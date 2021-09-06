Спикер Рады прокомментировал идею о переименовании страны в Русь-Украину
Разумков об идее переименовать страну в Русь-Украину: иногда лучше жевать, чем говорить
КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, комментируя идею о переименовании страны в Русь-Украину, заявил, что некоторым чиновникам лучше "жевать, чем говорить", отмечая, что информации о работе офиса президента над этой инициативой у него нет.
Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее высказал мнение, что страна должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина - это и есть Русь, а РФ "с натяжкой может претендовать" на Русь и ее наследие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь предложила свой вариант названия для Украины - Укрусь.
"Иногда лучше жевать, чем говорить. Украина сегодня требует изменений и реформ, но она точно не требует изменения названий. Мы с вами живем в стране Украина, и я думаю, это устраивает 99,9% наших граждан. Давайте работать над первой частью, с названием как-то мы разберемся. Играться с названием страны, тем более пытаться на этом как-то хайпануть – это точно не государственная позиция. Не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии. Информации о том, что в офисе президента готовится такой законопроект, у меня нет, и надеюсь, что это фейк", - сказал спикер на брифинге в понедельник, комментируя инициативу Арестовича.
Также Арестович предлагал после переименования страны в Русь-Украину называть украинский язык "руським".