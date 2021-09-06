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Туризм
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Российские туристы смогут без карантина попасть в восемь тайских провинций
Российские туристы смогут без карантина попасть в восемь тайских провинций - РИА Новости, 06.09.2021
Российские туристы смогут без карантина попасть в восемь тайских провинций
Уже в октябре вакцинированным туристам, в том числе и российским, могут стать доступны для отдыха еще восемь тайских провинций, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:27
2021-09-06T11:27
туризм
паттайя
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
пхукет (провинция)
туристы
коронавирус covid-19
таиланд
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Уже в октябре вакцинированным туристам, в том числе и российским, могут стать доступны для отдыха еще восемь тайских провинций, сообщает АТОР.План открытия Бангкока, Чиангамая, Паттайи, городов Хуахин, Чианг Кхан, Ко Куда, Ко Чанг и острова Ко Самет по пхукетской "Песочнице" уже поддержал премьер-министр страны Прают Чан-Оча. Теперь его должен одобрить Центр управления ситуацией с COVID-19 (CCSA) при правительстве Таиланда. По словам министра туризма Пипата Ратчакитпракарна, запуск второго этапа открытия страны для вакцинированных путешественников должен состояться в начале октября.Напомним, на данный момент туристы, сделавшие прививку от коронавируса, могут отдыхать без карантина на Пхутете и острове Самуи по программе "Песочница". Также для путешественников доступны провинции Пхангнга и Краби по схеме "7+7".
https://ria.ru/20210905/tvorcheskayaglubinka-1748508431.html
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пхукет (провинция)
таиланд
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паттайя, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), пхукет (провинция), туристы, коронавирус covid-19, таиланд, бангкок, краби (провинция), туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
11:27 06.09.2021
 

Российские туристы смогут без карантина попасть в восемь тайских провинций

© РИА Новости / Валентин Чебунин / Перейти в фотобанкВъезд в курортный район Патонг на Пхукете.
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете. - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Валентин Чебунин
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Уже в октябре вакцинированным туристам, в том числе и российским, могут стать доступны для отдыха еще восемь тайских провинций, сообщает АТОР.
План открытия Бангкока, Чиангамая, Паттайи, городов Хуахин, Чианг Кхан, Ко Куда, Ко Чанг и острова Ко Самет по пхукетской "Песочнице" уже поддержал премьер-министр страны Прают Чан-Оча. Теперь его должен одобрить Центр управления ситуацией с COVID-19 (CCSA) при правительстве Таиланда.
По словам министра туризма Пипата Ратчакитпракарна, запуск второго этапа открытия страны для вакцинированных путешественников должен состояться в начале октября.
Напомним, на данный момент туристы, сделавшие прививку от коронавируса, могут отдыхать без карантина на Пхутете и острове Самуи по программе "Песочница". Также для путешественников доступны провинции Пхангнга и Краби по схеме "7+7".
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