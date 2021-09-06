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Российские туристы смогут без карантина попасть в восемь тайских провинций
Российские туристы смогут без карантина попасть в восемь тайских провинций - РИА Новости, 06.09.2021
Российские туристы смогут без карантина попасть в восемь тайских провинций
Уже в октябре вакцинированным туристам, в том числе и российским, могут стать доступны для отдыха еще восемь тайских провинций, сообщает АТОР. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:27
2021-09-06T11:27
2021-09-06T11:27
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Уже в октябре вакцинированным туристам, в том числе и российским, могут стать доступны для отдыха еще восемь тайских провинций, сообщает АТОР.План открытия Бангкока, Чиангамая, Паттайи, городов Хуахин, Чианг Кхан, Ко Куда, Ко Чанг и острова Ко Самет по пхукетской "Песочнице" уже поддержал премьер-министр страны Прают Чан-Оча. Теперь его должен одобрить Центр управления ситуацией с COVID-19 (CCSA) при правительстве Таиланда. По словам министра туризма Пипата Ратчакитпракарна, запуск второго этапа открытия страны для вакцинированных путешественников должен состояться в начале октября.Напомним, на данный момент туристы, сделавшие прививку от коронавируса, могут отдыхать без карантина на Пхутете и острове Самуи по программе "Песочница". Также для путешественников доступны провинции Пхангнга и Краби по схеме "7+7".
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