https://ria.ru/20210903/yazyk-1748582294.html

На Украине предложили переименовать мову в "руський язык"

На Украине предложили переименовать мову в "руський язык" - РИА Новости, 03.09.2021

На Украине предложили переименовать мову в "руський язык"

Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил называть украинский язык... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T16:12

2021-09-03T16:12

2021-09-03T17:13

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алексей арестович

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КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил называть украинский язык "руським".Нововведение он хочет внедрить после переименования страны в Русь-Украину — с такой идеей Арестович выступил несколько дней назад. Все это, по его мнению, должно отобрать у России "бренд русских". Как считает чиновник, Украина — это и есть Русь; Россия же может претендовать на это только "с натяжкой"."У Украины нормальный современный украинский язык. Он наиболее близок, как говорят специалисты, к старому языку Киевской Руси. То есть мы просто будем его называть двойным названием — "руський" или "украинский". Не "российский", а "руський", — сказал Арестович в эфире ютьюб-канала Politeka Online.Как добавил представитель администрации, он прикладывает все усилия, чтобы переименовать страну в Русь-Украину.Для принятия таких решений, по его словам, необходимо изменить Конституцию, заполучить большинство голосов в Раде и, возможно, провести всенародный референдум.Как заверил Арестович, если Украина сменит название, то Российской Федерации переименовываться не нужно.Комментируя инициативы Арестовича, официальный представитель МИД Мария Захарова ранее предложила ему сделать из Украины "Укрусь".В свою очередь, президент Владимир Зеленский, выступая с поздравлением ко Дню Крещения Руси, назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а Украину — "наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы". Он заявил, что 24 области Украины и полуостров Крым — ее родные дети и являются по праву наследниками, а "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство".В ответ на это глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров пошутил о том, что вскоре украинские власти решат присвоить и праздник Нового года.

https://ria.ru/20210902/opasnost-1748441772.html

https://ria.ru/20210901/lavrov-1748126471.html

https://ria.ru/20210729/ukraina-1743334895.html

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в мире, украина, киев, россия, алексей арестович