторный инсульт
.
7 сентября 2021 года Борис Краснов скончался
.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников