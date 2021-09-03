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На Украине предложили переименовать мову в "руський язык"
На Украине предложили переименовать мову в "руський язык" - РИА Новости, 03.09.2021
На Украине предложили переименовать мову в "руський язык"
Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил называть украинский язык... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T16:12
2021-09-03T17:13
в мире
украина
киев
россия
алексей арестович
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КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил называть украинский язык "руським".Нововведение он хочет внедрить после переименования страны в Русь-Украину — с такой идеей Арестович выступил несколько дней назад. Все это, по его мнению, должно отобрать у России "бренд русских". Как считает чиновник, Украина — это и есть Русь; Россия же может претендовать на это только "с натяжкой"."У Украины нормальный современный украинский язык. Он наиболее близок, как говорят специалисты, к старому языку Киевской Руси. То есть мы просто будем его называть двойным названием — "руський" или "украинский". Не "российский", а "руський", — сказал Арестович в эфире ютьюб-канала Politeka Online.Как добавил представитель администрации, он прикладывает все усилия, чтобы переименовать страну в Русь-Украину.Для принятия таких решений, по его словам, необходимо изменить Конституцию, заполучить большинство голосов в Раде и, возможно, провести всенародный референдум.Как заверил Арестович, если Украина сменит название, то Российской Федерации переименовываться не нужно.Комментируя инициативы Арестовича, официальный представитель МИД Мария Захарова ранее предложила ему сделать из Украины "Укрусь".В свою очередь, президент Владимир Зеленский, выступая с поздравлением ко Дню Крещения Руси, назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а Украину — "наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы". Он заявил, что 24 области Украины и полуостров Крым — ее родные дети и являются по праву наследниками, а "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство".В ответ на это глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров пошутил о том, что вскоре украинские власти решат присвоить и праздник Нового года.
https://ria.ru/20210902/opasnost-1748441772.html
https://ria.ru/20210901/lavrov-1748126471.html
https://ria.ru/20210729/ukraina-1743334895.html
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в мире, украина, киев, россия, алексей арестович
16:12 03.09.2021 (обновлено: 17:13 03.09.2021)
 
На Украине предложили переименовать мову в "руський язык"

В Киеве предложили назвать украинский язык "руським" после переименования страны

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил называть украинский язык "руським".
Нововведение он хочет внедрить после переименования страны в Русь-Украину — с такой идеей Арестович выступил несколько дней назад. Все это, по его мнению, должно отобрать у России "бренд русских". Как считает чиновник, Украина — это и есть Русь; Россия же может претендовать на это только "с натяжкой".
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"У Украины нормальный современный украинский язык. Он наиболее близок, как говорят специалисты, к старому языку Киевской Руси. То есть мы просто будем его называть двойным названием — "руський" или "украинский". Не "российский", а "руський", — сказал Арестович в эфире ютьюб-канала Politeka Online.
Как добавил представитель администрации, он прикладывает все усилия, чтобы переименовать страну в Русь-Украину.

"Конечно, это все надо устанавливать на научной основе. И если всерьез этим заниматься, нужно собирать научно-практическую конференцию, а может быть, и не одну, тем более что дело-то большое", — сказал он.

Для принятия таких решений, по его словам, необходимо изменить Конституцию, заполучить большинство голосов в Раде и, возможно, провести всенародный референдум.
Как заверил Арестович, если Украина сменит название, то Российской Федерации переименовываться не нужно.
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Комментируя инициативы Арестовича, официальный представитель МИД Мария Захарова ранее предложила ему сделать из Украины "Укрусь".
В свою очередь, президент Владимир Зеленский, выступая с поздравлением ко Дню Крещения Руси, назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а Украину — "наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы". Он заявил, что 24 области Украины и полуостров Крым — ее родные дети и являются по праву наследниками, а "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство".
В ответ на это глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров пошутил о том, что вскоре украинские власти решат присвоить и праздник Нового года.
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