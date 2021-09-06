Спикер Рады прокомментировал идею о переименовании страны в Русь-Украину

"Иногда лучше жевать, чем говорить. Украина сегодня требует изменений и реформ, но она точно не требует изменения названий. Мы с вами живем в стране Украина, и я думаю, это устраивает 99,9% наших граждан. Давайте работать над первой частью, с названием как-то мы разберемся. Играться с названием страны, тем более пытаться на этом как-то хайпануть – это точно не государственная позиция. Не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии. Информации о том, что в офисе президента готовится такой законопроект, у меня нет, и надеюсь, что это фейк", - сказал спикер на брифинге в понедельник, комментируя инициативу Арестовича.