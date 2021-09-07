Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210907/krasnov-1748989649.html
Биография Бориса Краснова
Биография Бориса Краснова - РИА Новости, 07.09.2021
Биография Бориса Краснова
Российский художник-сценограф Борис Аркадьевич Краснов (фамилия при рождении –Ройтер) родился 22 января 1961 года в Киеве (Украина). РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:54
2021-09-07T11:54
справки
киев
борис краснов (борис ройтер)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748964904_0:101:2918:1742_1920x0_80_0_0_130ff50619c6021f35ade2b7685bd319.jpg
Российский художник-сценограф Борис Аркадьевич Краснов (фамилия при рождении –Ройтер) родился 22 января 1961 года в Киеве (Украина).В 1978 году окончил Республиканскую художественную среднюю школу им. Тараса Шевченко, затем театрально-декорационное отделение живописного факультета Киевского Государственного художественного института (1979-1985).Трудовую и творческую деятельность Борис Краснов начал в Киевском Государственном Академическом русском драматическом театре им. Леси Украинки, в котором являлся исполняющим обязанности главного художника и художником по костюмам (1985-1987).В 1987 году Борис Краснов приехал в Москву по направлению Министерства культуры Украины на двухгодичную стажировку.В 1987-1989 годах работал художником-стажером Московского театра им. Ленинского комсомола, одновременно окончил факультет художников драматических театров и ТЮЗов Всесоюзного института повышения квалификации работников культуры Министерства культуры СССР.С 1989 по 1991 годы Краснов работал главным художником Московского театрально-концертного объединения "Ленком" под руководством Александра Абдулова. В 1992 году Борис Краснов создал фирму "Краснов дизайн" и стал ее президентом и художественным руководителем.В 2004 году он стал художественным руководителем созданного в Москве Зала Торжеств "Форум Холл".За время своей творческой деятельности Борис Краснов осуществил более трех с половиной тысяч проектов – концерты, телевизионные программы, престижные конкурсы, фестивали, презентации, торжественные церемонии и т.д.Как театральный художник Борис Краснов сотрудничал с ведущими театрами России, Украины, Белоруссии, Азербайджана. В его творческом багаже спектакли "Ромео и Джульетта" (Киевский театр пантомимы, 1980); "Хищники" (Киевский государственный академический русский драматический театр им. Леси Украинки, 1986); "Так победим" (ТЮЗ Запорожья, 1986); "Хам" (Витебский академический театр им. Я. Коласа, 1990), "Новый американец" (МХАТ им. Чехова, 1994); "Нет ли у Вас другого глобуса", "Шизофрения, как и было сказано" (Московский Академический театр сатиры, 1994); "Миледи" ("Школа современной пьесы", 1997) и многие другие работы.Борис Краснов работал практически со всеми ведущими артистами российской эстрады: Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Лаймой Вайкуле, Тамарой Гвердцители, Ларисой Долиной, Ириной Аллегровой, Александром Малининым, Валерием Меладзе, Александром Розенбаумом и многими другими.Среди зарубежных звезд, с которыми работал Краснов, – Элтон Джон, Сара Брайтман, группы Deep Purple, Modern Talking и Abba.В 1993 году Краснов выступил художником-постановщиком фильма-концерта Людмилы Гурченко "Люблю" (1993).Борис Краснов также сотрудничал с легендарной балериной Майей Плисецкой. В 1996 году он оформлял ее гала-концерт в Нью-Йорке.Борис Краснов работал над церемонией открытия в Париже перекрестного Года "Россия – Франция" (2010), участвовал в создании российского павильона на всемирной выставке "ЭКСПО-2010" в Шанхае, презентации на международной арене проекта "Сочи – 2014" и заявки России на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.Борис Краснов был членом Союза театральных деятелей России, Международного союза деятелей эстрады, Ассоциации театральных художников, почетным членом Российской Академии Художеств.Творческие успехи Бориса Краснова отмечены многими наградами и премиями.Он лауреат Государственной премии Украины им. Тараса Шевченко за сценографию к спектаклю Михаила Шатрова "Так победим!" (1987).Восьмикратный лауреат Российской национальной премии "Овация" в области зрелищ и популярной музыки в номинациях: "Лучший художник-постановщик", "Лучшее шоу на концертных площадках страны", "Лучшая сценографическая фирма года", "Лучший художник-постановщик", "Лучший режиссер-сценограф".Неоднократный лауреат премии "Лица года" в номинации "Дизайнер года".Лауреат премии Москвы в области литературы и искусства за оформление спектакля для детей "Али-Баба и сорок разбойников" в Государственном Академическом театре им. Е. Вахтангова (1996).В 2011 году у Борис Краснова случился инсульт. Тогда его обвинили в рейдерском захвате одной из фирм. В 2015 году дело о рейдерском захвате прекратили. В июне 2021 года у Бориса Краснова случился повторный инсульт. 7 сентября 2021 года Борис Краснов скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748964904_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_fb246e62f3b185a0eb7c8fb0fa4aafad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
справки, киев, борис краснов (борис ройтер), россия
11:54 07.09.2021
 

Биография Бориса Краснова

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкХудожник-сценограф, дизайнер Борис Краснов
Художник-сценограф, дизайнер Борис Краснов - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Российский художник-сценограф Борис Аркадьевич Краснов (фамилия при рождении –Ройтер) родился 22 января 1961 года в Киеве (Украина).
В 1978 году окончил Республиканскую художественную среднюю школу им. Тараса Шевченко, затем театрально-декорационное отделение живописного факультета Киевского Государственного художественного института (1979-1985).
Трудовую и творческую деятельность Борис Краснов начал в Киевском Государственном Академическом русском драматическом театре им. Леси Украинки, в котором являлся исполняющим обязанности главного художника и художником по костюмам (1985-1987).
В 1987 году Борис Краснов приехал в Москву по направлению Министерства культуры Украины на двухгодичную стажировку.
В 1987-1989 годах работал художником-стажером Московского театра им. Ленинского комсомола, одновременно окончил факультет художников драматических театров и ТЮЗов Всесоюзного института повышения квалификации работников культуры Министерства культуры СССР.
С 1989 по 1991 годы Краснов работал главным художником Московского театрально-концертного объединения "Ленком" под руководством Александра Абдулова.
В 1992 году Борис Краснов создал фирму "Краснов дизайн" и стал ее президентом и художественным руководителем.
В 2004 году он стал художественным руководителем созданного в Москве Зала Торжеств "Форум Холл".
За время своей творческой деятельности Борис Краснов осуществил более трех с половиной тысяч проектов – концерты, телевизионные программы, престижные конкурсы, фестивали, презентации, торжественные церемонии и т.д.
Как театральный художник Борис Краснов сотрудничал с ведущими театрами России, Украины, Белоруссии, Азербайджана. В его творческом багаже спектакли "Ромео и Джульетта" (Киевский театр пантомимы, 1980); "Хищники" (Киевский государственный академический русский драматический театр им. Леси Украинки, 1986); "Так победим" (ТЮЗ Запорожья, 1986); "Хам" (Витебский академический театр им. Я. Коласа, 1990), "Новый американец" (МХАТ им. Чехова, 1994); "Нет ли у Вас другого глобуса", "Шизофрения, как и было сказано" (Московский Академический театр сатиры, 1994); "Миледи" ("Школа современной пьесы", 1997) и многие другие работы.
Борис Краснов работал практически со всеми ведущими артистами российской эстрады: Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко, Лаймой Вайкуле, Тамарой Гвердцители, Ларисой Долиной, Ириной Аллегровой, Александром Малининым, Валерием Меладзе, Александром Розенбаумом и многими другими.
Среди зарубежных звезд, с которыми работал Краснов, – Элтон Джон, Сара Брайтман, группы Deep Purple, Modern Talking и Abba.
В 1993 году Краснов выступил художником-постановщиком фильма-концерта Людмилы Гурченко "Люблю" (1993).
Борис Краснов также сотрудничал с легендарной балериной Майей Плисецкой. В 1996 году он оформлял ее гала-концерт в Нью-Йорке.
Борис Краснов работал над церемонией открытия в Париже перекрестного Года "Россия – Франция" (2010), участвовал в создании российского павильона на всемирной выставке "ЭКСПО-2010" в Шанхае, презентации на международной арене проекта "Сочи – 2014" и заявки России на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Борис Краснов был членом Союза театральных деятелей России, Международного союза деятелей эстрады, Ассоциации театральных художников, почетным членом Российской Академии Художеств.
Творческие успехи Бориса Краснова отмечены многими наградами и премиями.
Он лауреат Государственной премии Украины им. Тараса Шевченко за сценографию к спектаклю Михаила Шатрова "Так победим!" (1987).
Восьмикратный лауреат Российской национальной премии "Овация" в области зрелищ и популярной музыки в номинациях: "Лучший художник-постановщик", "Лучшее шоу на концертных площадках страны", "Лучшая сценографическая фирма года", "Лучший художник-постановщик", "Лучший режиссер-сценограф".
Неоднократный лауреат премии "Лица года" в номинации "Дизайнер года".
Лауреат премии Москвы в области литературы и искусства за оформление спектакля для детей "Али-Баба и сорок разбойников" в Государственном Академическом театре им. Е. Вахтангова (1996).
В 2011 году у Борис Краснова случился инсульт. Тогда его обвинили в рейдерском захвате одной из фирм. В 2015 году дело о рейдерском захвате прекратили. В июне 2021 года у Бориса Краснова случился повторный инсульт.
7 сентября 2021 года Борис Краснов скончался.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиКиевБорис Краснов (Борис Ройтер)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:14Стендапер Мирзализаде обжаловал нежелательность пребывания в России
14:11В Кремле рассказали, что для Путина главное в выборах
14:07На Алтае осудили бабушку и внучек за лжеобвинение деда в домогательствах
14:04Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа"
14:01Горизбирком Петербурга не удовлетворил жалобу на кандидатов-двойников
13:57Дерипаска предрек миру еще две тяжелых волны коронавируса
13:57В Госдуме обсудят идею об электронных браслетах для педофилов
13:51Пугачева выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Краснова
13:47Проценко призвал всех врачей научиться оказывать помощь при COVID-19
13:46СМИ: в Кабуле журналисты пострадали во время освещения акций протеста
13:42В Подмосковье проверят видео с пострадавшей в лифте девушкой
13:38Тюменца задержали спустя 19 лет за изнасилование и убийство женщины
13:33Шойгу мог обсудить с Путиным идею о новых городах в Сибири, заявил Песков
13:32В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
13:32СК показал видео с места убийства девочек в Кузбассе
13:30Юрист уточнила, на каких родственников пенсионеры могут получать выплаты
13:30В Казани после посещения кафе госпитализировали 12 человек
13:30Суд продлил арест блогеру Хованскому
13:29В РЭО предупредили о "коллапсирующем" росте отходов
13:28Риска вспышки вируса нипах в России почти нет, заявили в Роспотребнадзоре
Лента новостейМолния