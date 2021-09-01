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В офисе Зеленского предложили изменить название страны на Русь-Украину
В офисе Зеленского предложили изменить название страны на Русь-Украину - РИА Новости, 01.09.2021
В офисе Зеленского предложили изменить название страны на Русь-Украину
Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил сменить название страны. РИА Новости, 01.09.2021
2021-09-01T05:37
2021-09-01T05:37
в мире
украина
верховная рада украины
мария захарова
руслан бальбек
россия
алексей арестович
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил сменить название страны."Надо у них (у России – ред.) отобрать бренд "русских" в конце концов... Русь — это мы… русы, русины… Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов", — заявил Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку, которое тот опубликовал на своем YouTube-канале.По словам советника Зеленского, Украина — это и есть Русь, а Россия "с натяжкой может претендовать" на это наследие.Реакция в РоссииОфициальный представитель МИД Мария Захарова на фоне предложений из офиса президента Украины сменить название страны предложила свой вариант - Укрусь."Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю - Укрусь. Не благодарите", - написала дипломат в Telegram.Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя идею Арестовича, заявил, что развитие по принципу "отнять у соседа" - не просто тупик, а деградация."Настроение офиса Зеленского качает как галеон во время шторма. То Украина - не Россия, теперь себя русскими называют, а кто же тогда мы? А кем завтра себя назовут в Киеве? Готами и римлянами? Думаю, что все беды Украины из-за того, что власть бродит по углам и не может идентифицировать нацию. То они европейцы, теперь сами не знают кто. Как может развиваться страна на принципах "отнять что-либо у соседа"? Это не просто тупиковый путь, а деградация... А то, что касается забрать русских у русских, - так на эту ахинею еще никто не решался", - сказал Бальбек РИА Новости."Мать украинской истории"Ранее Зеленский, выступая с поздравлением ко Дню Крещения Руси, называл Киевскую Русь матерью украинской истории, а Украину — "наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы". "Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах", — заявлял он.По утверждению Зеленского, "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не следует пытаться претендовать на это наследство, а также пытаться доказать причастность к тысячелетней истории, "находясь за тысячи километров".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210729/ukraina-1743334895.html
https://ria.ru/20210728/zelenskiy-1743287650.html
https://ria.ru/20210715/statya-1741363768.html
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в мире, украина, верховная рада украины, мария захарова, руслан бальбек, россия, алексей арестович
05:37 01.09.2021
 
В офисе Зеленского предложили изменить название страны на Русь-Украину

Советник главы офиса Зеленского предложил переименовать страну в Русь-Украину

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил сменить название страны.
"Надо у них (у России – ред.) отобрать бренд "русских" в конце концов... Русь — это мы… русы, русины… Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему в конце концов", — заявил Арестович в интервью журналисту Роману Цимбалюку, которое тот опубликовал на своем YouTube-канале.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 08:00
Будущее Украины становится русским
По словам советника Зеленского, Украина — это и есть Русь, а Россия "с натяжкой может претендовать" на это наследие.

Реакция в России

Официальный представитель МИД Мария Захарова на фоне предложений из офиса президента Украины сменить название страны предложила свой вариант - Укрусь.
"Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю - Укрусь. Не благодарите", - написала дипломат в Telegram.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя идею Арестовича, заявил, что развитие по принципу "отнять у соседа" - не просто тупик, а деградация.
"Настроение офиса Зеленского качает как галеон во время шторма. То Украина - не Россия, теперь себя русскими называют, а кто же тогда мы? А кем завтра себя назовут в Киеве? Готами и римлянами? Думаю, что все беды Украины из-за того, что власть бродит по углам и не может идентифицировать нацию. То они европейцы, теперь сами не знают кто. Как может развиваться страна на принципах "отнять что-либо у соседа"? Это не просто тупиковый путь, а деградация... А то, что касается забрать русских у русских, - так на эту ахинею еще никто не решался", - сказал Бальбек РИА Новости.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 15:12
В Госдуме назвали историю Киевской Руси неудобной правдой для Зеленского

"Мать украинской истории"

Ранее Зеленский, выступая с поздравлением ко Дню Крещения Руси, называл Киевскую Русь матерью украинской истории, а Украину — "наследницей одного из самых сильных государств средневековой Европы". "Нам не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями. Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах", — заявлял он.
По утверждению Зеленского, "двоюродным племянникам и очень дальним родственникам" не следует пытаться претендовать на это наследство, а также пытаться доказать причастность к тысячелетней истории, "находясь за тысячи километров".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 12:49
Песков рассказал о дискуссии вокруг статьи Путина об Украине
 
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