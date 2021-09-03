16:12 03.09.2021 (обновлено: 17:13 03.09.2021)
На Украине предложили переименовать мову в "руський язык"
В Киеве предложили назвать украинский язык "руським" после переименования страны
КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил называть украинский язык "руським".
Нововведение он хочет внедрить после переименования страны в Русь-Украину — с такой идеей Арестович выступил несколько дней назад. Все это, по его мнению, должно отобрать у России "бренд русских". Как считает чиновник, Украина — это и есть Русь; Россия же может претендовать на это только "с натяжкой".
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"У Украины нормальный современный украинский язык. Он наиболее близок, как говорят специалисты, к старому языку Киевской Руси. То есть мы просто будем его называть двойным названием — "руський" или "украинский". Не "российский", а "руський", — сказал Арестович в эфире ютьюб-канала Politeka Online.
Как добавил представитель администрации, он прикладывает все усилия, чтобы переименовать страну в Русь-Украину.
"Конечно, это все надо устанавливать на научной основе. И если всерьез этим заниматься, нужно собирать научно-практическую конференцию, а может быть, и не одну, тем более что дело-то большое", — сказал он.
Для принятия таких решений, по его словам, необходимо изменить Конституцию, заполучить большинство голосов в Раде и, возможно, провести всенародный референдум.
Как заверил Арестович, если Украина сменит название, то Российской Федерации переименовываться не нужно.
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Комментируя инициативы Арестовича, официальный представитель МИД Мария Захарова ранее предложила ему сделать из Украины "Укрусь".
В свою очередь, президент Владимир Зеленский, выступая с поздравлением ко Дню Крещения Руси, назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а Украину — "наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы". Он заявил, что 24 области Украины и полуостров Крым — ее родные дети и являются по праву наследниками, а "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство".
В ответ на это глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров пошутил о том, что вскоре украинские власти решат присвоить и праздник Нового года.
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